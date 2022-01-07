16 примеров слегка безумного гостеприимства, столкнувшись с которыми понимаешь: «А дома точно лучше»

Иногда думаешь, что уже все знаешь о человеке, а потом заглядываешь к нему в гости. И вот тут-то и оказывается, что у вполне обычного с виду гражданина полно таких странностей, что еще долго вспоминать придется. Чего только стоит требование разделить один чайный пакетик сразу на несколько человек.