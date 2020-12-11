16 шедевральных объявлений, которые могли придумать только наши люди
Объявления различного характера окружают нас повсюду: в почтовых ящиках, у подъездов, на столбах. Обычно мы проходим мимо них, не обращая ни малейшего внимания. А зря, ведь среди этих напечатанных и расклеенных листовок попадаются настоящие шедевры, которые не только поднимают настроение на весь день, но и реально работают. Как, например, призыв купить хлебушек от одесситочки (как мы полагаем).
Мы в AdMe.ru считаем, что самые эффективные объявления — это те, которые сочетают хороший юмор и оригинальный посыл. Ниже представлены как раз такие. А в конце вы увидите, пожалуй, одно из лучших объявлений о продаже платья.
«Пришлось-таки купить хлебушек»
Квартира в придачу
«Куплю авто. Возможны проблемы»
Джейк Джилленхол, кажется, сменил профессию, место жительства и даже имя
Интересно, что же за дверью?!
«Не могла не заснять это объявление»
Ценный работник
Объявление в подъезде
«У нас в универе давно стоял этот стул. Цель его существования так и осталась нераскрытой»
«Я че-то не понял»
«Полгорода заклеено таким выгодным предложением. Люди бумагу потратили, клей и человеко-часы. Я всю голову уже себе сломал, нужен консилиум».
В туалет нужно приходить со своим...
У кого-то накипело
«Сегодня была на собеседовании. Пока заполняла анкету, заметила вот такое объявление на двери»
«Увидел это объявление в нашем садовом товариществе»
«К написанию объявления администратор подошел с оригинальной стороны»
Объявление для тех, кто с первого раза не понимает
Бонус: в интернете тоже попадаются шедевры
Продам средство для выхода замуж. Платье из леопарда
На радостях, что разошлась с бывшим, купила платье с леопардовым принтом, пошла на день рождения красивая, мужики с ума сошли, замуж звали. Думаю: «Мне только 35, вся жизнь впереди», собралась на свидание с другим. Бывший почуял, приперся ко мне домой, хватался за сердце в районе желудка, мерил пульс на ладошке, дала чаю, на выходе мусор всучила.
Платье очень классное, не пожалеете! Леопарда ведь мало не бывает. На празднике подруга в купальнике из леопарда была, не помогло ей: надо больше леопарда. На ком больше леопарда — та и главная хычница.
Бывшему не понравилось платье, угроза для него, можно сказать, враг номер 1 теперь. Надо быстрее продать, пока не изничтожил. © Марина / Avito