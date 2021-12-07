16 профи, которые прокачали сервис до уровня «клиент назовет детей в мою честь»

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Сегодня нерадивый сервис не ругает только ленивый. И на фоне этого сплошного негатива очень ярко выделяются положительные отзывы, которыми потихоньку наполняется интернет. А все благодаря компаниям и людям, которые точно знают, что такое качественная забота о клиентах.

Мы в AdMe.ru ценим правильное отношение к обществу как никто другой, поэтому хотим в очередной раз показать, что добро и порядочность бизнеса еще рано списывать со счетов.

«Второй раз покупаю у одного продавца с доставкой в регион. Поразила его честность»

Индивидуальный подход 80-го уровня

Пришла работать в кофейню. В кассе посреди стандартных латте, капучино и прочего есть позиция «латте для Сергея». Я спрашиваю, мол, что за Сергей и за какие заслуги ему честь такая, а мне отвечают, что есть у нас постоянник Сергей, который латте очень выпендрежный пьет. © sh1zandra / Twitter

Ну как тут не послушать?

«Был в ветклинике, у администратора стоит вазочка с угощением»

«Спрашиваю:

— Это для клиентов или для питомцев?

— Это для собак.

— Понятно...»

Обидеть художника может каждый

Вспомнила историю. Стою с бывшим в магазине, а там известные печеньки в новой упаковке. Я ему говорю: «О, новая упаковка, ну и отстой». Внезапно женщина позади нас поворачивается и такая: «Здрасьте, я автор дизайна их упаковки, а вы не могли бы рассказать, что не так?» © vzrosly_content / Twitter

«Оператор приятно удивил»

«Женщина взяла кофе и рассмеялась над этим анекдотом»

«Наслаждалась мороженым и почувствовала на зубах что-то очень твердое. Достала изо рта это...»

"По размерам где-то 1,5 на 2 см пластиковая фиговина. В тот же день написала производителю, скинула фотки и нужную им инфу. Через 3 дня звонит мужчина и говорит, что подъехал забрать кусок для внутреннего расследования и привез сладкий подарок:

«В строительный магазин на велосипеде я езжу только сюда»

Вот что бывает, когда отступаешь от оригинальных инструкций

Как-то в ресторане Италии заказала спагетти «карбонара». Принесли приборы: вилку и ложку (многие действительно едят вилкой и ложкой). Ну я, естественно, воспользовалась только вилкой. Так вышел повар и со словами «Давай покажу» покормил меня. Парой ложечек. Было весело. © Oly Oly / Facebook

«Мне нравится, как этот продавец позаботился о моем товаре»

«Обращаться как с яйцами!»

«Заказал яблочный пирог в кафе в Токио. Вот что принесла официантка»

Этот вопрос явно задавали неоднократно

Ностальгия пришла оттуда, откуда не ждали

Хожу в магазины, покупаю сливочное масло, ем как все, в общем, уже лет 20, без эмоций, ну масло как масло. Был в Австрии, в отеле намазал кусочек масла и... заплакал. Вкус как в детстве, а я 20 лет чепуху всякую ем. © MishataRa / Twitter

«В нашем магазине можно понюхать стиральный порошок, прежде чем покупать его»

«Заказал машину, и ее доставили на грузовике со стеклянным кузовом»