16 примеров того, как обычная доставка может обернуться сюрпризом. И не факт, что приятным

Нашу повседневную жизнь уже сложно представить без доставки товаров на дом. В 2020 году количество отправленных по всему миру посылок составило более 130 млрд штук. Все потому, что это не только быстро, но и удобно: практически что угодно можно заказать «до двери». Однако во время транспортировки или получения бандеролей случаются такие казусы, которых ну никак не ожидаешь. Разорванная упаковка или неверно указанный адрес могут испортить настроение.

Мы в AdMe.ru тоже любим заказывать что-нибудь на дом. И на примере пользователей сети хотим показать, с какими ситуациями сталкиваются адресаты. А в конце статьи вас ждет бонус, который покажет, что в дополнение к заказу может быть приложен неожиданный сюрприз.

«Это было „Гр-р-г-х-р-х“»

«Как прошла ваша доставка? Это было здорово. Это было не очень».

«Курьер пришла ко мне домой и сказала, что не может отдать мою посылку, потому что я указал доставку в постамат, а она не знает, как им пользоваться. Я ничего с этим не могу сделать»

«Получил доставку еды. В пакет положили туалетную бумагу вместо салфеток»

«Я заказал доставку напитка. В упаковку поставили стакан воды, чтобы напиток не перевернулся»

Я мог бы сделать нумерацию дома светящимися цифрами высотой 4 м, но курьеры все равно доставляли бы мои посылки моему соседу. © Thermotox / Reddit

«Сотрудник службы доставки поставил мою посылку между дверью, открывающейся наружу, и моим горшком с цветами»

«Заказал доставку еды, а курьер забыл мой молочный коктейль. Я попросил вернуть деньги, но в мобильном приложении велели сделать фото пропавшего молочного коктейля. Вот, пожалуйста!»

«Полтора часа мы ждали обед, а курьер его уничтожил. Спасибо»

«Наконец-то моя посылка прибыла!»

«Мы с девушкой подумали, что кто-то украл посылку, положенную около нашей двери. Сегодня выяснилось, что курьер просто проявил изобретательность»

«Гигантские шины, которые занимают половину почтового отделения — это моя посылка. Крошечный клочок бумаги на моем почтовом ящике — это уведомление о том, что посылка пришла»

«Курьер сделал отличную фотографию доставленной посылки. Вот только это не моя дверь и даже не мой дом»

«Заказал обеденный стол с доставкой. Курьеры открыли упаковку, и все саморезы высыпались на дорогу. Некоторые я смог найти. Уверен, что моя машина найдет колесами все остальные»

«Думаю, служба доставки меня ненавидит»

«Меня мучает один вопрос: что случилось по дороге Москва — Ялта с моими сапогами?»

«Ребята из отдела доставки решили поставить мою стиральную машину с сушилкой на новый виниловый пол, который я уложил всего несколько дней назад»

«Сделал один заказ — 27 книг. Получил 27 коробок по одной книге в каждой»

Бонус: «Я попросил парня, принимавшего мой заказ, положить „столько острого соуса, сколько можете дать, не потеряв работы“. Оказывается, это целых 243 пакетика»