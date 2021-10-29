16 счастливчиков, которым достались не вторые половинки, а сокровища

Встретить настоящую любовь — такую, чтобы один раз и на всю жизнь, — это, оказывается, только полдела. Гораздо сложнее понять, что этот человек — тот самый. Помочь в этом могут на первый взгляд простые и обыденные поступки. Ведь именно мелочи жизни помогают проверить подлинность чувств.

Мы в AdMe.ru по-доброму завидуем героям нашей подборки, которым удалось найти свою любовь. А в бонусе вас ждет совет: о чем никогда не стоит просить свою вторую половинку.

«Вот такой сюрприз ждал меня утром. Он поставил у двери только один лофер моей мечты и написал записку, где искать второй»

«Ты найдешь второй под...»

«Мой парень внезапно решил меня подождать. Думаю, это любовь»

«Написал мне товарищ. Парни, не стесняйтесь проявлять заботу о девушках, которые вам симпатичны. Девушки, и вы не стесняйтесь тоже»

«Моя жена организованна настолько, что собирает на каждый день отпуска сумки с нарядами»

«Муж подарил мне на день рождения милейшие вазы для ромашек»

«Сделала парню фанатскую вышивку»

Вот же повезло его сытой спутнице

«Мой парень подарил мне на Рождество самый симпатичный в мире горшок»

Бездонная бездна

Я уже перестал удивляться тому, что в небольшой сумочке моей жены помещается хрестоматийный набор разного рода вещей: гора карточек, какие-то бумажки, тяжеленная связка ключей, всевозможные лекарства от всех болезней, косметика, зеркальце, документы, мини-зонт, телефон, зарядка.

Но сегодня она меня удивила: сначала долго сидела за компьютером и выбирала тумбы, потом рванула к сумочке, вытащила оттуда рулетку и с деловым видом начала замерять тумбу под телевизором. На вопрос, откуда рулетка, ответила, что всегда носит ее с собой. © KudriaviyBorsch / Pikabu

«Мой парень подарил мне эту потрясающую картину на нашу годовщину»

«Бойфренд даже не живет в моем штате, но все равно достал мне этот набор к Хеллоуину»

«Только что вернулись с вечеринки-сюрприза, которую я приготовил на ее день рождения»

«Бойфренд прислал один для меня и один для моей мамы»

«Мой парень удивил меня этими подарками. Я очень благодарна и счастлива»

«С днем рождения».

«Жена учится играть в видеоигры. Сделал для нее схему под телевизором, чтобы ей не приходилось все время смотреть на джойстик»

«Когда мы с мужем сбежали, чтобы обручиться, у нас совсем не было денег. В качестве обручального кольца я тогда носила мамин подарок»

«Сейчас, спустя 2 года, муж подарил мне самое удивительное обручальное кольцо из тех, что я когда-либо видела. Дизайн он выбрал сам. Просто не могу поверить».

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