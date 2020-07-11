16 раз, когда природа задала людям жару
Природа может показывать себя не только в разрушениях: сильном ветре, граде посреди лета или удушающей жаре. Ее красота и сила кроются и в самых простых вещах, таких как необычная форма ягоды или куриного яйца.
Редакция AdMe.ru уверена, что вы любите природу так же сильно, как и мы. Если дочитаете статью до конца, то узнаете, какое растение пахнет гнилым мясом, и увидите, как оно цветет.
1. «Моя клубничка — осьминог»
2. «Вот такое яйцо снесла нам одна из наших куриц»
3. Эта калитка так долго не закрывалась, что куст ее почти поглотил
4. Дерево растет в форме молнии
5. «У меня выросла картошка в форме сердечка»
6. А вы видели клубнику, которая мимикрирует под морскую звезду?
7. Это дерево «съело» табличку
8. Ничего необычного — просто капуста. Просто очень большая капуста
9. Смотрите, как дерево «поедает» этот знак и покрывает себя краской
10. «Купил в магазине помидорку, а у нее нос»
11. «Если мы в ближайшее время не вернемся на работу, то скоро вообще туда зайти не сможем»
12. «Наш лимон долго жил без плодов, а потом мы о нем забыли — он сбросил почти все листья и зацвел. Пришлось поливать активнее. А вот и результат»
13. Этот плющ похож на гигантский плед
14. Вот такие цукини растут у кого-то на заднем дворе
15. Урожай этой груши остановить невозможно
16. «Батя 2 года назад воткнул 2 попки ананасов в землю. Один погиб, а второй жил. Пока не родил. Плод вчера безжалостно съели, вкусный был»
Бонус: «Аморфофаллус (считается самым большим цветком в мире) в моем универе зацвел! Когда он цветет, пахнет гнилым мясом. 8 лет потребовалось растению, чтобы сделать это»
А с какими чудесами природы сталкивались вы?
Фото на превью orangecactus06 / reddit