16 родственников, на которых даже буддийский монах нервов не напасется

На днях маме позвонила какая-та родственница. Видела она ее последний раз года 2–3 назад на каком-то семейном мероприятии, особо с ней никогда и не общалась. Позвонила и попросила денег в долг, мол, сложности у ее сына с делами (что-то в этом духе). Мама, естественно, отказала, сказала, что ничем им помочь не может. Через 5 минут та снова перезванивает:

— Кстати, у тебя же сын (это она про меня) живет за границей?

— Эмммм... Да.

— И как?

— Что как?

— Нормально у него все?

— Да. А к чему эти вопросы?

— Он нам помочь не может? Ну раз у него все там хорошо.

— Нет. Не сможет.

— А дай мне его номер.

— Нет. Не нужно ему звонить, тем более денег просить.

— Зажрались вы! Вот поэтому мы с вами и не дружим!

Мама не стала слушать этот бред и повесила трубку. К слову, тетку эту я в жизни видел лишь раз, было мне лет 5–6. © Galatan / Pikabu