16 раз, когда голосовой помощник уложил человека на обе лопатки
Кажется, голосовые ассистенты все же основательно внедрились в нашу жизнь. Может, именно этим объясняется то, что мы стали гораздо проще реагировать на их «выходки». Помните, раньше мы приходили в восторг от каждой второй фразы Siri. Сейчас же виртуальным помощникам нужно прыгнуть выше головы, чтобы нас удивить. Но вы же знаете, как быстро они учатся.
AdMe.ru прошерстил просторы интернета и отыскал 16 случаев, когда Siri и Алисе удалось продемонстрировать свое безудержное красноречие и отменное чувство юмора. А в качестве бонуса мы приготовили для вас наглядное подтверждение того, что будущее уже наступило.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Бонус
Часто ли вы прибегаете к помощи голосового ассистента? Удавалось ли Алисе, Siri или другому помощнику застать вас врасплох своим ответом?
Фото на превью romakavabanga / Pikabu