16 примеров случайного косплея, который нисколько не уступает оригиналу
Интересно, как себя чувствуешь, когда узнаешь, что у тебя появился брат-близнец в мультипликационной вселенной, и все начинают тебя узнавать? Так случилось с некоторыми героями нашей подборки: посмотрите на Кхала Дрого, который работает учителем, повара из «Рататуя», который работает поваром, и других двойников героев известных картин и фильмов.
AdMe.ru готов доказать: когда сама жизнь затевает косплей, это покруче специально созданных костюмов. Смотрите сами.
«Я работаю поваром, и не проходит и дня, чтобы кто-то не сказал мне, что я похож на того парня из мультика „Рататуй“»
Мона, это ты?
«Подруге сделали операцию на ухе. Она не могла не воспользоваться случаем»
Когда внезапно понимаешь, что ты миньон
Кхал Дрого в параллельной реальности работает учителем
Это же Моана!
«Нашла своего двойника в музее»
«Мой приятель выглядит как почтальон из „Рика и Морти“»
«Покрасила волосы и поняла, что теперь я похожа на Печаль из „Головоломки“»
«Мой племянник — вылитый Дастин из „Очень странных дел“»
«Вдруг поняла, что выгляжу как Мэри-Кэтрин из „Эпик“»
«Я зашел в магазин и не мог понять, почему все улыбаются при виде меня, пока малыш не показал на меня пальцем и не сказал: „Винни Пух!“»
Бэтмен
У мистера Пропера тоже есть реальный прототип
Не только у людей есть двойники из мультиков
Разрешение меняет все
А у вас есть знакомые, которые напоминают героев фильмов, мультиков или картин?
Фото на превью zombi3123/Reddit, Ratatouille/Pixar