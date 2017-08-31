16 предметов, которые настолько идеальны, что даже не верится

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Многим из нас знакомо то необъяснимое чувство досады, когда ты видишь одну-единственную маленькую деталь, которая портит всю картину целиком. Тем больше чувство удовлетворения тогда, когда видишь вещи во всех отношениях идеальные. AdMe.ru собрал для вас коллекцию предметов, которые, кажется, попали в нашу Вселенную из настоящего рая для перфекционистов.

16. Это во всех отношениях идеальное мороженое

15. Это полка с вешалками, на которую можно смотреть часами

14. Это снег, застывший ровными складками

13. Сковородка, которая будто специально создана для этой раковины

12. Это камни, которые природа разделила ровно по прямой

11. Это бутерброд, который даже немного жалко есть

10. Это идеально сложенные книги, по которым так и хочется провести пальцем

9. Это сникерс, для которого нашлось самое подходящее место в машине

8. Это пылесос, создателя которого хочется каждый раз вспоминать добрыми словами

7. Это чашки, которые кто-то сложил правильно

6. Это яблоко, как будто возникшее из сказки про Спящую красавицу

5. Идеальный глазомер

4. Это яйца, которые природа раскрасила со всем присущим ей чувством гармонии

3. Это идеально ровная тень

2. Это путеводитель, который совпал с окружающим пейзажем

1. Это тарелка, которая разбилась ровно пополам