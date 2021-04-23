16 родственников, на которых даже буддийский монах нервов не напасется
Есть расхожее выражение о том, что семью не выбирают. Герои нашей сегодняшней статьи от этих слов вздыхают куда громче других. Кто-то из них сам попал в неприятную историю с родственниками, а кто-то просто стал свидетелем таковой. В одном они похожи: и тем и тем было несладко.
AdMe.ru искренне надеется, что вы видите подобные отношения с родными только в наших статьях. А о тех, кому повезло меньше, читайте далее.
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Есть у моего брата друг, окончил 9-й класс. Родители дали выбор зимой: купить либо ноутбук, либо велосипед. Он решил, что велосипед ему нужнее, и ждал до лета. Но как раз тогда вернулась его сестра и уговорила родителей, мол, зачем ему велик, лучше мне телефон купите. Ну, как вы и догадались, остался парень без велика и без ноута. Но этим все не кончилось. Они купили билеты в Турцию и свалили, оставив ему 750 рублей на 2 недели. © PeIIIaJIkuH / Pikabu
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Мне лет 6. Мама подарила мне красивый шарфик, который я накинула на плечи и очень хотела поделиться с кем-то своей радостью.
Я: «Какой же красивый шарфик! Он так согревает меня, когда холодно!»
Бабушка: «Холодно ей. Ты знаешь, что жаловаться некрасиво?» © DucanKir / Pikabu
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Есть у меня родственники по линии отца. Живут в частном доме. Они, как и все в наших краях, сначала отстроили времянку, заехали туда и потихоньку большой дом достроили. Но вся соль в том, что они до сих пор живут во времянке. Хотя там зимой прохладно и сыро, что неудивительно, учитывая, что изначально она не была предназначена для длительного проживания. А на минуточку, уже лет 5–7 точно прошло. А большой дом стоит как музей, вся мебель и ковры новые, видно, что необжитый. Там только гостей принимают. А вы говорите, хрусталь из серванта. © Remdios / Pikabu
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На днях маме позвонила какая-та родственница. Видела она ее последний раз года 2–3 назад на каком-то семейном мероприятии, особо с ней никогда и не общалась. Позвонила и попросила денег в долг, мол, сложности у ее сына с делами (что-то в этом духе). Мама, естественно, отказала, сказала, что ничем им помочь не может. Через 5 минут та снова перезванивает:
— Кстати, у тебя же сын (это она про меня) живет за границей?
— Эмммм... Да.
— И как?
— Что как?
— Нормально у него все?
— Да. А к чему эти вопросы?
— Он нам помочь не может? Ну раз у него все там хорошо.
— Нет. Не сможет.
— А дай мне его номер.
— Нет. Не нужно ему звонить, тем более денег просить.
— Зажрались вы! Вот поэтому мы с вами и не дружим!
Мама не стала слушать этот бред и повесила трубку. К слову, тетку эту я в жизни видел лишь раз, было мне лет 5–6. © Galatan / Pikabu
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Праздновал я однажды с семьей мой день рождения. Шел 1996 год, учился я тогда классе в 7-м. На праздник вместе с кучей родственников пришла тетя. Семья тети жила побогаче нас, даже игровая приставка Sega у них появилась гораздо раньше, чем у меня Dendy. Из кармана пальто, заходя в квартиру, она достала то единственное, с чем она пришла на день рождения, — сильно потрепанный картридж для моей приставки, что-то из того, что кладут в комплект. Я глянул, сказал спасибо, положил картридж на полку, и тетя удалилась есть салаты, сделанные моей мамой. Время было не самое легкое, и ничего особенного от праздника и подарков я не ждал, не носки — и ладно. Спустя часа 3, откушав, выпив, гости засобирались по домам. Уже одетая в пальто, вошла тетя. «А где то, что я принесла?» — спросила она. Я показал на полку. Она подошла, сунула картридж себе в карман: «Я это только поиграть приносила». И, сытая, ушла в закат. © Moololwave / Pikabu
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Когда нам было лет по 15–16, у подруги висел на стене плакат с Джимом Моррисоном. Однажды пришедшая в гости родственница потребовала снять «фотографию мальчика», потому что нескромно это — «что он о тебе подумает, если узнает, что ты его фотографию на стену повесила». Подруга, флегматично попивая чаек, сообщила: «Ничего он не подумает, теть Тань, его уже нет!» Потом долго объясняла родителям, с чего тетя Таня взяла, что она маргиналка. © Unknown author / Bash.im
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У нас бабушка жжет. Приезжаем с дачи. Закрытая мною дверь в комнату аккуратненько взломана. Спрашиваю: «Что надо было?» Бабушка: «Я что, не имею права поспать на вашем диване?! Как вам не стыдно!» © Unknown author / Bash.im
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Было мне 11 лет. Бабушка подарила мнe половину кия для бильярда. Вторую половину oнa подарила моему 8-летнему брату. Говорит: «Видите? Вы можете им воспользоваться, тoлькo ecли будете делать все вмecтe и делиться!» Притом чтo бильярдного стола-то у нас не было. © Unknown author / Bash.im
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После того как я вышел на пенсию, мы с другом открыли небольшой магазин. В основном для того, чтобы не просиживать дома штаны. А раз в месяц выбирались на выходные на разные мероприятия. Однажды я узнал, что мои сестры с матерью начали сплетничать о том, что в этих поездках я изменял жене. У меня никогда не было с ними близких отношений, но эта чушь помогла мне окончательно вычеркнуть их из своей жизни. © broadsharp / Reddit
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Невеста моего брата закатила скандал из-за того, что он в свадебный кортеж заказал машины с «красными задними фарами». Никаких объяснений она даже слышать не хочет. По-моему, брат задумался. © Unknown author / Bash.im
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Когда я был подростком, моя тетя зашла ко мне в спальню и спросила меня о медалях у меня на стене. Я сел на край кровати и начал объяснять ей, как я их получил. И тут она взяла и просто столкнула меня на пол. Когда я спросил ее, зачем она это сделала, то она засмеялась и сказала: «Ну ты прямо выпрашивал, сидя в такой позе на кровати». © Gneissisnice / Reddit
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Праздновали день рождения мужа. К нам ради этого приехали его родители и младшая сестра, которые живут за 1 000 км. Решили пригласить еще пару родственников, так как такие семейные встречи бывают крайне редко. Без ложной скромности мои дядя и тетя решили «ненадолго заехать». Приехали без подарка на юбилей мужа, уехали раньше всех и еще потом возмущались, что их тортом не угостили, который подавался в конце. Приняли решение общаться только с адекватными людьми независимо от родства. © Подслушано / Ideer
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Двоюродная сестра получила очень дорогой золотой браслет моей бабушки на выпускной. Он стоил около $ 5 000. И она разозлилась на бабушку, сказав, что заслужила браслет Cartier за $ 6 000, который она, видимо, очень хотела. Дядя тоже подлил масла в огонь и написал бабушке гневное сообщение по этому поводу. © 87319496 / Reddit
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Последние полгода я помогала своей сестре деньгами: из-за кризиса она не могла найти работу, а идти куда-то за копейки не хотела. Так бывает, я знаю, как сложно найти хорошее место. Но вчера я просто офигела: она выложила фотографии с пляжа! Умотала в Турцию на 2 недели! Пишу ей, мол, какого черта. А она начала давить на жалость, мол, так устала от собеседований, решила отдохнуть. Ну отдыхай, сестренка. Скоро придется много работать, пусть даже и за копейки, кормушки больше нет и не будет. © Подслушано / Ideer
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Мама мужа постоянно требует, чтобы он помогал своему младшему брату. Муж психует, помогать отказывается. Я его ругала за это, мол, это же родные, так нельзя. После очередного раза он мне рассказал, что, когда я увлеклась фотографией, он попросил своего брата мне помочь разобраться (брат — фотограф). На что тот ответил, что его рабочий день стоит 30 тыс. рублей. Плати — помогу. Больше мужа не ругаю. Пусть сами разбираются. © Подслушано / Ideer
А как чудят ваши родственники?