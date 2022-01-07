16 примеров слегка безумного гостеприимства, столкнувшись с которыми понимаешь: «А дома точно лучше»
Иногда думаешь, что уже все знаешь о человеке, а потом заглядываешь к нему в гости. И вот тут-то и оказывается, что у вполне обычного с виду гражданина полно таких странностей, что еще долго вспоминать придется. Чего только стоит требование разделить один чайный пакетик сразу на несколько человек.
Мы в AdMe.ru обожаем уютные дружеские посиделки. Но когда кто-то отчебучивает подобные вещи, так и тянет написать статью.
- Были как-то в городе, где жили раньше. Решила позвонить друзьям, договорились встретиться. Вот мы приехали с подарками, поздоровались, сели. А у них телевизор работает на всю громкость. Хозяева смотрят сериал, изредка что-то спрашивая у нас. Посидели полчаса, потом начались новости — одним глазом на нас, другим в телик. На прощание сказала, мол, пригласите нас, когда телевизор сломается. © Valentina Mentsikainen / Facebook
- Была в гостях у коллеги. Накрыла она стол: картошечка, селедочка, салатик. Что удивило, всего было по количеству людей. 5 человек, 5 кусочков хлеба, 5 отварных картофелин. Селедка целая была порезана. Так вот, съела я кусочек этой селедки, вкусно. Накалываю еще кусочек. А хозяйка говорит, мол, а ты уже съела, положи назад. Думала, шутит, но нет, вполне серьезно. Как-то так. © Светлана Шевченко-здасюк / Facebook
- Летали с женой в Голландию. Побродили по Амстердаму несколько дней, потом Роттердам немножко посмотрели. Созвонился со своим коллегой-голландцем. Вроде кореш. Много лет вместе работали. Живет в Харлингене. Ой, говорит, как хорошо, что ты здесь, давай, приезжай ко мне. Ну, сели мы на электричку, 4 часа, и мы в Харлингене. Потом зашли в супермаркет, набрали всяких вкусняшек. Садимся в такси, едем на адрес. Приехали. Домик-палисадник, все как положено. Время вечернее, стучимся в дверь, открывают. Мы лыбимся во весь рот. Кореш и говорит: «Ой, мы тут ужинаем. Погуляйте минут 20, мы доужинаем и вас позовем». Мы побродили маленько вокруг дома, да и пошли гостиницу искать. А кореш так и не перезвонил. © Einspritzventil / Pikabu
- Как-то приехали к тетке в деревню. Я погуляла по участку, вернулась в дом. И тут она предложила мне чаю. Ну, я согласилась. Потом смотрю, в чашке с чаем плавают какие-то белые ошметки. Я в панике: «Там что-то белое плавает!» А тетка выдает: «Так твой батька простоквашу пил. Ты что, родным отцом брезгуешь? М-да-а-а-а-а-а». © Оксана Шуткова / AdMe
- Нас с девушкой однажды пригласила подружка-немка на свой день рождения. Я в тот день замотался, забыл поесть, а потом подумал, что не страшно — все равно ведь на празднике будем. Ну, приехали мы. Сначала сидели часа 2, ждали остальных гостей, потом долго, часа 3, пили кофе с пирогом, нарезанным ровно по количеству присутствующих. Слава богу, что моя девушка тоже испекла пирог и привезла его в гости. А еще через час чесания языком муж подруги включил гриль и объявил, что сейчас начнется самый кайф. Ну и достал из сусеков колбаски — да, тоже ровно столько же, сколько и присутствующих. И тут я и еще один паренек спросили, мол, нет ли кетчупа или еще какого соуса к колбаскам. А муж подруги заявил: «Нет, но тут недалеко есть магазин, я объясню вам, как его найти. И кстати, не могли бы вы еще этого и этого купить?» Короче, после того праздника мы сразу поехали в McDonald’s, ну а моя девушка ходит к той подруге уже без меня. © Borodadopola / Pikabu
- Я как-то пришла к подруге в гости. Мы поиграли, а на выходе ее мама меня обыскала, не стащила ли я чего. Это при том, что жили мы в одном доме и давно дружили, но в гостях я была впервые. Рассказала своей маме, как понимаю, разговор у них потом был серьезный, но в гости я больше к ней не ходила. Не потому что запретили, а было обидно. © Kaysa / AdMe
- Однажды меня на день рождения пригласила одноклассница. Попросила испечь ей торт. Я купила еще цветы. А ее мама попросила еще и бананы принести. Ну и я приготовила подарок. Приехала нарядная в указанное время, но оказалось, что они только встали. Меня попросили помочь прибрать квартиру, приготовить салаты (ее мама «не знала», как их делать). И вот, наконец, сели за стол, а ее мама заявляет: «Только кушайте что-то одно, иначе плохо переварится». А потом прибежал ее брат, забрал все бананы. Мама спрятала торт в холодильник. Салаты оказались совершенно несъедобные (мама против соли, рис недоварен). Ушла я голодная и в ужасе. Сама из малообеспеченной семьи, все деньги потратила на этот праздник. Впредь обходила ее стороной. Мне было 12 лет. © Irena Timurovna / Facebook
- Позвали друзья в гости, попросили с собой принести напитки. Ну, мы взяли, еще и рыбки копченой захватили, детям киндеры, пришли. В итоге на стол поставили то, что мы принесли, и остатки вчерашней подсохшей пиццы... А потом еще и обиделись, что мы мало с собой принесли. © Елена Васильева / Facebook
- У них просто не было мыла. Вообще, никакого. Считали, будто вода может отмыть что угодно, а все остальное — просто вранье, навязанное обществом. © ScerehWurmple / Reddit
- Тогда я еще только первый год жила в Швейцарии. И вот в один прекрасный день я покупала с мужем в пекарне свежие пирожные и хлеб, и мне вдруг пришла в голову мысль, что лучший друг мужа живет в соседнем доме. Была суббота, день, солнышко светило, настроение улетало куда-то ввысь, и я предложила со всеми пирожными к этому другу зайти на чай. Муж заржал, но разрешил мне это сделать. Ну, мы пришли к соседнему дому, позвонили в дверь. Друг ее открыл, я обрадовала его коробкой пирожных и тем, что мы так удачно рядом были, он очень поблагодарил — и попрощался, закрывая дверь прямо перед моим носом. Я буквально не могла пошевелиться от удивления и непонимания, и только в этот момент обратила внимание, что муж уже просто рыдает от смеха, прижавшись к стене. То есть он совершенно прекрасно знал, что так и будет, потому что мое спонтанное поведение очень не вписывается в местные нормы и правила. А друг поступил вполне ожидаемо. Все закончилось тем, что муж снова позвонил в дверь друга и рассказал ему душещипательную историю про русские традиции и приглашение на чай, ну и про мои разбившиеся о реальность ожидания. Так что все в итоге все закончилось все же приглашением зайти и чаем с пирожными. © demena / Pikabu
- У чувака по всей комнате были расставлены штук 5 кошачьих туалетов. Переполненных таких. Кот, кстати, был только один. Видимо, вместо того, чтобы регулярно все чистить, этот кадр просто покупал новые туалеты. © oubrew / Reddit
- Был как-то у коллеги-бельгийца на ужине в Брюсселе. Собралась большая компания за хорошим столом. Полно еды, всем весело. И тут звонок в дверь: пришел какой-то мужичок. Поговорил с моим коллегой, разделся, сел на табуретку в прихожей и начал читать газету. Просидел там до конца ужина, опять поговорил с коллегой, оделся и ушел. Я спросил, кто это, и мне спокойно объяснили, что это был брат, но за стол его не позвали, потому что он пришел без приглашения, а все порции уже рассчитаны. И вообще это норма. У них свои понятия о семье, дружбе и гостеприимстве. © oligarcheskort / Pikabu
- Однажды в гостях, на чаепитии, хозяйка-именинница раздала гостям по одному чайному пакетику на двоих на весь вечер, а потом стала хвастаться тем, какой классный дорогой зеленый чай она недавно купила. Естественно, о том, чтобы угостить им гостей, речи не шло, все пили чай из заваренных по пятому разу чайных пакетиков. © Natary / AdMe
- Подруга дочки живет ну очень своеобразно. Пару лет назад я подарила ей комплект постельного белья кремового цвета. Так вот, дочка недавно там была, сфоткала и показала мне этот самый комплект. Он уже стал коричневым. Да, она годами его не стирала. © gingerjuice / Reddit
- Просто одна общая на всех губка, которой пользовались вместо туалетной бумаги. В том доме, кстати, жило 8 человек, и да — все пользовались этой самой губкой. © Unknown author / Reddit
А вы когда-нибудь сталкивались с такими странностями у кого-либо в гостях, что сразу пропадало желание дальше общаться?
Поделиться этой статьёй