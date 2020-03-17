16 родителей и детей, которые никогда не дадут друг другу заскучать

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В каждой семье царит своя особая атмосфера. Одни любят подходить ко всему серьезно и без лишних сюрпризов, а другие не прочь подурачиться и подшутить друг над другом. Смех полезен в обоих случаях, поэтому поднимем уровень эндорфинов вместе с героями сегодняшней подборки.

Мы в AdMe.ru за здоровое чувство юмора, особенно если это поднимает настроение всем участникам, поэтому делимся перлами людей, которые без юмора никуда.

16. «Первый день рождения моего ребенка. Мы понятия не имели, что в свече был бенгальский огонь»

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14. Никогда не говорите своей дочери, любящей лошадей, что она родилась в год Обезьяны

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12. «Мой 5-летний ребенок сказал, что оставил мне немного»

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9. А ведь так вкусно пахло

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6. Моя мама любит присылать мне фотографии моей 12-летней собаки, чтобы попытаться вернуть меня в свой родной город. Это может сработать

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4. Сегодня был мой день рождения, и мама подарила мне эти печенья

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2. Она еще не знает многих слов, которые можно было бы употребить в этой ситуации

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А как вы веселитесь в своей семье?