16 «счастливцев», которые сорвали джекпот в генетической лотерее и не знают, радоваться им от этого или плакать
Человеческое тело — идеально настроенный механизм, который позволяет нам выживать даже в самых экстремальных условиях. Но несмотря на все его достоинства, иногда организм человека все же удивляет своего владельца всевозможными сюрпризами: у кого-то мышцы тела способны расти без упражнений, у кого-то есть запасной палец, а кто-то может похвастаться неповторимым цветом глаз.
Мы в AdMe.ru раскопали на просторах интернета несколько подтверждений тому, что человеческое тело — кладезь тайн и загадок.
«Мои мышцы растут сами по себе. Пришлось сделать укол ботокса в челюсть, чтобы скрыть их избыток»
«У меня есть запасной палец»
«Пальцы ног моего жениха выстраиваются в линию»
«Этот камушек хочет выбраться из моей руки спустя 25 лет после велосипедной аварии»
«Эти прыщи на моем лице почти идеально сочетаются с веснушками»
«Жесткий, очень плотный волосок из моей бороды, который я только что убрал с лица, рядом с его обычным вариантом»
«Мои волосы иногда кудрявятся настолько, что на кончиках локоны выглядят как трубочки»
«У моего дедушки очень интересный цвет глаз»
«У нас с сыном одинаковые рисунки на ладонях»
«Мой 12-летний сын, у которого аллергия буквально на все»
«Моя жена удивлялась, почему у нее так сильно болит нога. Оказалось, что у нее не одна, а две костяные шпоры»
«Один волосок у меня на брови никогда не прекращает расти»
«У меня на плече треугольник. Понятия не имею, откуда он взялся»
«Аллергическая реакция, которая возникла у меня из-за моей собаки, выглядит как крошечный отпечаток лапы»
«У меня есть маленький и совершенно безвредный полумесяц в глазу»
«В детстве я сломала палец, и теперь он единственный из всех не реагирует на холод»
А в чем заключаются особенности вашего тела?
Фото на превью g8rgood / Reddit
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