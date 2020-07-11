16 раз, когда природа задала людям жару

Природа может показывать себя не только в разрушениях: сильном ветре, граде посреди лета или удушающей жаре. Ее красота и сила кроются и в самых простых вещах, таких как необычная форма ягоды или куриного яйца.

Редакция AdMe.ru уверена, что вы любите природу так же сильно, как и мы. Если дочитаете статью до конца, то узнаете, какое растение пахнет гнилым мясом, и увидите, как оно цветет.

1. «Моя клубничка — осьминог»

2. «Вот такое яйцо снесла нам одна из наших куриц»

3. Эта калитка так долго не закрывалась, что куст ее почти поглотил

4. Дерево растет в форме молнии

5. «У меня выросла картошка в форме сердечка»

6. А вы видели клубнику, которая мимикрирует под морскую звезду?

7. Это дерево «съело» табличку

8. Ничего необычного — просто капуста. Просто очень большая капуста

9. Смотрите, как дерево «поедает» этот знак и покрывает себя краской

10. «Купил в магазине помидорку, а у нее нос»

11. «Если мы в ближайшее время не вернемся на работу, то скоро вообще туда зайти не сможем»

12. «Наш лимон долго жил без плодов, а потом мы о нем забыли — он сбросил почти все листья и зацвел. Пришлось поливать активнее. А вот и результат»

13. Этот плющ похож на гигантский плед

14. Вот такие цукини растут у кого-то на заднем дворе

15. Урожай этой груши остановить невозможно

16. «Батя 2 года назад воткнул 2 попки ананасов в землю. Один погиб, а второй жил. Пока не родил. Плод вчера безжалостно съели, вкусный был»

Бонус: «Аморфофаллус (считается самым большим цветком в мире) в моем универе зацвел! Когда он цветет, пахнет гнилым мясом. 8 лет потребовалось растению, чтобы сделать это»