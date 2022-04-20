16 продуктов, которые мы едим каждый день, но такими еще не видели
Мы так привыкли к повседневным фруктам и овощам, что даже не задумываемся, какими они могут быть при разных обстоятельствах. Например, как выглядит цветущая брокколи. Или что будет, если забыть краснокочанную капусту в холодильнике, — и нет, она не сгниет, с ней случится кое-что более любопытное. А выражение «крошка-картошка» может оказаться абсолютно реальным.
Мы в AdMe.ru любим наблюдать за тем, как с привычными вещами происходит что-нибудь нетривиальное, поэтому нам так занятно было разглядывать эти фото.
«Краснокочанная капуста, которую я забыл в холодильнике, сгнила до кочерыжки, а потом взяла и проросла»
- Это просто бесконечная капуста. © sjbfujcfjm / Reddit
«Я, конечно, приделал тут указательный палец для эстетики. Но, серьезно, посмотрите на это странное явление»
Просто огромная клубника (другие фрукты для сравнения)
«Почему моя брокколи вот такая?»
- Кажется, твоя брокколи зацвела. © StarHammer_01 / Reddit
Проросшее семечко внутри лимона
«Вот так мой 9-летний сын выращивает капусту пак-чой»
«Решил почистить все цитрусовые, которые у меня были»
- Почему это такая приятная фотография? Я становлюсь счастливее, просто глядя на нее, и не могу понять почему. © marijuanaandcuddles / Reddit
Вот так цветет банан
«Вы когда-нибудь видели такой огромный халапеньо?»
Так выглядит киви под ультрафиолетом
«Никак не пойму, что не так с этим бататом»
- Светлый батат относительно часто можно найти наряду с оранжевым. Но смешанный цвет встречается редко! Вам очень повезло! © RelaxedOrange / Reddit
Жизненный цикл лимона
«Как будто у моей морковки появилась модная шляпка»
- Нереально круто, что бы это ни было. Отложи ее и посмотри, что произойдет через месяц. © SeaDewey / Reddit
«Для всех любителей крошечных фруктов и овощей — вот это яблочко из моего сада»
«В этой кукурузе есть что-то такое тревожное. Мне противно смотреть на это, но я не могу остановиться»
«На днях разрезал помело»
А какие фрукты и овощи с особенностями вам попадались? Остались фото?
Фото на превью Captain*** / Reddit, Rall82 / Reddit
AdMe/Народное творчество/16 продуктов, которые мы едим каждый день, но такими еще не видели
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