16 предметов, назначение которых для многих может стать открытием

Поделиться на Facebook Рассказать ВКонтакте Поделиться на ok.ru

У сообщества «Что за штука?» на сайте Reddit 2 млн подписчиков. Эти люди публикуют фотографии странных предметов и пытаются догадаться о назначении вещей, которые показывают другие пользователи. Такое занятие помогает проверить свои знания и просто развлечься.

А мы в AdMe.ru всегда за то, чтобы сделать нескучную зарядку для ума.

1. «Нашел вот такую штуку на кухне своей бабушки. Понятия не имею, что это. Похоже на какое-то древнее приспособление для мучения мужчин»

Ответ: «Нет, вы нашли резак для яиц всмятку».

2. «Вот что висит у моей подруги на ключах. Она не знает, что это. Но ее парень велел ей ни за что не снимать этот брелок»

Ответ: «Так выглядит трекер, который помогает найти ключи в случае их потери. Если активировать его через Bluetooth, он будет издавать шум».

3. «Несколько месяцев назад моя девушка купила подержанную машину. Сегодня мы нашли кое-что под сиденьем»

Ответ: «Крутая вещь! У меня есть такая же. Это компактная переносная плита для походов».

4. «Какой-то пинцет?»

Ответ: «Нет, скребок для языка».

5. «Заметил вот такое приспособление с деревянной ручкой и сеткой из проволоки во время похода по Шотландии»

Ответ: «Его используют для тушения небольших пожаров».

6. «Понятия не имею, как это работает и для чего используется»

Ответ: «Эта штука нужна для удаления ворса с одежды».

7. «Эта вещь сделана из глины и украшена подсолнухами»

Ответ: «У вас в руках держатель для тако».

8. «Что это за старый стул? У него есть подставки под ноги и петли под подлокотниками»

Ответ: «Это антикварная скамейка для саней, которые тянет лошадь».

9. «Для чего нужны такие странные очки?»

Ответ: «Это винтажные солнцезащитные очки фирмы Brevet».

10. «Что это за вещь? Нашел ее в ванной бабушки и дедушки»

Ответ: «Вы держите в руках кружку, которую используют для бритья».

11. «Мне попалось какое-то произведение искусства?»

Ответ: «Это индийский штамп для ткани, с его помощью наносят орнамент на шелк».

12. «Нашел на работе вот такой предмет. Никто из коллег не знает, что это»

Ответ: «Думаю, вам сейчас же захочется помыть руки, ведь вы держите аппликатор, которым пользуются люди с недержанием».

13. «Для чего нужна вот такая полочка в шведском поезде?»

Ответ: «Это расширитель стола, пригодится например для большого ноутбука».

14. «Что это за круглая отметка на стекле моей машины?»

Ответ: «Такую оставляют присоски, которые прикрепляли на заводе или в автосервисе».

15. «Что за необычная форма колпачка с кусочком ткани?»

Ответ: «Это одновременно стилус, подставка для телефона и очиститель экрана».

16. «Нашел вот такую штуку в гостиничной кровати. Что это?»

Ответ: «Эта вещь может разбудить среди ночи, встряхивая кровать. Ее используют как пожарную сигнализацию для людей с нарушением слуха».