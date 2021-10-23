16 счастливчиков, которые вдруг осознали, что рядом хороший человек, надо брать

Фильмы часто эксплуатируют тему любви с первого взгляда, романтичной и внезапной, как гром среди ясного неба. Но вот в жизни частенько бывает совсем по-другому. Не милая улыбка, а внезапное проявление заботы может пробудить целый ворох чувств. Или просто заставить укрепиться в мысли о том, что точно в ЗАГС пора.

Мы в AdMe.ru просто-таки зачитались историями людей, которые вдруг поняли: «Этот человек — то, что надо». А в конце статьи вас ждет доказательство того, что осознать это можно даже после свадьбы.

Встретились с парнем, моментально влюбились друг в друга. Переехала к нему через пару дней, он снимал квартиру. Хозяйством не успели обзавестись, стиральной машинки не было. И вот однажды открываю дверь в ванную, смотрю, сидит мой мужчина на корточках около наполненной ванны и стирает мои трусы. В тот момент я подумала, что этот человек станет моим мужем. С тех пор прошло 5 лет, мы женаты, и любовь бесконечна. © Подслушано / VK

Как-то ехал с девушкой на своей старенькой машине. И вот яма в асфальте, часть глушителя с грохотом отваливается. Я давно пытался его починить и поэтому знал, в чем дело. И вот девушка спрашивает, мол, что случилось. Я рассказываю и говорю, что с нужным инструментом быстро бы все исправил. И тут она заявляет: «О, у меня есть!» Еще подумал: какая прелесть, сейчас пилочку для ногтей достанет. Но она открывает рюкзак и достает оттуда здоровенный напильник! У меня реально глаза на лоб полезли: это ведь именно то, что нужно! Я все быстро починил, поехали дальше. Но в том момент, когда девушка вытащила 30-сантиметровую бандуру, я сразу понял: она — та самая. В этом году мы будем отмечать 40 лет совместной жизни. © Tim Nygaard / Quora

Мы тогда встречались около 2 месяцев, и девушка не смогла найти свои любимые трусики у меня в квартире, затерялись где-то. Ну и попросила тщательно пошариться везде. Нашел. Только не одну пару, а две. Отдаю, а мне прилетает, мол, это не мои! Я краснею, бледнею, не знаю, что и сказать. Все выглядело бы так, будто я вру и оправдываюсь. Но я не врал! А девушка заявляет со смехом: «Остались от бывшей?» Я кивнул. Она же просто дальше улыбается: «Да ты же был со мной все время, ты бы просто не успел закрутить другие отношения». И тут я понял, что это мой человек. Потому что абсолютно все, с кем я был раньше, ни за что бы мне не поверили. В итоге да, женаты и счастливы. © Derek Dujardin / Quora

Мы тогда c будущим мужем поехали кататься на лыжах. Место было очень людное, огромная очередь на получение лыж, сотрудники не справлялись с таким потоком. И он вдруг пропихнулся ближе к стойке выдачи лыж, перемахнул через нее на ту сторону, где работали сотрудники лыжного центра, и стал им помогать выдавать снаряжение. Естественно, так и наша очередь подошла быстрее. Я тогда подумала: «Вот это уверенность в себе! Вот это умение решать проблемы! С таким нигде не страшно».

Я тогда заболела. Сильно. Еле до ванной доползала. Так вот, мой будущий муж, несмотря на то, что жил от меня в часе езды, да и встречались мы тогда только пару месяцев, все выходные провел со мной, еще и отгул взял дополнительно. Да, чтобы заботиться обо мне. В общем, если мужчина может любить вас даже тогда, когда вы выглядите как то, что кот притащил c улицы, — он то, что надо. © Amanda Woods / Quora

Будущий муж поразил меня при первой же встрече. Мы до этого были знакомы онлайн, но не слишком близко, несколько раз поболтали. Он жил в другом городе, и у меня как-то даже не возникало мысли о том, что можно встретиться. Но вот мне понадобилось приехать в его город на экзамен. Я не смогла сама разобраться, где находится место проведения экзамена. Вспомнила, что он оттуда, и спросила, как добраться. А он вдруг: «Давай я тебя встречу на вокзале и отвезу туда, куда нужно». Я согласилась. В итоге он меня не просто встретил и отвез, но еще и весь экзамен ждал под дверью, очень мило поддерживал, потом повел в ресторан, показал город, посвятил весь свой день совершенно незнакомому человеку.

Мы тогда встречались около недели. И как-то в разговоре я упомянула о том, что давно уже хочется драников поесть, а до кафешки все дойти не могу (с готовкой у меня не ахти). Так вот, он просто сразу же: «Так давай я приготовлю». И приготовил! А кухонного комбайна, кстати, не было, картошку пришлось тереть вручную. И вот я сидела, ела прямо с пылу с жару эту хрустящую пищу богов и думала о том, что все — влюбилась.

Мы познакомились в универе. И вот как-то раз я засиделась за учебой, заснула очень поздно. А на следующий день он мне звонит в 6 часов утра, снова и снова. Я вызовы отклоняю, даже не смотрела тогда, кто вообще звонит, и дальше спать. Но через 10 минут он заходит в мою комнату (я ему ключ дала), будит и говорит: «Эй, ты же опоздаешь, давай хоть собраться помогу». Потом бережно так отправляет меня в ванную, а сам аккуратно собирает мои вещи в сумку и даже одежду раскладывает. В общем, с того дня я знала, что выйду за него замуж. 8 лет вместе. © Nadhiya Athaide / Quora

Как-то мы были в походе, и я нашла очень красивый камень. Весил он точно больше 2 кг. Ну и спросила парня, поносит ли он этот камень для меня до конца нашего мини-путешествия (а там еще километры впереди были). И он нес. © ModernPlagueDoctor / Reddit

Познакомился с девушкой на ее рабочем месте. Знакомство, шуточки, далее переписки 3–4 дня. Она жила за городом, никак не получалось выкроить время для встречи. Я как-то предложил ее отвезти и в дороге поболтать наконец. Мы выехали... Едем по трассе, и у меня внезапно заболел живот. Я уже позеленел от напряжения. После характерных звуков она все поняла. Предложила остановиться на обочине и сходить у дороги, даже дала салфетки. Она моя жена, влюблен с того дня. © Подслушано / VK

Один мой бывший предлагал абсолютно спонтанно увезти меня прямо сейчас на мотоцикле в закат, не принимая в расчет то, что мотоциклов я боялась как огня, а дома мне нужно было быть строго в определенное время. Другой с самого утра решил сделать мне сюрприз и порадовать завтраком в постель. Завтрак состоял из продуктов, которые я на дух не переносила, и он об этом знал, но это неважно, потому что сюрприз. И только мой муж в самом начале знакомства проявил изумительную наблюдательность по отношению к моим интересам. На очередном свидании он с таинственным видом запустил руку за пазуху и сказал: «Я тут тебе от бабушки банку маринованного чеснока принес. Помню, как ты его головками ешь, подумал, порадую». А вы говорите, мол, закат и букеты из 1 001 розы. © IrenLinn / Pikabu

Недавно познакомилась с молодым человеком. Он влюбился, ему совсем крышу снесло. Пишет стихи, постоянно оказывает знаки внимания, зовет на свидания. Сначала я думала, что это не мое, не нравится он мне. Но когда он привез мне ночью на работу с другого конца города мой любимый кофе просто потому, что я сказала, что хочу спать... В общем, спонтанность и приятности — это явный залог успеха. Кажется, я влюбилась. © Подслушано / VK

Розы и завтраки в постель, тьфу. На второе свидание будущий муж принес отличный набор ножей, которыми я пользуюсь по сей день. Сказал, что в прошлый раз заметил, что я все режу одним ножом, к тому же неудобным. © Bisquit / AdMe

Мы с мужем познакомились в большой компании, которая выезжала в мае на шашлыки. Попали под дождь, он привез меня к себе домой, чтобы пообщаться один вечер, да и забыть. Но к утру у меня поднялась температура, он перепугался и начал меня лечить (врач-терапевт). Болела я тяжело, он несколько недель от меня почти не отходил. А когда я выздоровела, мы просто пошли в ЗАГС и расписались. © Подслушано / VK

У меня повышенная тревожность, над которой бывший постоянно ржал. А вот когда у меня случилась самая первая паническая атака с нынешним мужчиной, он просто очень сильно меня обнял и сказал, что я в безопасности. © PseudoHerpologist / Reddit

Был у меня парень Леша — просто золото. Во всем поддерживал, голоса за 3 года отношений ни разу не поднял, терпел мои истерики и ходил к моей маме в больницу. Пошли мы с ним как-то в поход. Лежим ночью в палатке, холодина ужасная, дождь идет, ветер гнет елки, а мне жутко в туалет хочется. Леша увидел мои мучения, сунул мне пустую банку и сказал: «Ты пописай, а я вынесу». Так и сделали. И все бы хорошо, да вот только разошлись мы по моей глупости. Прошло 5 лет, у меня за плечами неудачный брак и понимание, что Леша — это моя вторая половинка. Но найти я его до сих пор не могу: сразу после расставания он уехал в неизвестном направлении и ни с кем из наших общих знакомых с тех пор не общается.

Бонус: иногда доказательства правильного выбора прилетают и после свадьбы

С каждым разом все больше и больше убеждаюсь в том, что я женился на том человеке. Вчера просидел на работе до 10 часов вечера, да и вообще день был неожиданно выматывающий. Возвращаюсь домой, а супруга купила мне герметичный контейнер, чтобы я мог взять сваренный ею суп на обед. Купила она его потому, что утром я не взял обед, так как потерял где-то свой старый контейнер. И вот пришел я домой, увидел простой контейнер за ₽ 200, и так на душе тепло стало. Забота о близком — она ведь в мелочах. Цените это. © Magrat142 / Pikabu