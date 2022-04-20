16 продуктов, которые мы едим каждый день, но такими еще не видели

Мы так привыкли к повседневным фруктам и овощам, что даже не задумываемся, какими они могут быть при разных обстоятельствах. Например, как выглядит цветущая брокколи. Или что будет, если забыть краснокочанную капусту в холодильнике, — и нет, она не сгниет, с ней случится кое-что более любопытное. А выражение «крошка-картошка» может оказаться абсолютно реальным.

Мы в AdMe.ru любим наблюдать за тем, как с привычными вещами происходит что-нибудь нетривиальное, поэтому нам так занятно было разглядывать эти фото.

«Краснокочанная капуста, которую я забыл в холодильнике, сгнила до кочерыжки, а потом взяла и проросла»

Это просто бесконечная капуста. © sjbfujcfjm / Reddit

«Я, конечно, приделал тут указательный палец для эстетики. Но, серьезно, посмотрите на это странное явление»

Просто огромная клубника (другие фрукты для сравнения)

«Почему моя брокколи вот такая?»

Проросшее семечко внутри лимона

«Вот так мой 9-летний сын выращивает капусту пак-чой»

«Решил почистить все цитрусовые, которые у меня были»

Почему это такая приятная фотография? Я становлюсь счастливее, просто глядя на нее, и не могу понять почему. © marijuanaandcuddles / Reddit

Вот так цветет банан

«Вы когда-нибудь видели такой огромный халапеньо?»

Так выглядит киви под ультрафиолетом

«Никак не пойму, что не так с этим бататом»

Светлый батат относительно часто можно найти наряду с оранжевым. Но смешанный цвет встречается редко! Вам очень повезло! © RelaxedOrange / Reddit

Жизненный цикл лимона

«Как будто у моей морковки появилась модная шляпка»

Нереально круто, что бы это ни было. Отложи ее и посмотри, что произойдет через месяц. © SeaDewey / Reddit

«Для всех любителей крошечных фруктов и овощей — вот это яблочко из моего сада»

«В этой кукурузе есть что-то такое тревожное. Мне противно смотреть на это, но я не могу остановиться»

«На днях разрезал помело»