16 счастливиц, которые отхватили себе такого крутого парня, что хочется спросить: «А брата у него случайно нет свободного?»

Порой даже брутальные парни в душе оказываются добрыми и нежными мальчиками, которые не прочь подарить своим возлюбленным букет цветов или совершить ради них настоящий рыцарский поступок. Масштаб заботы в таких случаях оказывается совершенно неважен, будь то собственноручно приготовленный завтрак или купленная в роскошном бутике цепочка с алмазом, — все это в правильный момент может возыметь положительный эффект.

AdMe.ru верит, что настоящие рыцари еще есть на белом свете. Мы разыскали 16 парней, которые своим примером не только поднимают настроение родным и близким, но и делают этот мир лучше и светлее.

1. «Приснился страшный сон этим утром, и, чтобы я немного успокоилась, мой парень принес вот это»

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3. «Слева — фото, которое я опубликовала у себя на страничке, справа — его ответ»

4. «Я как-то сказала, что наш знакомый делает прекрасные цепочки. Сегодня мой молодой человек преподнес мне сюрприз»

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6. «Несколько дней назад я пробовала заплести себе голландскую косу. Не получилось»

«Прошлой ночью мой парень начал смотреть обучающие видео, чтобы научиться заплетать мне волосы».

7. «Мой муж — самый прикольный мужчина на свете»

«Я уже долго твержу ему о том, как скучаю по массажу. В итоге к моему дню рождения он сначала купил мне массажный стол и прошел специальные курсы, а потом превратил наш зал в массажный кабинет».

8. «Супруг сделал эти книжные полки сам и специально для меня»

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10. «Пирог с заварным кремом, который муж приготовил мне на день рождения»

11. «Когда мы обручились 5 лет назад, мой супруг не мог позволить себе купить понравившееся мне колечко»

«Тогда он пообещал, что придет время и он купит „кольцо мечты, которое я заслуживаю“. Сегодня он удивил меня! Чувствую себя самой счастливой женщиной на планете».

12. «Завтрак на ужин! Супруг приготовил мне яйца, тост и бекон»

«Несколько последних недель были очень стрессовыми, и вот такие моменты счастья нам точно не помешают».

13. «Мой самый лучший парень на свете сделал эту штуку сам специально к моему дню рождения»

«Чувствую теперь себя особенной».

14. «Мой молодой человек прилетел в Новую Зеландию, чтобы навестить меня во время учебы за границей»

«Я не видела его уже 2 месяца! В общем, мы весь день без остановки улыбались и ничего не могли с этим поделать».

15. «Мне нужно было рано встать сегодня. Чтобы облегчить мрачное утро, мой парень приготовил мне сэндвич и кофе на работу»

16. «Попросила я, значит, своего парня присмотреть за животными. Зашла чуть позже в комнату и увидела это»