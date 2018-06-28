16 примеров случайного косплея, который нисколько не уступает оригиналу

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Интересно, как себя чувствуешь, когда узнаешь, что у тебя появился брат-близнец в мультипликационной вселенной, и все начинают тебя узнавать? Так случилось с некоторыми героями нашей подборки: посмотрите на Кхала Дрого, который работает учителем, повара из «Рататуя», который работает поваром, и других двойников героев известных картин и фильмов.

AdMe.ru готов доказать: когда сама жизнь затевает косплей, это покруче специально созданных костюмов. Смотрите сами.

«Я работаю поваром, и не проходит и дня, чтобы кто-то не сказал мне, что я похож на того парня из мультика „Рататуй“»

Мона, это ты?

«Подруге сделали операцию на ухе. Она не могла не воспользоваться случаем»

Когда внезапно понимаешь, что ты миньон

Кхал Дрого в параллельной реальности работает учителем

Это же Моана!

«Нашла своего двойника в музее»

«Мой приятель выглядит как почтальон из „Рика и Морти“»

«Покрасила волосы и поняла, что теперь я похожа на Печаль из „Головоломки“»

«Мой племянник — вылитый Дастин из „Очень странных дел“»

«Вдруг поняла, что выгляжу как Мэри-Кэтрин из „Эпик“»

«Я зашел в магазин и не мог понять, почему все улыбаются при виде меня, пока малыш не показал на меня пальцем и не сказал: „Винни Пух!“»

Бэтмен

У мистера Пропера тоже есть реальный прототип

Не только у людей есть двойники из мультиков

Разрешение меняет все

А у вас есть знакомые, которые напоминают героев фильмов, мультиков или картин?