16+ пронзительных историй о животных, от которых становится так тепло на душе

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то, что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Говорят, что домашние питомцы сами выбирают себе хозяев — тех, кому они великодушно доверят заботу о себе. Новым членом семьи может стать кто угодно, даже еж или голубь, главное — чтобы между вами пробежала искра.