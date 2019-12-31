16 пользовательских историй о том, что родственникам не угодишь, как ни старайся

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Родственников не выбирают. Как правило, об этом мы вспоминаем, когда наши родные делают что-то из ряда вон выходящее или когда найти общий язык с ними ну никак не получается.

AdMe.ru уверен: у многих бывали случаи, когда, что бы вы ни делали, близкие все равно оставались недовольны. Мы отыскали на просторах интернета истории, которые прямо говорят: «Нет, им не угодить!»

Знакомый, будучи студентом, учился в городе, где из родни была только одна бабушка. В целях экономии и жил у нее же. Как-то познакомился он с девчонкой, которую пригласил в гости. Сидят пьют чай. Парень девушке периодически предлагает печеньки, бутерброды, еще чаю, так как видит, что она явно стесняется что-либо брать сама. Бабушка за ней внимательно следит. Через некоторое время она позвонила его маме: «А Максимка-то, ишь, фифу себе нашел какую! Вокруг нее на цыпочках прыгает, а та даже палец о палец не ударит! Бутерброд себе сделать не может!» Мама с Максимом переговорила, намекнула, что его девушка может у бабушки в гостях не стесняться и немного похозяйничать, чтобы человека пожилого зря на негативный лад не настраивать. Молодые совету вняли. И вот в следующий раз уже Максим сидит, а девушка ему готовит чай, бутерброды в микроволновке греет и салатики легкие режет. Бабушка за всем этим зорко наблюдает. А потом опять звонит матери: «Нет, ну ты представь себе, какую нахалку Максим привел! Второй раз только пришла, а уже на моей кухне, как у себя дома, заведует!» © Buhalsbomjami / Pikaby

***

Когда я решил стать инженером-химиком, моя семья заявила, что я слишком глуп и не добьюсь ничего в жизни и в этой профессии. Теперь у меня отличная карьера, хороший дом и привлекательная жена. Это раздражает их еще больше, потому что у моего брата карьера не сложилась, но они всегда поддерживали его, подавляя меня. © ooo-ooo-oooyea / reddit

***

Как-то мы с мужем приехали погостить в Петербург из Приморья. Дабы не обременять родственников, сняли квартирку. Когда они пригласили нас в гости, мы пришли с гостинцем в виде полутора килограммов красной икры. Нас хоть и приглашали заранее, но готовы не были и стали судорожно накрывать на стол и что-то готовить. Я взялась помогать. Нарезала батон, намазала маслом, стала щедро ляпать на бутерброды красную икру. Я к ней равнодушна и экономить в голову не пришло. Родственница, глядя на этот беспредел, сказала: «Не надо икру так густо накладывать.» Я, не знаю почему, ответила: «Я не буду есть икру, да и мой муж тоже.» Она: «А, тогда ладно». © Domokozjwka / pikabu

***

Мой муж рос не с родителями, а с бабушкой. Помню, как он впервые привез меня знакомить. Первый день меня не пускали на кухню и вообще пресекали любую помощь. А на следующий день слышу, как бабушка жалуется свекрови, что внук нашел какую-то лентяйку. Я съездила за продуктами, наготовила своих фирменных блюд. На следующий день услышала: «Криворукая какая, посуду помыть нормально не может! А продуктов-то сколько перевела...» Прошло 10 лет. Везем знакомить к бабушке младшего брата и его будущую жену. Передо мной расстилается: «Вот, доченька, тебе лучшее место... А вот я твоих любимых беляшей напекла... А сделай свою фирменную курочку». Про младшую невестку шепчет мне громко классическое: «Лентяйка криворукая». © NUVertu / pikabu

***

***

К моим родителям пришел в гости мой жених с матерью и бабушкой. Типа сватовство. Бабушка принесла пирог, велела мне его нарезать и подать к столу. «Сейчас, — говорит, — проверим, жадная ты или щедрая». Я от души нарезала пирог большими кусками. «Конечно, — сказала она, — хорошо за чужой счет себя добренькой выставлять». © ZLAYAZAYA161 / pikabu

***

Родители: «Врать плохо».

Тоже родители: «Если кондуктор будет спрашивать, то тебе все еще 5 лет». © Au6oJIuT / pikabu

***

Моя бабушка говорила мне, что мой парень какой-то толстый и объедает меня, именно поэтому я так мало ем. Однажды мы приехали к ней вместе и она увидела, сколько он ест на самом деле. Тогда началась новая песня: «Андрей так мало ест, и ты, смотря на него, тоже!» Можно подумать, что я сама не в состоянии решить, сколько в меня влезет. © moyzahvatmira / pikabu

***

Моему парню мама выставила список имен девушек, которые «сразу нет, и даже не знакомь». Моего там нет, потому что имя не из очевидных, но после этого я окончательно передумала с ней знакомиться. © Karina.St / pikabu

***

У меня так у родственницы 19-летний сын сказал, что уже пару месяцев встречается с девушкой по имени Алина и что он хочет их познакомить. Родственница поулыбалась, кивнула головой и, как только сын ушел из дома, сделала злое и натужное лицо и сказала: «Я, конечно, ее не знаю, но нам в семье никакие Алины не нужны!» © RozaVpope / pikabu

***

В детстве я бегал в гости к своим братьям, жившим в соседнем доме, а они бегали ко мне. Когда они приходили к нам, все вкусняшки делили поровну на всех и это было для нас нормой. Не мог я съесть что-то вкусное, не поделившись, родители также всегда предлагали чем-нибудь полакомиться. Как-то прихожу я в гости, они сидят за столом и едят свежие фрукты и ягоды, больше на столе ничего нет. — Будешь есть? — Буду. Спасибо, — уже предвкушал я. С дальней полки холодильника достается кастрюля с манной кашей. Бабушка, пытаясь вывалить ее в тарелку, чуть не сломала о нее ложку и погнула ту знатно. То, что наковыряли, даже не разогрели, а когда я отказался это есть, обиделись. Ведь я же сказал, что хочу. Фрукты в тот день я так и не поел. © SaddamH / pikabu

***

В детстве очень любил есть с растущей на нашей даче яблони незрелые кислые яблочки, а организм меня за это наказывал. Маму этот факт не очень устраивал, и потому мне строго-настрого запретили рвать яблоки. Через день меня вызвали на строгий разговор, чтобы я объяснил, почему это на яблоне растут надкусанные яблоки. © overhear / ВКонтакте

***

Жили одно время у бабушки мужа. Как-то зимним вечером заходит она к нам в комнату:

— Весь день, что ли, лежите? Хоть бы прогулялись.

— Гуляли, только что вернулись.

— Гуляли? В такую-то погоду?! © martishaololo / pikabu

***

— Смотри, вот у Кольки пятерка по математике, и на кружках он везде первый!

— Так у Кольки зато двойка по физре.

— А ты за собой следи, а не за Колькой! © kotjames / pikabu

***

Как-то я была наказана за то, что «молча хамила наглым голосом». © Nafanya39 / pikabu

***

Родители отправляли меня на лето к бабушке. Она плохо ходила и, чтобы я не бегал на улице, а был рядом, научила меня играть в карты. Когда приехали родители и спросили, как я себя вел, она сокрушенно произнесла: «Ему бы только в карты играть!» © BaldDog / pikabu