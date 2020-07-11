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16 раз, когда природа задала людям жару

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Природа может показывать себя не только в разрушениях: сильном ветре, граде посреди лета или удушающей жаре. Ее красота и сила кроются и в самых простых вещах, таких как необычная форма ягоды или куриного яйца.

Редакция AdMe.ru уверена, что вы любите природу так же сильно, как и мы. Если дочитаете статью до конца, то узнаете, какое растение пахнет гнилым мясом, и увидите, как оно цветет.

1. «Моя клубничка — осьминог»

16 раз, когда природа задала людям жару
© Floydimus_Prime / reddit

2. «Вот такое яйцо снесла нам одна из наших куриц»

16 раз, когда природа задала людям жару
© orangecactus06 / reddit

3. Эта калитка так долго не закрывалась, что куст ее почти поглотил

16 раз, когда природа задала людям жару
© Swotboy2000 / reddit

4. Дерево растет в форме молнии

16 раз, когда природа задала людям жару
© Au04 / reddit

5. «У меня выросла картошка в форме сердечка»

16 раз, когда природа задала людям жару
© RandomDrinky / reddit

6. А вы видели клубнику, которая мимикрирует под морскую звезду?

16 раз, когда природа задала людям жару
© ButtFuckingKitten69 / reddit

7. Это дерево «съело» табличку

16 раз, когда природа задала людям жару
© djus-boks / reddit

8. Ничего необычного — просто капуста. Просто очень большая капуста

16 раз, когда природа задала людям жару
© arstiderna_com / twitter

9. Смотрите, как дерево «поедает» этот знак и покрывает себя краской

16 раз, когда природа задала людям жару
© toka_smoka / reddit

10. «Купил в магазине помидорку, а у нее нос»

16 раз, когда природа задала людям жару
© beanosiscool / reddit

11. «Если мы в ближайшее время не вернемся на работу, то скоро вообще туда зайти не сможем»

16 раз, когда природа задала людям жару
© queensarchives / twitter

12. «Наш лимон долго жил без плодов, а потом мы о нем забыли — он сбросил почти все листья и зацвел. Пришлось поливать активнее. А вот и результат»

16 раз, когда природа задала людям жару
© Steshaocean / pikabu

13. Этот плющ похож на гигантский плед

16 раз, когда природа задала людям жару
© Unbanable2 / reddit

14. Вот такие цукини растут у кого-то на заднем дворе

16 раз, когда природа задала людям жару
© nasuverax / twitter

15. Урожай этой груши остановить невозможно

16 раз, когда природа задала людям жару
© sev.sad / pikabu

16. «Батя 2 года назад воткнул 2 попки ананасов в землю. Один погиб, а второй жил. Пока не родил. Плод вчера безжалостно съели, вкусный был»

16 раз, когда природа задала людям жару
© Ikompas / pikabu

Бонус: «Аморфофаллус (считается самым большим цветком в мире) в моем универе зацвел! Когда он цветет, пахнет гнилым мясом. 8 лет потребовалось растению, чтобы сделать это»

16 раз, когда природа задала людям жару
© fiach-o-mchugh / reddit, © fiach-o-mchugh / reddit

А с какими чудесами природы сталкивались вы?

Фото на превью orangecactus06 / reddit
3822032
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