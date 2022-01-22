16 счастливчиков, которым не нужно стараться, чтобы завоевать внимание других
Ученые пришли к интересному выводу. Оказывается, мы способны зафиксировать в памяти лишь общее впечатление о внешности знакомого, а вот детально описать его вряд ли когда-то получится.
Мы в AdMe.ru пошли наперекор светилам науки и отыскали на просторах интернета людей, чьи особенности внешности уж точно запомнятся тем, кто хоть раз с ними встречался.
У нее симметричная гетерохромия обоих глаз
«Вчера обнаружил двойную спираль у себя в волосах»
«У моего мизинца на левой руке есть лишняя складка»
«Вот так растут волосы на моей руке»
«Я случайно обожгла руку, и ожог получился в виде елки. Получается, с Новым годом»
«У меня чересчур много линий на ладони»
«Я умею делать своим пальцем вот так. Так я приветствую людей»
«Спустя 19 лет существования я поняла, что у меня одна рука значительно большой другой»
«Мое витилиго ресниц (и полиоз волос)»
«У моей дочери на большем пальце родинка в виде сердца»
«Я отрастил брови, чтобы показать всем, насколько они необычные. Они от природы несимметричны»
Персистирующая зрачковая мембрана (PPM) — это состояние глаза, при котором остатки плодной оболочки сохраняются в виде тяжей ткани, пересекающих зрачок
«У меня зрачок в форме груши»
«Родинки на моих руках расположены зеркально»
«У меня витилиго и гетерохромия»
А вот рука с очень длинными пальцами
А какие отличительное черты внешности есть у вас или ваших друзей?
Внимание: в январе 2022 года мы исправили фактические неточности в этой статье.
Фото на превью spicyjoke / Reddit, Evil-Zelda / Reddit
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