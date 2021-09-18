16 редких находок, которые мало кому удастся обнаружить в обычной жизни
Если решишь отыскать что-то грандиозное специально, точно никогда не получится. А вот когда совсем не ждешь ничего примечательного, удается наткнуться на занимательные вещи. Люди из сегодняшней подборки как раз поделились подобными находками.
Мы в AdMe.ru обожаем находки и уверены: вам будет интересно узнать, что можно обнаружить дома, в лесу или просто в земле.
«Только что открыл коробку с хлопьями и уж никак не ожидал обнаружить внутри 2 замороженных филе лосося»
«Вот такую оранжевую громадину я отыскал»
«Сегодня на пляже я нашла морскую улитку и сделала несколько фотографий этого чуда»
Банка с выбеленными от солнца солеными огурцами, найденная в пустыне
«Обнаружил колодец под домом»
«Камень, который я нашел в подвале моих бабушки и дедушки. Очень похож на торт»
«Обнаружил на пляже много разных костей. Банан для сравнения»
«Окаменелости из озера Онтарио, которые я сегодня обнаружил»
«Сегодня нашел денежное пасхальное яйцо, которое не смог отыскать 3 года назад»
«Наткнулся на такой столб, он весь в скобах»
«Самая длинная тыква, которую я когда-либо видел»
«Обнаружил вот такого пеликана. Или аиста»
А круглое яйцо видели когда-нибудь?
«Нашли снаряд во время сбора черники»
«Нашел это в старом сарае»
«Моя мама тут недавно разбирала старые вещи и нашла это! Я и не знала, что у меня есть такой редкий, а главное, нетронутый экземпляр куклы Барби»
А вы встречали что-нибудь необычное? Поделитесь фотографией.
Фото на превью patrickcotnoir / Twitter
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