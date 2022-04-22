16 непредсказуемых объявлений, которые доказывают, что у народной изобретательности нет пределов
Мы привыкли к объявлениям, написанным сухим канцелярским языком. Но, как известно, у народного креатива нет границ, поэтому иногда люди натыкаются на листовки, мимо которых нельзя пройти без улыбки на лице.
Мы в AdMe.ru не смогли сдержать смех, разглядывая эти народные шедевры. Надеемся, что и вам они поднимут настроение.
В подъезде лифт разрисовали маркером. Кто-то из соседей оставил художнику записку
«Зашел сегодня в аптеку, а на двери весит такое объявление, мимо которого пройти не смог»
Идеальное решение для тех, кто не любит ходить к мусорным бакам, чтобы выбросить мусор
- Блин, я бы с удовольствием купил абонемент. © AnttiT / Pikabu
«Как я пытаюсь мотивировать соседей по квартире убирать за собой»
Совсем закрылся, да?
Крик души
Загруженный график
За такие деньги можно и потерпеть
Теперь все понятно
«Лет 10 назад было найдено объявление о поиске пропавшей собачки. Автор подошел к нему с большим креативом»
С заботой о клиенте
Осталось только найти этот таймер сна
Вопль души на рабочей кухне
Заманчивое предложение
Работа до изнеможения
Ну а что? А вы думаете, с чего Тони Старк начинал?
А какие необычные объявления попадались вам на глаза?
Фото на превью Yablochk0 / Pikabu
AdMe/Народное творчество/16 непредсказуемых объявлений, которые доказывают, что у народной изобретательности нет пределов
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