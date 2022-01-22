16 счастливчиков, которым не нужно стараться, чтобы завоевать внимание других

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Ученые пришли к интересному выводу. Оказывается, мы способны зафиксировать в памяти лишь общее впечатление о внешности знакомого, а вот детально описать его вряд ли когда-то получится.

Мы в AdMe.ru пошли наперекор светилам науки и отыскали на просторах интернета людей, чьи особенности внешности уж точно запомнятся тем, кто хоть раз с ними встречался.

У нее симметричная гетерохромия обоих глаз

«Вчера обнаружил двойную спираль у себя в волосах»

«У моего мизинца на левой руке есть лишняя складка»

«Вот так растут волосы на моей руке»

«Я случайно обожгла руку, и ожог получился в виде елки. Получается, с Новым годом»

«У меня чересчур много линий на ладони»

«Я умею делать своим пальцем вот так. Так я приветствую людей»

«Спустя 19 лет существования я поняла, что у меня одна рука значительно большой другой»

«Мое витилиго ресниц (и полиоз волос)»

«У моей дочери на большем пальце родинка в виде сердца»

«Я отрастил брови, чтобы показать всем, насколько они необычные. Они от природы несимметричны»

Персистирующая зрачковая мембрана (PPM) — это состояние глаза, при котором остатки плодной оболочки сохраняются в виде тяжей ткани, пересекающих зрачок

«У меня зрачок в форме груши»

«Родинки на моих руках расположены зеркально»

«У меня витилиго и гетерохромия»

А вот рука с очень длинными пальцами

А какие отличительное черты внешности есть у вас или ваших друзей?

Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.