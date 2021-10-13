16 особенностей жизни в разных странах, которые непривычны для остального мира

Узнать о другой стране можно из учебников истории или путеводителей, но это будут только общедоступные факты. Лучше всего погрузиться в быт и культуру и проникнуться атмосферой других городов помогают переезд, общение с местными жителями, а порой даже обычный пост в соцсети.

Мы в AdMe.ru любим обмениваться опытом, а пользователи соцсетей этому только способствуют. Они публикуют фото своих городов, которые наглядно демонстрируют особенности местной жизни. Причем такие, о которых никто другой вам не расскажет.

Столько стоят роды в Финляндии — меньше € 100

Да я за парковку больше заплатил! © TheBrokenThermostat / Reddit

«Когда я купил жилье в США, компания предоставила цифровые копии всех моих документов на флешке в форме ключа от дома»

Дом для бездомных кошек в Турции

Выглядит лучше, чем мой будущий дом. © SolidGreenDay / Reddit

В Китае в «Макдоналдсе» вместо трубочек используют крышку в форме чашки-поилки

Процессоры в Японии можно купить через торговый автомат

Японцы любят милые штуки, поэтому у них даже дозатор для жидкого мыла в форме лапки

В Бразилии продавать, покупать, перевозить целиком деревянные дома — нормальное явление

В Нигерии вода продается в таких пакетах

Делается это для того, чтобы торговцы не могли использовать бутылки повторно, наполняя их водопроводной водой. Подобные емкости распространены на территориях, где водоснабжение может вызвать расстройство желудка. © SleweD / Reddit



Работу светофора в Сингапуре можно продлить, используя автобусные карты для пожилых людей (старше 65 лет)

Cкамейка на солнечных батареях с USB-портами и возможностью беспроводной зарядки

«В Камбодже новоселье — это настоящее безумие. Это было празднование в честь переезда моей тети, она справа»

На Филиппинах уже в сентябре неофициально стартует подготовка к рождественскому сезону. В торговых центрах появляется праздничный декор

В Японии на улицах есть специальные подставки для зонтов на случай дождя. После того как дождь прекратится, нужно оставить зонт на ближайшей стойке

Так в Японии выглядит обычный забор дома. Дерево приобретает подобный оттенок благодаря обработке путем обугливания. Технология называется shou sugi ban

Shou sugi ban позволяет сохранять древесину, защищает ее от внешних воздействий, а еще выглядит интересно.

В Азии на полках магазинов можно увидеть не только белые, но и черные ушные палочки из бамбука. Их используют для гигиенических и косметических процедур

В Японии родители перевозят детей в специальных креслах не только позади себя, но и спереди