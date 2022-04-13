16 ситуаций в салоне красоты, которые вызывают лишь один вопрос: «А что это было?»

История о кончиках волос, которые «подровняли» на 10 см, знакома каждой девушке. Да и сделанный маникюр у многих, бывало, очень сильно отличался от задуманной картинки. А между тем и у мастеров есть в запасе достаточно историй, которые ну совершенно невозможно забыть. Чего стоит только попытка заявиться на процедуру в 5 утра. Хотя рабочий день вообще-то с 10 начинается.