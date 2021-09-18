16 редких находок, которые мало кому удастся обнаружить в обычной жизни

Если решишь отыскать что-то грандиозное специально, точно никогда не получится. А вот когда совсем не ждешь ничего примечательного, удается наткнуться на занимательные вещи. Люди из сегодняшней подборки как раз поделились подобными находками.

Мы в AdMe.ru обожаем находки и уверены: вам будет интересно узнать, что можно обнаружить дома, в лесу или просто в земле.

«Только что открыл коробку с хлопьями и уж никак не ожидал обнаружить внутри 2 замороженных филе лосося»

«Вот такую оранжевую громадину я отыскал»

«Сегодня на пляже я нашла морскую улитку и сделала несколько фотографий этого чуда»

Банка с выбеленными от солнца солеными огурцами, найденная в пустыне

«Обнаружил колодец под домом»

«Камень, который я нашел в подвале моих бабушки и дедушки. Очень похож на торт»

«Обнаружил на пляже много разных костей. Банан для сравнения»

«Окаменелости из озера Онтарио, которые я сегодня обнаружил»

«Сегодня нашел денежное пасхальное яйцо, которое не смог отыскать 3 года назад»

«Наткнулся на такой столб, он весь в скобах»

«Самая длинная тыква, которую я когда-либо видел»

«Обнаружил вот такого пеликана. Или аиста»

А круглое яйцо видели когда-нибудь?

«Нашли снаряд во время сбора черники»

«Нашел это в старом сарае»

«Моя мама тут недавно разбирала старые вещи и нашла это! Я и не знала, что у меня есть такой редкий, а главное, нетронутый экземпляр куклы Барби»