16 шедевральных фотографий, которые хранятся у авторов на компьютере, а должны бы украшать Лувр
Фотографы годами оттачивают свое мастерство, чтобы делать шикарные снимки, приобретают дорогостоящую аппаратуру и никогда не перестают совершенствоваться. Однако выяснилось, что поймать удачный кадр может любой из нас. Главное — вовремя успеть достать телефон или фотоаппарат. Вот ляжет как-нибудь необычно свет, образуется замысловатая композиция — и даже фото четвероногого любимца может превратиться в шедевр эпохи барокко.
Мы в AdMe.ru не устаем искать в сети эффектные фотографии и собрали очередную подборку, которую не стыдно и прямиком на выставку отправить.
«Сфоткала свою собаку через сетку на окне. Выглядит словно старинная картина»
Парень в кресле выглядит так, будто его благословляют
«Я сопереживаю этой женщине, но в то же время восхищаюсь художественной стороной фото. Не понимаю, грустить мне или любоваться»
«Мой парень раскрашивает миниатюры из игры»
«Гусь Джефф отправляется спать»
Когда просто лег вздремнуть и оказался внутри полотна времен Ренессанса
«Я была уверена в том, что это картина, пока не посмотрела на обувь»
«Сосед помогал мне разобраться с неполадками под капотом»
Просто кот греется у печи, но выглядит так, словно это картина в музее
«Ваш мастер примет вас через 2 минуты»
Просто девушка вдевает в ухо сережку, но какая эстетика!
«А это наш гостиничный номер в Италии»
«Этот снимок сделал на Polaroid мой папа в Амстердаме в 80-х»
- Моя первая реакция на фото: «Почему парень прикидывается, будто автор этой картины Рембрандта — его папа?» © fvelloso / Reddit
«Мои свинки ранним осенним утром»
«Эту фотку папа мимоходом скинул в семейный чат»
Портрет фермера
А в вашей галерее снимков на телефоне есть такие кадры, которым самое место на выставке?
Фото на превью PhatWalda / Reddit
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