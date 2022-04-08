16 примеров того, что смекалка порой срабатывает не хуже волшебной палочки

Людей, обладающих отличной смекалкой и находчивостью, можно приравнивать к супергероям. Эти качества не только выручат в любой ситуации, но и могут здорово поднять настроение окружающим.

Мы в AdMe.ru бесконечно уважаем и поддерживаем тех, чей гениальный мозг способен выдавать нестандартные и креативные решения. Даже если они не приносят пользу, а просто помогают рассмешить кого-то.

«1988 год. Моему отцу отказали во входе в ночной клуб, потому что он был в шортах. Моя мама не растерялась и просто отдала ему свои штаны»

«Моему отцу сделали операцию на глаз, и мама спросила, куда он хочет пойти пообедать после этого. И вот мы здесь...»

«Мой пес Каин оторвал голову своему плюшевому мишке. Моя мама починила игрушку, заменив недостающую деталь»

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«У моей тети есть вот такой календарь дней рождения близких. Имена крепятся на дисках с помощью крючков»

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Когда надоело постоянно терять пульт