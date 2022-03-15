16 отпадных женщин, чей реальный возраст невозможно угадать, не заглянув в паспорт

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Наверное, многим людям хочется как можно дольше сохранить все прелести юности. В погоне за молодостью кто-то тратит космические суммы на косметологов и старательно выбирает крем от морщин, а другим просто повезло с набором генов.

Мы в AdMe.ru нашли блистательных женщин, для которых возраст — это всего лишь цифра в паспорте.

«Меньше чем через 5 месяцев мне стукнет 50»

У тебя, должно быть, потрясающие гены, потому что ты выглядишь на 20 с хвостиком. Браво тебе и твоим родителям. © Geriatric_Bulge / Reddit

«Мне 41»

У тебя отличная кожа! Я бы сказала, что тебе 24. © Sensitive-Ad-9694 / Reddit



«В этом году мне исполнилось 37»

«Мне исполнилось 39!»

Ты выглядишь потрясающе. Не на 39 лет, а гораздо моложе. © greenpinetree2 / Reddit

«На прошлой неделе мне исполнилось 42 года»

Ты выглядишь на 19. © pgsimon77 / Reddit



«Вчера мне исполнилось 55»

«Мне 38 лет»

«В этом году мне будет 43 года»

Я сомневаюсь, что тебе на самом деле 43, ты выглядишь максимум на 22. © DustyJB24 / Reddit

«Мне 51, и я обожаю жизнь»

«Сегодня мне исполнилось 37»

«На следующей неделе мне стукнет 42»

«Мне сказали, что я слишком молода, чтобы сидеть у аварийного выхода в самолете»

Этой девушке 29 лет.