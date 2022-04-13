16 ситуаций в салоне красоты, которые вызывают лишь один вопрос: «А что это было?»
История о кончиках волос, которые «подровняли» на 10 см, знакома каждой девушке. Да и сделанный маникюр у многих, бывало, очень сильно отличался от задуманной картинки. А между тем и у мастеров есть в запасе достаточно историй, которые ну совершенно невозможно забыть. Чего стоит только попытка заявиться на процедуру в 5 утра. Хотя рабочий день вообще-то с 10 начинается.
Мы в AdMe.ru просто с головой окунулись в подобные откровения. И еще в который раз убедились, что спокойный вдох и чувство юмора могут спасти абсолютно любую ситуацию.
- Я визажист. Записалась ко мне на макияж в первый раз супер-пупер-блогер. Договорились на 5 часов. Все приготовила, жду. Полчаса нет, час нет. Звоню ей с вопросом, где она, а в ответ куча оскорблений. Что она уже давно на конференции, а в 5 меня не было и телефон не отвечал. Оказывается, я такая непонятливая, что не знаю, что 5 — это утра, а вечера — 17. А то, что мой рабочий график с 10 утра и это везде написано, она не заметила. В итоге еще и высказалась обо мне в своем блоге. © Подслушано / VK
- Работаю парикмахером. Однажды ко мне пришла девушка пацана стричь. Все время поглядывал на нее: безумно понравилась, кольца вроде нет. Я уже начал мысленно прикидывать, смогу ли стать отцом ребенка, потяну ли. В общем, по окончании стрижки говорю мелкому: «А мама у тебя красивая». Его сестра (!) прибила меня взглядом и больше никогда не приводила ко мне брата. © Подслушано / Ideer
- Пришел как-то на стрижку мужчина с женой и дочкой. Дочке челку подстригла, а сам глава семейства попросил стрижку бокс. Она несложная и знакома каждому мастеру. Во время процесса он улыбался, шутил с женой. А в конце встал и отказался платить, так как он якобы просил полубокс. Но я точно помню, что был заказан бокс! В итоге мужчина нагло ушел, не заплатив. А я предупредила, что у меня он больше стричься не будет. © Екатерина Якименко
- Работаю парикмахером. Прилетает ко мне девушка лет 30: «Хочу полностью измениться. Посоветуйте что-то». Ну, думаю, наконец. Предложила и покраску в безбашенный цвет, и постричься под мальчика, и нарастить волосы, и выбрить часть головы. В итоге подстригли 5 см кончиков. © Подслушано / Ideer
- Вчера пришла девушка на консультацию: блондинка, одна сторона головы окрашена в зеленый цвет. Спрашиваю, мол, чем красили? И она говорит, что зеленкой! Я переспрашиваю: может, показалось. Но нет. И правда зеленкой. И теперь она хочет убрать это все. А как вывести зеленку с волос? Я, если честно, не знаю, никогда с таким не сталкивалась. Ну ладно наши мамы изобретали велосипед, потому что нечем было краситься, но сейчас, когда полно пигментов любых цветов, надо делать такую фигню? Может, у вас есть рецепт, чем смыть зеленку, но что-то мне подсказывает, что тут поможет только ампутация волос. © Подслушано в парикмахерской / VK
- Работаю парикмахером. Пришел мужчина, попросил машинку для стрижки: типа посмотреть. Взял и начал сам себя стричь. Заплатил и ушел. Что это было? Еле удержалась, чтобы не кричать вслед: «Приходите еще!» © Подслушано / Ideer
- Я: «Здравствуйте. Вы хотите постричься?»
Клиент: «Да».
Я: «Проходите, садитесь. Что стричь будем?»
Клиент: «А? Да мне не стрижку. Просто уберите волосы».
Я: «Хорошо, сколько убираем?»
Клиент: «Ну-у-у... Уберите 17 % волос».
И я просто судорожно пытаюсь вычислить, сколько это. © KateSova / Pikabu
- За 15 лет работы в салонах, конечно, слышала и видела многое. Но одна история особенно запомнилась. Утро воскресенья, залетает женщина в уже плохом настроении: «Хочу укладку! Сейчас!» И вот сушу я ей волосы, беру массажную расческу — она с ужасом на меня смотрит и начинает вопить: «Ты что, меня этим сушить будешь? Она же маленькая! Мне вон ту, самую большую, надо! Да ты вообще работать не умеешь!» А потом еще и начальнице моей начала высказывать: «Ваша сотрудница не умеет сушить волосы!» Начальница в легком шоке, естественно, отвечает: «Эта девочка работает у нас 2 года, и до сих пор жалоб не было! А вы, судя по всему, сама парикмахер?» Дамочка говорит, мол, да, я парикмахер! Тогда начальница взяла самую широкую расческу, вручила ее клиентке в руки и выдала: «Вот вам расческа, вот вам фен. Когда закончите, можете подходить к кассе. Если вы встали не с той ноги, моя коллега за это расплачиваться не будет!» Естественно, сама бы я так не ответила, ведь я не хозяйка. Но слова начальницы меня взбодрили на долгое время. © Alesia Teplova
- Работаю парикмахером. Несколько месяцев назад пришла девушка и говорит: «Меня бросил парень, и я уволилась с работы. Поэтому постригите меня и сделайте со мной все что угодно, чтобы я узнать себя не могла». В итоге постригла коротко ее. © Подслушано / VK
- Как-то в моем парикмахерском кресле сидела женщина и прямо орала на мужа по телефону. А потом еще мне объясняла, почему, собственно, орет на него. Безудержное веселье. © hallorbillingham / Reddit
- Тоже была история, хорошо, что не в мою смену. Пришла девушка на окрашивание волос, коллега покрасила ее, та расплатилась, ушла. А на следующий день с раздражением по всей голове приходит и орет: мол, аллергия. Начальница сообразила взять соскоб с головы орущей гостьи. Позже экспертиза показала, что мадам, придя домой, помыла голову стиральным порошком, а на следующий день вернулась в салон требовать деньги. © AtatoraMatushka / Pikabu
- Как-то коллега стригла у нас в салоне девочку. Ее мама привела, а сама пошла куда-то — мол, потом вернется. Так вот, у этой девочки нашли вшей. И весь следующий час мы активно и судорожно дезинфицировали помещение. Потом мама девочки вернулась и такая, мол, что случилось? Ну ей рассказали. А она в ответ только выдала: «А, так вы заметили». © mccannisms / Reddit
- Проработала в салоне красоты 8 лет. Разные были случаи. Один раз пришла девочка перед свадьбой сделать педикюр. Пока я отвернулась, она схватила кусачки для кутикулы и отрезала себе, как ей показалось, лишнюю кожу вокруг ногтей. Покраснение было приличное. Я предупредила, что если будет нарывать или воспалится место обработки, то я ответственности не несу. С претензиями она не возвращалась. © Valeri1975 / Pikabu
- Работаю в салоне красоты, приходит ко мне дедуля на стрижку. И вот он садится он в кресло, начинает ковыряться со шнурками. Смотрю, развязал. Ну, думаю, может, ноги устали. А он уже носки снимает! Я в шоке, спрашиваю: «Что вы делаете?» А он поднимает мне свои ноги и выдает: «Куда мне их положить, чтобы вам удобно было? Мне надо ногти подстричь». Говорю: «Дедуля, одевайтесь, это не ко мне». А ему надо, говорит: «Не могу сам». Еле уговорила мастера по ногтям забрать его к себе. © Подслушано / Ideer
- Как-то ко мне пришла клиентка и попросила очень коротко обрезать ее длинные волосы. Я все сделал, и, к слову, на ней новая стрижка смотрелась действительно потрясающе. Вот только после ко мне подлетел ее парень в такой ярости, что аж жутковато стало. Долго я его успокаивал и рассказывал, что нужно просто привыкнуть к изменениям. В конце концов он ушел. © Mike Eceerr / Quora
- Однажды ко мне пришла клиентка с настолько грязными волосами, что мне пришлось промывать их шампунем целых 11 раз! А еще обмазать ноздри специальным средством, чтобы запаха не чувствовать. Какая-то лютая дичь — подозреваю, что она не мыла голову минимум полгода. © fg10037 / Reddit
А с вами случалось нечто эдакое в салонах красоты? Как это было?
AdMe/Народное творчество/16 ситуаций в салоне красоты, которые вызывают лишь один вопрос: «А что это было?»
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