16 серьезных дядь и теть, которые в Новый год веселятся, будто дети на утреннике

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Это в детстве мы могли подолгу не спать в новогоднюю ночь, надеясь подстеречь Деда Мороза, который прячет под елку наши подарки. А сейчас уже к 11 ночи хочется залезть в уютную постель и переодеться в мягкую пижаму. Но взрослые из этой подборки сохранили весь непомерный энтузиазм детских лет и ждут не дождутся возможности оторваться на новогоднем празднике.

Редакция AdMe.ru хочет и вам передать чуточку энтузиазма и праздничного настроения. И призывает посмотреть на взрослых, которые на Новый год становятся сущими детьми.

«Вот связал себе новогоднюю шапку-елку с мигающими лампочками»

Я даже не праздную Рождество, но я хочу ее! © Itzumetric / Reddit



«Я пригласила парня в костюме Санта-Клауса, чтобы сфотографировать вместе с ним мою малышку. Да, я сумасшедшая кошатница»

«Купил себе подарок и в восторге от него»

«Вот уже который год мы с друзьями делаем новогодние фото в нашем местном универмаге»

«На это Рождество я решил испечь пряничных человечков-ниндзя»

«Купил жене планшет на Рождество и завернул его вот так»

«Мой брат сказал бабуле в шутку, что хочет на Рождество 100 подарков из магазина „все по доллару“. Бабушка не любит, когда ей бросают вызов»

«Я сшила себе платье снежинки»

«Решил запустить новый тренд и вместо безобразного рождественского свитера надел юбку для елки!»

«Хотела со своим парнем испечь милые имбирные пряники, и вдруг он создает это...»

«5 лет подряд я был готов к Рождеству»

«Оцените наш с девушкой новогодний декор в этом году»

«Вот какая рождественская скульптура из песка у меня получилась»

«У одного из наших соседей есть во дворе рождественский динозавр высотой более 3 м»

«Мы с моим соседом Сноторо желаем вам счастья в новом году»

«Друзья прислали моим родителям рождественскую открытку со своими детьми, продающими горячий какао за 25 центов. Родители дали им такой ответ»