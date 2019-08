16 примеров троллинга от тех, кто возвел его до уровня искусства

1. Сыновья подшутили над отцом, заказав билборд с его фото, номером телефона и просьбой поздравить его с днем рождения. Именник получил 15 тыс. звонков и СМС

2. «Я попросила соседа по квартире присмотреть за моими комнатными растениями, пока меня не будет. Он прислал мне это»

3. Перфекционисты, крепитесь

4. Небольшая пасхалка от создателей детской горки

5. «Мои родители пригласили семью и друзей на костюмированную вечеринку и только потом сказали, что на самом деле это их свадьба»

6. Как привести в ярость 2 девушек за 1 секунду

7. Доходчивый способ научить некоторых водителей правильной парковке

8. Двусмысленная поддержка марафонцев

9. Брюссельская капуста продается под названием «Пасхальные яйца для веганов»

10. А в этом заведении клиент не всегда прав

11. «В нашем местном караоке-баре исполнение любой песни стоит 1 евро. Кроме „Деспасито“. Она стоит 10»

12. «У нашей местной библиотеки есть свое домашнее животное — камень»

13. «Я сидел с ребенком, и, когда он наконец уснул, я отправил жене такое фото, чтобы показать, как он выглядел до этого»

14. Некто в маске-телевизоре оставил старые телевизоры на крыльце 50 домов в Вирджинии

15. В 1948 году во Флориде нашли огромные трехпалые следы. Предполагали, что их оставляет огромный пингвин. И только 40 лет спустя местный шутник признался в розыгрыше

16. «Жена сделала на доске с буквами надпись в честь годовщины нашей свадьбы. Она не заметила, что я добавил еще одно слово, и разместила это фото в Facebook. Пожелайте мне удачи, ребята»

We still do it. 13 years. — «Мы все еще делаем это. 13 лет». (Первоначальный вариант: We still do. 13 years. — «Мы по-прежнему любим друг друга. 13 лет».)