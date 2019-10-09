16 номеров, которые могли выкинуть только наши родные братья и сестры

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Отношения между братьями и сестрами подобны американским горкам: буквально минуту назад вы души друг в друге не чаяли, а уже сейчас готовы порвать друг друга на британский флаг. И ладно, если бы все эти взлеты и падения в общении оставались в детстве, так ведь нет же: во взрослой жизни они никуда не исчезают, а просто приобретают иной характер.

AdMe.ru нашел 16 исчерпывающих доказательств того, что у родных братьев и сестер от любви до ненависти меньше шага.

1. «Сестре на выходных сделали предложение, поэтому я замаскировалась под куст, чтобы запечатлеть этот момент. Между нами год разницы, и почему наши жизни такие разные?»

2. «Я думал, что вот-вот впервые увижу свою невесту, но вышел мой брат»

3. «Я собираюсь разыграть свою сестру, сделав поддельный трейлер к 4-му сезону „Очень странных дел“. На самом деле ссылка будет вести на клип Рика Эстли на песню „Never Gonna Give You Up“»

4. «Моя сестра на свой 3-й день рождения вместо нормальной тематической вечеринки предпочла это»

5. Это слишком жизненно

6. «Маленькое наблюдение: как люди видят мою сестру и как ее вижу я»

7. «Она думает, что я веду ее на „Историю игрушек — 4“. На самом деле мы идем на фильм о кукле Чаки»

8. Держи свои печеньки поблизости, а когда сестра дома — еще ближе

9. «Прошлой ночью я спрятал портативную колонку в шкафу младшего брата и включил на ней страшные звуки. Вот что из этого вышло»

10. «Никто не просил мою 11-летнюю сестру нарываться»

11. «Брат решил выместить свою злобу на чем-то, что принадлежит мне»

12. Новый вид психологического оружия

13. «Брат откопал где-то костюм Пикачу, и моя собака напала на него»

14. «Мой брат просунул это под мою дверь»

«Считай, это предупреждение».

15. Кажется, он еще не раз пожалеет об этом

16. «Моя младшая сестра украла мои водительские права и сорвалась в путешествие в Техас. Родители предложили мне взамен попользоваться ее вещами»

А у вас есть родные братья или сестры? Часто ли вы ссорились в детстве и какие отношения у вас сейчас?