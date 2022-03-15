16 отпадных женщин, чей реальный возраст невозможно угадать, не заглянув в паспорт
Наверное, многим людям хочется как можно дольше сохранить все прелести юности. В погоне за молодостью кто-то тратит космические суммы на косметологов и старательно выбирает крем от морщин, а другим просто повезло с набором генов.
Мы в AdMe.ru нашли блистательных женщин, для которых возраст — это всего лишь цифра в паспорте.
«Мне 29»
«Меньше чем через 5 месяцев мне стукнет 50»
- У тебя, должно быть, потрясающие гены, потому что ты выглядишь на 20 с хвостиком. Браво тебе и твоим родителям. © Geriatric_Bulge / Reddit
«Мне 41»
«Мне 29!»
- У тебя отличная кожа! Я бы сказала, что тебе 24. © Sensitive-Ad-9694 / Reddit
«В этом году мне исполнилось 37»
- Вау, ты выглядишь как подросток! © TheOne_Apollo / Reddit
«Мне исполнилось 39!»
- Ты выглядишь потрясающе. Не на 39 лет, а гораздо моложе. © greenpinetree2 / Reddit
«На прошлой неделе мне исполнилось 42 года»
- Ты выглядишь на 19. © pgsimon77 / Reddit
«Мне 36»
«Вчера мне исполнилось 55»
«Мне 38 лет»
«В этом году мне будет 43 года»
- Я сомневаюсь, что тебе на самом деле 43, ты выглядишь максимум на 22. © DustyJB24 / Reddit
«Мне 51, и я обожаю жизнь»
«Мне 40»
«Сегодня мне исполнилось 37»
«На следующей неделе мне стукнет 42»
«Мне сказали, что я слишком молода, чтобы сидеть у аварийного выхода в самолете»
Этой девушке 29 лет.
А на сколько лет выглядите вы?
Фото на превью ugglygirl / Reddit, mybuicksoutside / Reddit
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