16 шедевральных объявлений, которые могли придумать только наши люди

Объявления различного характера окружают нас повсюду: в почтовых ящиках, у подъездов, на столбах. Обычно мы проходим мимо них, не обращая ни малейшего внимания. А зря, ведь среди этих напечатанных и расклеенных листовок попадаются настоящие шедевры, которые не только поднимают настроение на весь день, но и реально работают. Как, например, призыв купить хлебушек от одесситочки (как мы полагаем).

Мы в AdMe.ru считаем, что самые эффективные объявления — это те, которые сочетают хороший юмор и оригинальный посыл. Ниже представлены как раз такие. А в конце вы увидите, пожалуй, одно из лучших объявлений о продаже платья.

«Пришлось-таки купить хлебушек»

Квартира в придачу

«Куплю авто. Возможны проблемы»

Джейк Джилленхол, кажется, сменил профессию, место жительства и даже имя

Интересно, что же за дверью?!

«Не могла не заснять это объявление»

Ценный работник

Объявление в подъезде

«У нас в универе давно стоял этот стул. Цель его существования так и осталась нераскрытой»

«Я че-то не понял»

«Полгорода заклеено таким выгодным предложением. Люди бумагу потратили, клей и человеко-часы. Я всю голову уже себе сломал, нужен консилиум».

В туалет нужно приходить со своим...

У кого-то накипело

«Сегодня была на собеседовании. Пока заполняла анкету, заметила вот такое объявление на двери»

«Увидел это объявление в нашем садовом товариществе»

«К написанию объявления администратор подошел с оригинальной стороны»

Объявление для тех, кто с первого раза не понимает

Бонус: в интернете тоже попадаются шедевры