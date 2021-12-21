16 предметов, назначение которых для многих может стать открытием
У сообщества «Что за штука?» на сайте Reddit 2 млн подписчиков. Эти люди публикуют фотографии странных предметов и пытаются догадаться о назначении вещей, которые показывают другие пользователи. Такое занятие помогает проверить свои знания и просто развлечься.
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1. «Нашел вот такую штуку на кухне своей бабушки. Понятия не имею, что это. Похоже на какое-то древнее приспособление для мучения мужчин»
2. «Вот что висит у моей подруги на ключах. Она не знает, что это. Но ее парень велел ей ни за что не снимать этот брелок»
Ответ: «Так выглядит трекер, который помогает найти ключи в случае их потери. Если активировать его через Bluetooth, он будет издавать шум».
3. «Несколько месяцев назад моя девушка купила подержанную машину. Сегодня мы нашли кое-что под сиденьем»
Ответ: «Крутая вещь! У меня есть такая же. Это компактная переносная плита для походов».
4. «Какой-то пинцет?»
Ответ: «Нет, скребок для языка».
5. «Заметил вот такое приспособление с деревянной ручкой и сеткой из проволоки во время похода по Шотландии»
Ответ: «Его используют для тушения небольших пожаров».
6. «Понятия не имею, как это работает и для чего используется»
Ответ: «Эта штука нужна для удаления ворса с одежды».
7. «Эта вещь сделана из глины и украшена подсолнухами»
Ответ: «У вас в руках держатель для тако».
8. «Что это за старый стул? У него есть подставки под ноги и петли под подлокотниками»
Ответ: «Это антикварная скамейка для саней, которые тянет лошадь».
9. «Для чего нужны такие странные очки?»
10. «Что это за вещь? Нашел ее в ванной бабушки и дедушки»
Ответ: «Вы держите в руках кружку, которую используют для бритья».
11. «Мне попалось какое-то произведение искусства?»
12. «Нашел на работе вот такой предмет. Никто из коллег не знает, что это»
Ответ: «Думаю, вам сейчас же захочется помыть руки, ведь вы держите аппликатор, которым пользуются люди с недержанием».
13. «Для чего нужна вот такая полочка в шведском поезде?»
Ответ: «Это расширитель стола, пригодится например для большого ноутбука».
14. «Что это за круглая отметка на стекле моей машины?»
Ответ: «Такую оставляют присоски, которые прикрепляли на заводе или в автосервисе».
15. «Что за необычная форма колпачка с кусочком ткани?»
Ответ: «Это одновременно стилус, подставка для телефона и очиститель экрана».
16. «Нашел вот такую штуку в гостиничной кровати. Что это?»
Ответ: «Эта вещь может разбудить среди ночи, встряхивая кровать. Ее используют как пожарную сигнализацию для людей с нарушением слуха».
О назначении или происхождении скольких штуковин из статьи вы знали?