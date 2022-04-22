16 непредсказуемых объявлений, которые доказывают, что у народной изобретательности нет пределов

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Мы привыкли к объявлениям, написанным сухим канцелярским языком. Но, как известно, у народного креатива нет границ, поэтому иногда люди натыкаются на листовки, мимо которых нельзя пройти без улыбки на лице.

Мы в AdMe.ru не смогли сдержать смех, разглядывая эти народные шедевры. Надеемся, что и вам они поднимут настроение.

В подъезде лифт разрисовали маркером. Кто-то из соседей оставил художнику записку

«Зашел сегодня в аптеку, а на двери весит такое объявление, мимо которого пройти не смог»

Идеальное решение для тех, кто не любит ходить к мусорным бакам, чтобы выбросить мусор

Блин, я бы с удовольствием купил абонемент. © AnttiT / Pikabu

«Как я пытаюсь мотивировать соседей по квартире убирать за собой»

Совсем закрылся, да?

Крик души

Загруженный график

За такие деньги можно и потерпеть

Теперь все понятно

«Лет 10 назад было найдено объявление о поиске пропавшей собачки. Автор подошел к нему с большим креативом»

С заботой о клиенте

Осталось только найти этот таймер сна

Вопль души на рабочей кухне

Заманчивое предложение

Работа до изнеможения

Ну а что? А вы думаете, с чего Тони Старк начинал?