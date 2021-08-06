16 продавцов и покупателей, у которых от выходок друг друга уже глаз дергается

Считается, что клиент всегда прав. Но те, кто работает в сфере торговли, без труда докажут вам обратное, лишь рассказав пару историй из собственного опыта. Ведь некоторые покупатели, отправляясь в магазин, начисто забывают взять с собой вежливость и уважение к другим людям. Но и сами продавцы зачастую далеко не ангелы.

Мы в AdMe.ru не смогли пройти мимо историй, после которых становится понятно, почему чем ближе подходишь к кассе, тем сильнее накаляется атмосфера. А в конце мы подготовили бонус, который возвращает веру в человечество.

Заехала за продуктами и купила 5 пакетов сахара по акции по ₽ 45,99. На чеке обнаружилось, что только 3 пачки пробили по этой цене. На резонный вопрос «А как же акция?» с разъяснениями подошел менеджер и сказал, что цена действует при покупке не более 5 штук. Говорю: «Но я же купила 5 штук». И тут менеджер выдал, что не более 5 — это 4 . Никакие аргументы не оказали должного воздействия. Тогда я обратила его внимание на, что в чеке только 3 пакета пробиты по цене ₽ 45,99. Почему не 4? Здесь менеджер выдал: «Ну, касса не знает, сколько вы хотите сахара купить. Я не буду с вами спорить и могу сделать возврат всей покупки, и вы возьмете 4 пакета сахара по цене ₽ 45,99». На том и порешили. © Oldkinder / Pikabu

. Никакие аргументы не оказали должного воздействия. Тогда я обратила его внимание на, что в чеке только 3 пакета пробиты по цене ₽ 45,99. Почему не 4? Здесь менеджер выдал: «Ну, касса не знает, сколько вы хотите сахара купить. Я не буду с вами спорить и могу сделать возврат всей покупки, и вы возьмете 4 пакета сахара по цене ₽ 45,99». На том и порешили. © Oldkinder / Pikabu У меня свой магазин косметики. Как-то пришла женщина: спрашивала обо всем, я ей рассказывала, показывала, дала пробники. Ушла, ничего не купив. Через месяц опять: час задавала вопросы, а в итоге «Спасибо, до свидания». И вот вчера она приходит снова. Я вежливо спрашиваю, мол, вы будете что-то брать? А она не моргнув глазом мне заявляет: «Нет, спасибо, я в интернете все заказываю!» Честно, я от такой наглости выпала в осадок. Я в свою работу душу вкладываю, стараюсь, не завышаю цены и не понимаю, как можно быть такими людьми. © Подслушано / VK

Крупный продуктовый магазин. Кассирша пробивает мои продукты. В какой-то момент подбегает маленькая девочка, дотягивается до уже пробитой на кассе шоколадки, хватает ее и растворяется в толпе. Я замечаю это в последний момент. Говорю кассиру: «Уберите из покупок шоколадку». — «Это не ваша внучка?» — спрашивает кассир. «Нет, не моя, понятия не имею, кто это», — отвечаю. «Я уже товар пробила, а шоколад забрали,» — стоит на своем женщина. «И что? — удивляюсь я. — Кто-то украл шоколадку, а платить должен я?» Та настаивает: «Вы обязаны заплатить. Вдруг это ваша дочь?» Я понимаю, что разговор зашел в тупик, и говорю: «Отменяйте все полностью, ничего у вас покупать не стану». В это время подошел охранник и пошел звать администратора. Я не стал никого дожидаться и просто ушел. © AndShug / Pikabu

Приехал в город из деревни своей, в супермаркет зашел. Говорю: «Дайте, пожалуйста, мороженое». А тетка на меня смотрит страшным взглядом и говорит: «Сам возьми». Мне лет 10 было. © Sigkillkillkill / Twitter

Мне лет 10 было. © Sigkillkillkill / Twitter Работаю кассиром. Пришла женщина с ребенком, пацан лет 3, срывает с держателя зефир, длинный такой, в упаковке, и говорит, мол, купи мне его. Мать ему: «Нет». Чадо начинает верещать, падает на пол, бьет этим зефиром о пол. Ну, думаю, сейчас она ему поддаст. А женщина разворачивается ко мне и кричит: «Вы что, специально здесь сладости развесили?!» Нет, блин, мы тут магазин специально построили! © Подслушано / VK

Раньше я работала в зоомагазине. И вот пришел покупатель и попытался использовать купон из другого магазина . Он был крайне недоволен, когда я сообщила ему о том, что это купон не нашего магазина, и заявил: «Но я использовал такой же здесь раньше!» Мы снижаем цену, если в магазине конкурента цена ниже, но использовать их купон ну никак не можем. © Alexis Collins / Quora

. Он был крайне недоволен, когда я сообщила ему о том, что это купон не нашего магазина, и заявил: «Но я использовал такой же здесь раньше!» Мы снижаем цену, если в магазине конкурента цена ниже, но использовать их купон ну никак не можем. © Alexis Collins / Quora Парень подошел ко мне и спросил: «В чем разница между клюквенным соком и органическим клюквенным соком?» Мне было лет 15, я ничего об этом не знал, поэтому после паузы ответил: «Примерно $ 8». Парень так смеялся, что даже не озаботился настоящим ответом. © Damnmanthatsmyjam / Reddit

«Ничего особенного, просто фото из местного магазина».

Я в ювелирном работала. Приходит клиентка и с порога начинает орать на нас. Оказалось, что серьги ей продали, а застежки продавец в коробочку не положил. Вот вам и коробочка, и чек, даже пакет фирменный сохранила. Возврат немедленно полной суммы. Мы по чеку время и дату посмотрели, и к камерам. Вот процесс продажи, касса, продавец упаковывает эти самые серьги и под серьги в коробочку вкладывает застежки с биркой. Скидываем это видео клиентке, она смотрит, молча забирает свой пакетик и уходит. Вот что это было? Ну потеряла, так дозаказ можно сделать или у ювелира заказать. Нет, возврат ей, а на то, что эти серьги без застежек на продавцов повесят, ей как-то наплевать. © Full.stop / Pikabu

Как-то один сообразительный папа поставил на конвейер свою 2-летнюю дочь . Она стоит там, он держит ее за руку, а лента приближает ее к сканеру. «Э-э-э, извините... Пожалуйста, уберите вашего ребенка из соображений безопасности. Более того, люди кладут сюда свои продукты, а она в обуви». Отец был крайне недоволен тем, что я не даю его принцессе наслаждаться жизнью по полной. Ну что ж. © Irene Pugh / Quora

. Она стоит там, он держит ее за руку, а лента приближает ее к сканеру. «Э-э-э, извините... Пожалуйста, уберите вашего ребенка из соображений безопасности. Более того, люди кладут сюда свои продукты, а она в обуви». Отец был крайне недоволен тем, что я не даю его принцессе наслаждаться жизнью по полной. Ну что ж. © Irene Pugh / Quora Мне было 17, и я работал кассиром в крупной сети продуктовых магазинов. В то время наш магазин раздавал зеленые наклейки. По средам были «Дни двойных зеленых наклеек»: покупатель получал вдвое больше наклеек за каждую покупку. Их впоследствии можно было обменять на товары. Однажды утром ко мне на кассу пришел очень взволнованный мужчина. Все, что у него было, — замороженная пицца. Я пробил, взял деньги и отдал ему его наклейки. Он пересчитал их и грозно сказал: «Где остальные мои зеленые наклейки? Отдай их мне!» Я вежливо сообщил ему, что «День двойных зеленых наклеек» в среду, а сегодня вторник. Он взял пиццу и швырнул ее в меня, затем посмотрел мне прямо в глаза и сказал: «Верни мои деньги сейчас же!» Излишне говорить, что я подчинился... © Larry McNeely / Quora

«Зато честно».

Работаю в супермаркете. На днях у нас вырубили свет. А когда включили, я увидел в отделе парня, который сидел на полу и жадно пожирал чипсы из большой пачки. Я говорю ему, что за чипсы придется заплатить, а он смотрит на меня с ужасом в глазах и отвечает: «Я думал, что настал конец света. Апокалипсис! » Вот это у человека приоритеты: пожрать чипсиков перед концом света. © Палата № 6 / VK

» Вот это у человека приоритеты: пожрать чипсиков перед концом света. © Палата № 6 / VK Вчера ходил в магазин, и там какая-то тетка устроила скандал из-за ₽ 6. Вся очередь начала возмущаться, ей предлагали уже все на свете оплатить, лишь бы она не задерживала. В какой-то момент она начала уходить и что-то буркнула оскорбительное. Кассирша не выдержала и как швырнет ей вслед эти несчастные ₽ 6. Та же с фразой «А мне подачек не надо!» собрала их и кинула обратно кассирше. В итоге они перекидывались ими еще минуты 3, пока абсолютно все не начали ржать, в том числе и они. Только тогда извинились, посмеялись и разошлись. © Палата № 6 / VK



У моего мужа очень тяжелый характер. Он вечно всеми недоволен, всех критикует. Подходим к прилавку с яблоками. Муж начинает придирчиво осматривать каждое яблочко и выносит продавцам вердикт: «Такое нельзя брать. Нет ни одного червивого яблочка! Раз червяк не ест, значит, плохое яблоко». Продавцы — 2 веселые пожилые тетки — кричат в ответ: «Мы вам сколько хотите червивых яблок взвесим, мужчина! Вон отдельный мешок с ними стоит. Вам сколько килограммов?» Муж конфузится, яблок из отдельного мешка почему-то не хочет и сваливает в закат. © CatGanch / Pikabu

Раз червяк не ест, значит, плохое яблоко». Продавцы — 2 веселые пожилые тетки — кричат в ответ: «Мы вам сколько хотите червивых яблок взвесим, мужчина! Вон отдельный мешок с ними стоит. Вам сколько килограммов?» Муж конфузится, яблок из отдельного мешка почему-то не хочет и сваливает в закат. © CatGanch / Pikabu Работал в элитном магазине. К нам вошла женщина со своей собакой, несмотря на то, что вход с собаками был запрещен. Я напомнил ей об этом, но она настояла на своем и сказала, что знает кого-то в корпорации. Это чушь, но мне не платят достаточно для того, чтобы спорить. Собака тут же мочится на пол. Женщина посмотрела на меня взглядом, в котором читалось: «Ну?» Как будто я должен был броситься за тряпкой и начать вытирать пол. Не тут-то было, леди. Я кинул ей рулон бумажных полотенец и вернулся к складыванию товаров. © Сhrisbattle / Reddit

Надпись на листе бумаги: «Деньги уже и так достаточно грязные, так что давайте не будем добавлять на них пот. Мы не принимаем деньги из бюстгальтера. Спасибо!»

В мой первый день работы в супермаркете на меня яростно кричала женщина за то, что я, складывая продукты, положила виноград и чернику в один пакет. © 1991mgs / Reddit

Работаю кассиром. Подходит пара. Пробиваю им продукты: брокколи, креветки, семгу, питу. Девушка комментирует: «Лазанью доедим, завтра ризотто приготовлю, а на даче тогда семгу на гриле сделаем» — и отходит поглазеть на какой-то магазинчик. А мужик собирает пакеты и тихонько так, жалобно: «Хоть бы раз в год борща сварила или пельменей налепила». Так жалко его стало... © Подслушано / VK

Бонус: ситуации, которые возвращают веру в людей

После работы забежала в магазин, быстренько набрала себе продуктов, подхожу к кассе и понимаю, что оплатить все я не смогу, потому что телефон разрядился. Карты с собой нет, налички тоже. Извиняюсь перед продавщицей, прошу не убирать все, обещаю вернуться, забрать и оплатить. Но вдруг девушка, которая стояла позади меня, протянула свою карту и сказала, что оплатит , а я ей дома просто переведу деньги на карту. Я была в полнейшем шоке! Мигом побежала домой, зарядила телефон и сразу ей перевела всю сумму, даже чуточку больше. © Палата № 6 / VK

, а я ей дома просто переведу деньги на карту. Я была в полнейшем шоке! Мигом побежала домой, зарядила телефон и сразу ей перевела всю сумму, даже чуточку больше. © Палата № 6 / VK Стою в очереди в «Магните», работает одна касса. Люди, конечно, возмущаются, тем более что затариваются-то все конкретно. Выждав момент, с обратной стороны к кассиру подходит дедулька с палочкой и протягивает нарезку копченой говядины со словами: «Мы вчера с супругой были тут, покупали продукты. И видимо, мы взяли не то: перепутали, собирая в пакеты. Мы проверили по чеку: не наше, мы не платили за это! Возьмите...» © Палата № 6 / VK