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16 отпадных женщин, чей реальный возраст невозможно угадать, не заглянув в паспорт

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Наверное, многим людям хочется как можно дольше сохранить все прелести юности. В погоне за молодостью кто-то тратит космические суммы на косметологов и старательно выбирает крем от морщин, а другим просто повезло с набором генов.

Мы в AdMe.ru нашли блистательных женщин, для которых возраст — это всего лишь цифра в паспорте.

«Мне 29»

«Меньше чем через 5 месяцев мне стукнет 50»

  • У тебя, должно быть, потрясающие гены, потому что ты выглядишь на 20 с хвостиком. Браво тебе и твоим родителям. © Geriatric_Bulge / Reddit

«Мне 41»

«Мне 29

«В этом году мне исполнилось 37»

«Мне исполнилось 39!»

«На прошлой неделе мне исполнилось 42 года»

«Мне 36»

«Вчера мне исполнилось 55»

«Мне 38 лет»

«В этом году мне будет 43 года»

  • Я сомневаюсь, что тебе на самом деле 43, ты выглядишь максимум на 22. © DustyJB24 / Reddit

«Мне 51, и я обожаю жизнь»

«Мне 40»

«Сегодня мне исполнилось 37»

«На следующей неделе мне стукнет 42»

«Мне сказали, что я слишком молода, чтобы сидеть у аварийного выхода в самолете»

Этой девушке 29 лет.

А на сколько лет выглядите вы?

Фото на превью ugglygirl / Reddit, mybuicksoutside / Reddit
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