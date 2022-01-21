16 мам и пап, которые внезапно осознали, что жизнь с младенцем обалдеть какая непростая

В материнстве далеко не всегда можно расписать по полочкам все моменты. И сколько бы счастья и радости оно ни приносило, частенько случается что-то ну крайне непредсказуемое, о чем ни в книжках не пишут, ни в фильмах не показывают. Да еще и детные родственники убеждают в том, что тут все очень просто.