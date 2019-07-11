16 раз, когда голосовой помощник уложил человека на обе лопатки

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Кажется, голосовые ассистенты все же основательно внедрились в нашу жизнь. Может, именно этим объясняется то, что мы стали гораздо проще реагировать на их «выходки». Помните, раньше мы приходили в восторг от каждой второй фразы Siri. Сейчас же виртуальным помощникам нужно прыгнуть выше головы, чтобы нас удивить. Но вы же знаете, как быстро они учатся.