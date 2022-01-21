16 мам и пап, которые внезапно осознали, что жизнь с младенцем обалдеть какая непростая
В материнстве далеко не всегда можно расписать по полочкам все моменты. И сколько бы счастья и радости оно ни приносило, частенько случается что-то ну крайне непредсказуемое, о чем ни в книжках не пишут, ни в фильмах не показывают. Да еще и детные родственники убеждают в том, что тут все очень просто.
Мы в AdMe.ru зачитались историями о том, как же меняется жизнь с появлением младенца, и том, что парочка вещей оказывается настоящим снегом на голову.
- Приехали из роддома с новорожденным. Там родственники с 7-летним сыном. И этот мальчишка все не мог дождаться, когда распеленают двоюродного братика. Чтобы полюбоваться. Ну распеленали. А он взглянул и вдруг грохнулся в обморок. © lengwa / Pikabu
- Время 3:26, лежу, размышляю. Раньше мы жили с мужем в комнате в общаге, спали на узком неудобном диване. Я мечтала иметь кровать. И вот она — своя кровать. Большая. Один нюанс: «звездочкой» теперь на ней спит наш маленький сын, я лежу в странной позе (не разбудить, не дать упасть), а муж давно перебрался ночевать на кухню. Комфортнее было в общаге, похоже. © SelfishSeal / Pikabu
- Мне все говорили, что я сумасшедшая, потому что боюсь оставить ребенка одного. Но у меня такая шиза возникла после одного случая. Жаркое лето 2010 года, форточка была открыта, моя 2-месячная дочь лежала в кроватке. Я отошла в туалет, слышу плач, бегу к ребенку и вижу шмеля! А мы жили на 7-м этаже! Он ее не тронул, но я перепугалась не на шутку. Оказывается, в форточке сетка была с дыркой, а я никогда этого не замечала. © Алиса / AdMe.ru
- До родов все обсуждали грудное вскармливание так, будто других вариантов быть не может. А уже после родов никто мне и слова не сказал — все были уверены, что я знаю, что делать. В итоге мне пришлось умолять медсестру хоть как-то помочь, потому что сын просто не ел, и все тут. © junkemail09 / Reddit
- Представляла, как буду встречать 2000 год: друзья, салют — все это в Париже... В сентябре 1999 года родилась дочь. Бьют куранты, 2000 год наступил. Я мою попу 3-месячной обкакавшейся дочери. Зато на всю жизнь запомнила! © Подслушано / Ideer
- Мне принесли дочь через сутки после кесарева сечения. Мол, это твое? Я смотрю, там какая-то неведома зверушка вместо милой доченьки. Глазки-щелочки, волосы бурые, кожа вся как пятки у старушки. Думаю, ну жесть, как мужу-то такую красоту показывать. В итоге признала, что мое, да. Бурые волосы выпали, вырос пепельный блонд. С остальным тоже все стабилизировалось. Но я никак не могла понять восторгов соседок по палате над «красотой» детей, ну они ж реально страшные, пока новорожденные. © Lakshmi / Pikabu
- Что сказать. Я, взрослый самостоятельный человек, вдруг стала слугой маленького миленького тирана. Моя жизнь внезапно стала вертеться вокруг его потребностей примерно 24/7. Натуральный шок. Да, я была без ума от своего идеального ребенка, а еще была уставшей, сонной и временами подавленной. Хорошо, что муж и мама приходили на помощь, и я могла хоть сходить в душ или вздремнуть минут на 15. © Elizabeth Belden Handler / Quora
- Спокойные деньки для себя теперь закончились навсегда. Да, можно побыть отдельно от ребенка, но все равно ты будешь думать о нем примерно постоянно, скучать и беспокоиться. Лично я никогда не могу насладиться отдыхом, потому что все время ощущаю это щемящее чувство в груди. © acraig652 / Reddit
- А меня вот удивил уход за пупком. Никто ведь особо и не говорит об этом. И я поймала себя на мысли, что по-настоящему волнуюсь о том, как он выглядит и пахнет. В итоге даже дважды звонила врачу по этому вопросу. © Tiffany Ray / Quora
- Никто не рассказывает о том, что первое время дети, когда их переодевают или меняют им памперсы, орут как потерпевшие. Сначала это очень пугает. Начинаешь дико торопиться, 18-й раз пытаясь натянуть штанину на ногу ребенка. А он ножками туда-сюда, туда-сюда! Пока надеваешь на правую, снимает с левой — и орет! Если бы я не видела, что у соседок по палате все то же самое, то думала бы, что родила истеричку. © NotAllowed / Pikabu
- Все сюрпризы, появляющиеся во время беременности, ничто по сравнению с родительством. Я, например, узнала, что слова мужа «я буду тебе во всем помогать» значили «я сделаю все, что попросишь, лишь бы это было за пределами нашей квартиры и никак не связано с ребенком» (в магазин сходить, машину помыть, родителям на даче помочь и прочее). © shanghai48 / AdMe.ru
- Да, никто не говорит о том, как же на самом деле сложно кормить грудью. И как больно! Лично для меня это стало более травматичным, чем сами роды. И еще я чувствовала себя виноватой из-за того, что в итоге перешла на смесь. © TwoIcedCoffees / Reddit
- О, была целая куча сюрпризов. Чего только стоят истощение из-за бессонных ночей и непроизвольное вытекание молока при звуках детского плача (любого ребенка, не только моего!). Но самое удивительное — это, конечно, то, насколько же ты любишь этого абсолютно незнакомого человека. © Joanna McInnes / Quora
- Младенец днем: «Отлично! Соседский перфоратор, собачий лай и топот старших совсем не мешают мне спать!» Он же ночью: «Родитель, твое колено хрустнуло слишком громко! Это возмутительно! Качай меня еще 90 минут!» © Nolemocij / Pikabu
- А меня, наоборот, удивило то, насколько же легко было ухаживать за младенцем. Я-то наслушался всяких страшилок и был готов к целому списку трудностей. А вот то, к чему я не был готов и о чем не предупредила ни одна живая душа, — как же много они говорят, когда только узнают, как это делается! © Bill Black / Quora
- Мне, наверное, повезло: и беременность, и роды были относительно спокойными. В беременность не выносила запахи приготовленного мяса, постоянно хотелось гречки. Но мне никто не сказал, что первые 3 месяца ребенка — это тяжело, очень тяжело. Ты не понимаешь, что с ним делать, чего от тебя хотят, как реагировать на изменения. Нет, муж был полноценным родителем, и я могла на не оставить мелкого и свалить в закат, на маникюр, до магазина. Но эти бессонные ночи, этот плач... Сейчас, смотря на сына, понимаю, что все того стоило и та любовь, которую он в нас открыл, невероятная. © Варвара Король / AdMe.ru
А как протекали ваши первые годы материнства? Что стало сюрпризом?
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