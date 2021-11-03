16 семейных парочек, которым вместе живется как угодно, только не скучно

Быт как омут, в который рано или поздно может затянуть каждую семейную пару. Ведь как только люди поселятся на одной территории, прежней жизни уже не будет. Готовка, уборка, привычки или даже маленькие странности любимого человека — со всем этим приходится мириться каждый день. И кто знает, возможно, без чудачеств брак сразу превратился бы в серую рутину.

Мы в AdMe.ru не могли сдержать улыбки, когда смотрели эти фото и читали истории людей, у которых не совместная жизнь, а одно сплошное приключение.

«Каждый раз, когда я готовлю, мой муж прячется за дверцу холодильника. А все потому, что он боится, что на него брызнет масло из сковородки»

Любовь — это умение постоянно делать друг другу сюрпризы. Пусть даже порой к ним сложно привыкнуть

Каждый раз, когда мой муж приходит с работы, он распихивает свои носки в самые неожиданные места. Делает он это не специально, просто почему-то вот так всегда получается. В последний раз я нашла «сюрприз» в рукаве своего халата. © BambiFFxiv / Reddit

«Вот так моя жена готовит пасту последние лет 20. Я никак не смог это изменить»

Главное — найти правильного человека, с которым можно говорить обо всем. Буквально обо всем

«Муж оставил это тут, чтобы я нашла. Это хвостик от помидора»

Иногда отношениям и правда бывает нужна встряска

Я тонко намекала мужу: «Ты мне никогда не дарил пионы! Это мои любимые цветы». Кажется, не понял. Шли годы. Я сама заказала себе букет. Когда симпатичный курьер передавал мне его, я чуть не расплакалась. Красивый мужчина дарит цветы... Муж ничего не сказал, а потом случайно свалил вазу на пол. © Кася / AdMe

«Жена попросила достать ее лосьон из-под раковины. Не думаю, что справлюсь»

Технически он сделал именно так, как хотела его вторая половинка

Муж просыпается на работу раньше меня, а я встаю, когда ему уже нужно выходить. Жутко бесит, что после завтрака он оставляет за собой гору посуды. Пыталась поговорить с ним на эту тему пару раз. А во время ссоры вылетело: «Ты можешь хоть чашку за собой помыть?!» Теперь с утра в раковине все равно куча посуды, зато его чашка всегда вымыта и стоит на полке. © Подслушано / Ideer

«„У нас в морозилке пусто“. По мнению моей жены, пусто — это вот так»

«Сегодня утром муженек разозлился и решил заправить только свою сторону постели»

Иногда к маленьким странностям друг друга нужно просто привыкнуть

«Попросила мужа разморозить свиные отбивные к вечеру. Пришла домой, а они в ванне нежатся»

«Купил себе крутой монитор, но он так понравился супруге, что она выпросила его у меня. И вот так теперь им пользуется»

Дорогому человеку всегда хочется дарить самое лучшее. А что может быть лучше котиков?

Я — сумасшедшая кошатница, а мой муж обожает собак. А вот новые вещи себе он выбирать не любит. Да и вообще он из тех людей, которые что-то выбрасывают, только если оно уже окончательно и бесповоротно испорчено. Так вот, я начала потихоньку покупать ему новые трусы взамен старых, и не какие-нибудь, а с котиками. И купила я их уже довольно много. Муж, конечно, не в восторге от всего этого. Каждое утро он открывает ящик с нижним бельем, смотрит на меня растерянно, а потом надевает трусы с котиками и отправляется на работу. А должность у него руководящая. Он у меня брутальный, и каждый раз, когда я в течение дня вижу, как он занимается своими мужскими делами, возится с мотоциклами например, я тихонечко хихикаю, зная, что на нем сейчас трусы с котиками. © MeowMyster / Reddit

А у вас в ванной тоже есть невидимые границы?

«Это был последний раз, когда я попросила мужа купить средство для стирки. Успела дважды загрузить машинку с этим, прежде чем до меня наконец дошло»

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