16 попутчиков, встречу с которыми люди запомнят на всю жизнь

Часто мы встречаем запоминающихся попутчиков: меломанов, болтунов и фанатов пахучей колбасы. Так что метро, автобусы и поезда — это неисчерпаемый источник полуанекдотических историй.

Мы в AdMe.ru как раз прочитали такие рассказы, которыми пользователи решили поделиться в интернете.

Ехали в поезде. Одна мамаша решила, что ей все должны, и потребовала у проводника, чтобы он поменял памперс ее мелкому. Она протянула ему ребенка со словами «Поменяй-ка». Проводник не растерялся, пошушукался с другой пассажиркой с ребенком (она согласилась подыграть) и принес мамаше чужого малыша: «Поменял». © KeraTamara / Pikabu

Лет 20 назад моя мама ехала в скором поезде, набитом битком. И вдруг у одной женщины начались схватки. В общем, родила она прямо в поезде. © Nidhi Pandurangi / Quora

Обычно я прекрасно сплю в поездах. Но не в этот раз. Ехала с женщиной, которая везла с собой кошку. Почему-то именно на ночь тетка выпустила кошку погулять. Я всю ночь слышала громкий и какой-то зловещий шепот: «Кис-кис-кис». К утру на женщину точил зуб весь вагон.

Ехал как-то на автобусе в другой город. Рядом села красивая девушка, ну просто милашка. Я думал, поболтаем, но была уже ночь и она сразу легла спать. Ближе к рассвету я обнаружил ее голову у себя на плече. Посмотрел, улыбнулся, но через пару минут барышня захрапела, у нее потекли слюни прямо мне на плечо. Мда, хорошо, что мы не видим себя во сне. © Подслушано / VK

Однажды в метро парень ну очень громко разговаривал по телефону. То он в пух и прах разносил своего подчиненного, то обсуждал свои победы на личном фронте. Только вот всем окружающим было понятно, что на другом конце трубки никого нет. © Irwin Klien / Quora

Поезд, 6 утра, люди еще пытаются доспать. Вдруг слышу сквозь сон громкое «туц-туц-туц». Открываю глаза: все уставились на мужика-меломана и молчат. Только я сделала ему замечание. Не постеснялась. А в ответ мужик вытащил из уха наушник и удивленно так спросил: «А что, слышно разве?» Оказалось, он просто разъем от наушников в телефон неплотно воткнул.

Мне было 6 лет. Ехала на танцы через весь город на автобусе. Уже сидя в транспорте, не обнаружила денег на проезд и разрыдалась. Меня успокаивали всем автобусом, пассажиры даже спорили, кто будет за меня платить. Потом я пришла на танцы и в потайном кармане нашла свои деньги. Доброту всех тех людей никогда не забуду! © Подслушано / VK

Однажды в час пик в метро молоденькая барышня несла на руке ястреба или сокола — не знаю, я не орнитолог. Но видно было, что птица хищная, с могучими лапами и внушительным клювом. Головой крутил, любознательный такой. Народ отодвигался шустро и тихо. © Ирина / AdMe

За 30 лет в метро я всякого повидал, но никогда не забуду одного парня. Он был в костюме и хороших ботинках, но примерно по пояс его закрывала картонная коробка, надетая сверху. Он сделал дырку на уровне глаз и зорко смотрел по сторонам. © David Presas / Quora

Подруга ехала в поезде, с ней 3 вахтовика. Она безуспешно пыталась уснуть, но сначала первый мужчина начинал шуршать едой и распространять запах колбасы. Потом к нему присоединялся второй, а затем и третий садился за стол. Когда третий заканчивал трапезу, у первого разыгрывался аппетит, и все шло по кругу!

Захожу в метро. Час пик. На сиденье для троих сидят 2 увесистых дядьки, и между ними впихнуться ну никак. Думаю, окей, постою. Видимо, так же подумали все. Но тут один худосочный мужчина садится между ними и начинает их потихоньку отжимать в разные стороны. Достигает спинки сиденья и расплывается в блаженной улыбке: «Хорошооо!» © Подслушано / VK

Ехала в метро, сильно разболелась голова, просто раскалывалась. Недалеко стоял мужчина потрепанного вида. Он встал, положил мне руку на голову на несколько секунд и вышел. Я не поняла, испугалась немного, а спустя минут 5 вдруг поняла, что у меня прошла голова! А ведь я не верю в такие штуки. © Подслушано / VK

Ехала в автобусе и наблюдала, как парень, сидящий рядом, несколько раз доставал из коробочки, рассматривал и клал обратно красивое обручальное колечко. И такой он был счастливый, так при этом улыбался, аж на душе приятно стало. Наверное, предложение ехал делать. © Подслушано / VK

Однажды видел чувака, который, по-видимому, только что купил новый матрас и вез его домой. В метро. В час пик. © Andrew Karam / Quora

Запомнилась одна бабуля. Сначала попросила, чтобы я позвонила ее дочке и сказала, что она села в поезд. И каждые 5 минут у нее были все новые и новые просьбы. Парень-сосед хихикал. Ну я надела наушники — все, меня нет. И тут парень достал ноут. Бабуля к нему — включи, мол, мой любимый сериал. Тебе что, сложно? Тут уже смешно стало мне. © demoran / Pikabu

В вагон метро заходит парень, одетый в ярко-оранжевый костюм. Смотрю, его все фоткают. Мне аж глаза захотелось протереть: у него на плече сидела крыса, покрашенная в ярко-розовый. На коленях — вторая, синего цвета. Парень еще и разрешал всем погладить питомцев. © Brit MacNiallais / Quora