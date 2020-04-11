16+ пронзительных историй о животных, от которых становится так тепло на душе
Говорят, что домашние питомцы сами выбирают себе хозяев — тех, кому они великодушно доверят заботу о себе. Новым членом семьи может стать кто угодно, даже еж или голубь, главное — чтобы между вами пробежала искра.
Мы в AdMe.ru познакомились с трогательными историями интернет-пользователей и решили поделиться лучшими.
- Сын принес домой котенка, объяснила ему, что оставить не сможет, он расстроился, но унес. Эта ситуация повторялась несколько дней подряд, а из холодильника подозрительно стала пропадать еда. Я зашла в его комнату, а там у него целых 6 одинаковых котят сидят в игрушечном домике тихо-тихо. Оказалось, что этот маленький жулик каждый день приносил 2 котят, одного прятал, на второго получал отказ и уносил. Мы всех подлечили, привили, 4 раздали, а 2 оставшихся теперь живут в игрушечном домике на постоянной основе. © Палата № 6 / Vk
- Я проснулся оттого, что кот барабанил лапами по моей груди. Это было странно, ведь раньше он никогда так не делал. Я вскочил, включил свет и тут же все понял: по моей комнате летает огромная летучая мышь — она здорово взволновала кота. Мне пришлось встать и выгнать ее метлой. Теперь я знаю, что могу положиться на своего домашнего любимца, который разбудит меня, если что-нибудь случится. © Raceofspades / Reddit
- Мои родители всегда нам со старшей сестрой говорили:
— В доме не будет никаких кошек и собак.
Через год отец сам предложил:
— Поехали котенка купим.
Купили, назвали Кузей. А еще через 15 лет, когда я решил жить отдельно, отец сказал:
— Кузьку тебе не отдам, здесь со мной его дом. © KyKy11 / Pikabu
- Собака спасла кота, которого, со слов прохожих, сбил автомобиль. После столкновения дворовый пес подбежал к коту и, взяв в пасть, на глазах у изумленных прохожих перенес на газон. © Ivk67P4dMnckjwp / Twitter
- Ночью я услышал на улице писк котенка и рычание собак. Выскочил во двор и увидел такую картину: мой рыжий кот, выгнув спину, отгоняет дворнягу от маленького черного котенка. В бою моему рыжику здорово досталось. Всю неделю, пока его лечили, котенок никуда не отходил от своего спасителя. Теперь оба дружно живут у нас! © zhenyalip1111 / Pikabu
- У меня была собака, которая обожала облизывать лед в морозилке, когда мы открывали дверцу. У него каждый раз примерзал язык, но он проделывал это снова и снова. © Varun Sharma / Quora
- Пару недель назад наша кошка приволокла к двери облезлого котенка. Мы собрались отвезти его к родителям, но эта пушистая мадама зашипела на нас, взяла котенка и устроилась в уголке в подъезде. Никого не подпускала, ухаживала за ним и только изредка подходила к миске. Потом бойкот нам уже устроила собака: сорвалась с поводка у детей и легла возле кошки. После этого и после уговоров детей мы забрали всех 3 домой. Сейчас все вместе живут уже дома, никаких конфликтов. © Палата № 6 / Vk
- Я гладила одного песика, которому вроде это нравилось, но он вдруг начал рычать, и я отошла. И в этот момент услышала, как хозяин сказал ему:
— Вот ты всегда так, Оскар. Ты отталкиваешь от себя всех друзей. © nobody66 / Pikabu
- Мой папа всегда говорил, что не любит нашего кота. Недавно увидела его на полу, он лежал рядом с котом, потом погладил его и сказал:
— Об этом никто не узнает, маленький засранец. © Подслушано / Vk
- У меня появилась кошка в 3 года. Я сказал маме, что хочу серого кота, и мы отправились с ней в приют. Там я увидел маленького серого котенка, который, заметив меня, высунул лапу из клетки. Это было похоже на настоящую сделку между деловыми партнерами. © UnlivingBug / Reddit
- В офисе мы услышали писк котенка где-то в вентиляционном канале в стене, позвонили в МЧС и попросили помочь достать его. Проведя расследование, мы выяснили, что котейка упал с крыши 2-этажного офисного здания на пол 1-го этажа и угодил в вентиляцию. В итоге мы определили, в каком именно вентиляционном канале котенок, перфоратором вскрыли стену и, как только благополучно освободили малыша, сразу же отвезли на осмотр к ветеринару. © ivovk969 / Pikabu
- Когда нашей собаки не стало несколько лет назад, я помню, как просто сидела на полу и плакала, а мой кот терся об меня и мурлыкал, как будто пытался облегчить мои страдания. © Klaudiapotter / Reddit
- Однажды моя собака всю ночь шебуршала под окном, пыхтела, а утром мы нашли возле ее будки ежа, свернувшегося в клубок, всего в собачьей шерсти и листве. Принесли его домой, я пошла на кухню и тут услышала громкий звук. Возвращаюсь в комнату и вижу: ежик лежит на спине, лапки раскинул, язык свисает набок — он спит. И при этом зверски храпит, как здоровенный мужик. Расслабился впервые за ночь — укатала его собака. © Подслушано / Vk
- Моего кота зовут Нильс. 1,5 года назад он выполз мне под ноги, такой маленький, что я сначала приняла его за гусеницу-переростка. Он был весь больной, почти слепой из-за инфекции и, как позже выяснилось, с полной коллекцией всех возможных паразитов. Ветеринары сказали, что кошки прогоняют таких котят. Я взяла его на руки и уже не отпускала.
Не бойтесь брать котов с улицы. При должном уходе это самые любящие и благодарные существа. © AnnLuciole / Pikabu
«Мой Нильс».
- Я как-то ехала в автобусе, рядом сидела пожилая женщина, а у ее ног сидел седоватый черный пес непонятной породы, но со стильной стрижкой и красивой челкой. Одна из пассажирок не удержалась и сказала комплимент:
— Какая же прическа у тебя красивая, это кто же тебя так красиво постриг?
Я впервые видела, как собаки могут улыбаться, польщенно задрав нос. © Pumzel / Pikabu
- Вечером вышли с собакой на прогулку. Она рванула в кусты, вернулась оттуда с котенком и положила его мне под ноги. Котенок был совсем маленький, еле живой. Но мне хватало и собаки дома, денег не было, чтобы котенка выхаживать. Поэтому постояла, посмотрела и собралась уходить, но Ксена снова аккуратно взяла котенка в зубы и принесла мне, а потом внимательно взглянула на меня, словно винила в безразличии. Котенка забрали домой, выходили. Сейчас это взрослый кот, зовут его Дефо, и больше всех на свете он любит не меня, а Ксену, а она его. Кстати, как только я забрала котенка, мне предложили другую работу, где зарплата была в 2 раза больше. © Палата № 6 / Vk
А как вы повстречались со своими домашними любимцами? Может быть, у вас есть трогательные истории покруче наших?