16 серьезных дядь и теть, которые в Новый год веселятся, будто дети на утреннике
Это в детстве мы могли подолгу не спать в новогоднюю ночь, надеясь подстеречь Деда Мороза, который прячет под елку наши подарки. А сейчас уже к 11 ночи хочется залезть в уютную постель и переодеться в мягкую пижаму. Но взрослые из этой подборки сохранили весь непомерный энтузиазм детских лет и ждут не дождутся возможности оторваться на новогоднем празднике.
Редакция AdMe.ru хочет и вам передать чуточку энтузиазма и праздничного настроения. И призывает посмотреть на взрослых, которые на Новый год становятся сущими детьми.
«Вот связал себе новогоднюю шапку-елку с мигающими лампочками»
- Я даже не праздную Рождество, но я хочу ее! © Itzumetric / Reddit
«Я пригласила парня в костюме Санта-Клауса, чтобы сфотографировать вместе с ним мою малышку. Да, я сумасшедшая кошатница»
«Купил себе подарок и в восторге от него»
«Вот уже который год мы с друзьями делаем новогодние фото в нашем местном универмаге»
«На это Рождество я решил испечь пряничных человечков-ниндзя»
«Купил жене планшет на Рождество и завернул его вот так»
«Мой брат сказал бабуле в шутку, что хочет на Рождество 100 подарков из магазина „все по доллару“. Бабушка не любит, когда ей бросают вызов»
«Я сшила себе платье снежинки»
«Решил запустить новый тренд и вместо безобразного рождественского свитера надел юбку для елки!»
«Хотела со своим парнем испечь милые имбирные пряники, и вдруг он создает это...»
«5 лет подряд я был готов к Рождеству»
«Оцените наш с девушкой новогодний декор в этом году»
«Вот какая рождественская скульптура из песка у меня получилась»
«У одного из наших соседей есть во дворе рождественский динозавр высотой более 3 м»
«Мы с моим соседом Сноторо желаем вам счастья в новом году»
«Друзья прислали моим родителям рождественскую открытку со своими детьми, продающими горячий какао за 25 центов. Родители дали им такой ответ»
Какие новогодние происшествия или выходки друзей и знакомых вы вспоминаете со смехом спустя годы?
Фото на превью Jeromiewhalen / Reddit
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