16 шедевральных дорожных историй, которые можно рассказывать вместо анекдотов

Многие люди ежедневно пользуются общественным транспортом. Регулярные поездки кажутся вполне обыденными, и чаще всего никто не ждет от них чего-то экстраординарного. Но порой один-единственный человек превращает скучную дорогу в увлекательное путешествие, которое запомнится остальным пассажирам надолго.

Мы в AdMe.ru любим читать истории интернет-пользователей про их странные и комичные поездки в трамваях, автобусах и метро. Некоторые рассказы развеселили нас от души.

Ехала в электричке, напротив сидел мужик, широко расставив ноги. Постепенно электричка набилась, мест стало не хватать. Тут зашла грозная дама и решительно заявила мужику: «Подвиньтесь, мужчина. Дома проветривать будете». © Екатерина / AdMe.ru

Был случай в метро. Села в уголок вагона, достала носочек и вяжу. На следующей станции зашла бабуля. Села напротив меня, достала свой шарф, тоже начала вязать. Пялимся друг на друга и, даже не сговариваясь, начинаем вязать все быстрее и быстрее. Бабуля была опытнее, мне сложно было ее обогнать. Но так интересно я давно не соревновалась! Как ни пыталась я обыграть бабулю, не смогла. Она торжественно вышла перед конечной остановкой, улыбаясь и держа спинку ровно. Чувство такое же, как когда на приставке играешь в Mortal Combat! Только тут «фаталити» получила я. От бабули. © Палата № 6 / VK

Ехал в трамвае поздно вечером. Кондукторша и водитель из-за чего-то ругались через дверь кабины. После этого она с силой захлопнула створку двери и злая пошла собирать деньги за проезд у вошедших пассажиров. И тут водитель в микрофон говорит: «Люд, прости меня. Я очень тебя люблю!» Глаза кондукторши со слезами счастья и улыбающихся пассажиров я помню до сих пор. © Hacker.Heracker / Pikabu

Знаете вот этих «бэтменов» в метро? Заходят в вагон, широко расставляют ноги и пытаются героически держаться пятой точкой за воздух, хотя поручни свободны. Как-то один такой «супергерой» на перегоне не удержался и мужественно грохнулся во весь рост на пассажиров. © Юлия Троянская / Facebook

Как-то в автобусе напротив меня сели двое странных мужчин. У одного из них был маленький потрепанный чемодан. Открывая этот чемодан, он сказал второму:

— Вот что мы сделаем сегодня. Мы выйдем из автобуса и раскрасим все это.

В его чемодане была целая куча раскрасок.

— Ты будешь раскрашивать внутри линий, — давал он инструкции, — а я раскрашу за их пределами, и к концу дня мы увидим, что чувствует каждый из нас.

Тут он достал из кармана пиджака 2 коробки цветных карандашей и отдал одну второму мужчине со словами:

— Это твои. Они новые. Только я выбросил розовый. Я в него не верю.

Это было очень странно. © Dushka Zapata / Quora

— Вот что мы сделаем сегодня. Мы выйдем из автобуса и раскрасим все это. В его чемодане была целая куча раскрасок. — Ты будешь раскрашивать внутри линий, — давал он инструкции, — а я раскрашу за их пределами, и к концу дня мы увидим, что чувствует каждый из нас. Тут он достал из кармана пиджака 2 коробки цветных карандашей и отдал одну второму мужчине со словами: — Это твои. Они новые. Только я выбросил розовый. Я в него не верю. Это было очень странно. © Dushka Zapata / Quora Ехал в автобусе, слушал музыку. На одной из остановок зашла девушка с книгой. Она читала и ни на кого не обращала внимания. Я стал читать вместе с ней, но девушка об этом не знала. В какой-то момент она забежала чуть-чуть вперед, и я на автомате придержал страницу... Она улыбнулась, и эту улыбку я не забуду никогда! Всю оставшуюся дорогу мы просто молча читали. А потом вышли на одной остановке и разошлись в разные стороны. И только позже я понял, какой же я трус, зря не познакомился. © Палата № 6 / VK

Я зашел в автобус и увидел пустое место рядом с пожилым мужчиной. Как только я сел, мужчина посмотрел на меня, встал и отошел в сторону. Я уверен, что с личной гигиеной у меня все в порядке. Неужели я какой-то не такой, чтобы сидеть рядом со мной?

Но на следующей остановке зашла девушка лет 20. Она увидела свободное место и радостно бросилась к нему, но мужчина преградил ей путь: «Стойте! Сиденье мокрое!»

И только потом я заметил пятно на его брюках. Оказывается, он встал вовсе не потому, что со мной что-то не то, а потому, что просто было мокро. © John Ukah / Quora

Но на следующей остановке зашла девушка лет 20. Она увидела свободное место и радостно бросилась к нему, но мужчина преградил ей путь: И только потом я заметил пятно на его брюках. Оказывается, он встал вовсе не потому, что со мной что-то не то, а потому, что просто было мокро. © John Ukah / Quora Еду в трамвае. Кондуктор, молодой позитивный паренек, с улыбкой подходит к людям и, продавая билеты, говорит: «Выберу для вас самый счастливый талончик» или «А вы зайчик или пассажир?» и тому подобное.

Заболтался с молодой симпатичной пассажиркой. Водитель в микрофон: «Кондуктор!»

Парень бежит на переднюю площадку, обилечивает и возвращается к девушке.

Проходит 5 минут. Водитель: «Кондуктор, выполняйте свою работу».

Пассажиры смеются, девушка смущенно улыбается.

Проходит еще 5 минут. Водитель: «Кондуктор Сергей, отстаньте от пассажирки или продайте ей еще пару билетов». © APXuK / Pikabu

Я была беременна: примерно 15 недель, живота почти не видно. Ехала стоя в метро. Вдруг работница метро закричала, чтобы я села на место бедного ничего не подозревающего парня, которого она чуть не стащила с сиденья. Мне нужно было выходить на следующей, поэтому я сказала ей, мол, все в порядке, не волнуйтесь. Но она начала так яростно настаивать, что меня это даже испугало. © CompanionCone / Reddit

Видела в общественном транспорте, как дед уселся на колени к девушке, потому что, видите ли, свободные места были только на солнечной стороне. © Тамара Котовая / Facebook

Со мной в автобусе ехали двое мужчин. На них была старая мешковатая одежда, и они тихонько общались между собой на уличном сленге. Я сидел рядом и читал книгу. И вдруг осознал, что понимаю, о чем они говорят. Они обсуждали шахматные дебюты. На уличном сленге. Из их разговора я понял, что они знают о шахматах больше меня. Эта ситуация заставила меня о многом задуматься. © Kurt Guntheroth / Quora

В маршрутке дала деньги кондуктору и потянулась за билетом в его руке. Он не сразу отдал мне билет, испуганно на меня посмотрел. Ну ладно, думаю, с кем не бывает. Вырвала все-таки билет и села. Только когда парень вышел на остановке, я осознала, что он просто пассажир. © Ulyanu_sh_ka / Twitter

Каждый будний день в 2 часа дня езжу в универ на троллейбусе. Почти всегда попадаю на одну и ту же кондукторшу — бабушку в джинсовом костюме, ярко накрашенную, которая вечно решает кроссворды. В это время людей на маршруте мало, в основном пенсионеры. Все уже друг к другу присмотрелись и привыкли.

И вот вчера мы вышли на новый уровень коммуникации: к кондукторше подсел дедушка и спросил, что она там решить не может. После этого громко прочитал вопрос. Сидящая рядом со мной старушка назвала ответ. После этого старики начали сами спрашивать, какие там еще вопросы в кроссворде. Половиной салона разгадывали. Еще немного, и этот троллейбус станет клубом по интересам — коллективному решению кроссвордов. © Палата № 6 / VK

И вот вчера мы вышли на новый уровень коммуникации: к кондукторше подсел дедушка и спросил, что она там решить не может. После этого громко прочитал вопрос. Сидящая рядом со мной старушка назвала ответ. После этого старики начали сами спрашивать, какие там еще вопросы в кроссворде. Половиной салона разгадывали. Еще немного, и этот троллейбус станет клубом по интересам — коллективному решению кроссвордов. © Палата № 6 / VK Ехал в метро. На станции в вагон зашел парень в полной экипировке охотников за привидениями. Потом я услышал чей-то крик: «Я чую призрака!» Когда мы подъехали к следующей станции, в вагон вошли 6 подростков и начали петь знаменитую песню охотников из фильма. © clearwind / Reddit

Ехали с подружкой в маршрутке, болтали о своем, о девичьем. Вроде тихонько общались, но когда я сказала, что у меня из-за месячных живот сильно болит, впереди сидящая женщина внезапно сорвалась с места и начала рыться в своей сумке, которая стояла в проходе. Дамочка выудила какой-то флакон и подошла к нам: «Девочки, вот очень хорошие капельки. Я только ими и спасаюсь. Запишите название и купите себе». Я тогда почувствовала себя как в рекламе, где люди носят с собой средство для стирки и достают его из сумки при первой же возможности.

Ехал на работу в трамвае. Обычно там шумно, потому что многие пассажиры друг друга знают. Но после остановки все почему-то затихли. Я поднял глаза и увидел здорового парня в татуировках. Он стоял в каком-то бабушкином платье в цветочек, с одной бровью, а его волосы и борода были наполовину обрезаны. Из-под платья торчали ноги: одна выбритая, другая нет, обутые в резиновый сапог и кроссовку.

Люди сторонились этого здоровяка и старались вообще не смотреть в его сторону. Но я не выдержал и прыснул со смеху. А этот парень улыбнулся и сказал: «Вчера вечером остался у друзей с ночевкой и проснулся в таком виде». © Dan Hunter / Quora