16 «счастливцев», которые сорвали джекпот в генетической лотерее и не знают, радоваться им от этого или плакать

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Человеческое тело — идеально настроенный механизм, который позволяет нам выживать даже в самых экстремальных условиях. Но несмотря на все его достоинства, иногда организм человека все же удивляет своего владельца всевозможными сюрпризами: у кого-то мышцы тела способны расти без упражнений, у кого-то есть запасной палец, а кто-то может похвастаться неповторимым цветом глаз.

Мы в AdMe.ru раскопали на просторах интернета несколько подтверждений тому, что человеческое тело — кладезь тайн и загадок.

«Мои мышцы растут сами по себе. Пришлось сделать укол ботокса в челюсть, чтобы скрыть их избыток»

«У меня есть запасной палец»

«Пальцы ног моего жениха выстраиваются в линию»

«Этот камушек хочет выбраться из моей руки спустя 25 лет после велосипедной аварии»

«Эти прыщи на моем лице почти идеально сочетаются с веснушками»

«Жесткий, очень плотный волосок из моей бороды, который я только что убрал с лица, рядом с его обычным вариантом»

«Мои волосы иногда кудрявятся настолько, что на кончиках локоны выглядят как трубочки»

«У моего дедушки очень интересный цвет глаз»

«У нас с сыном одинаковые рисунки на ладонях»

«Мой 12-летний сын, у которого аллергия буквально на все»

«Моя жена удивлялась, почему у нее так сильно болит нога. Оказалось, что у нее не одна, а две костяные шпоры»

«Один волосок у меня на брови никогда не прекращает расти»

«У меня на плече треугольник. Понятия не имею, откуда он взялся»

«Аллергическая реакция, которая возникла у меня из-за моей собаки, выглядит как крошечный отпечаток лапы»

«У меня есть маленький и совершенно безвредный полумесяц в глазу»

«В детстве я сломала палец, и теперь он единственный из всех не реагирует на холод»