16 пользователей, которые почти даром заполучили настоящие сокровища на миллион

Отыскать что-то стоящее на распродажах и базарах — задача не из легких. Кто-то ищет там предметы гардероба, для кого-то это отличная возможность добавить новые фишки в интерьер или же продолжить собирать коллекцию ювелирных украшений, почти не вкладывая денег. Так или иначе, люди тратят месяцы, а то и годы на то, чтобы найти ту самую вещицу, при виде которой побегут мурашки по телу и тотчас захочется похвастаться ею перед всем миром.

Мы в AdMe.ru разделили счастье с пользователями, которые решили показать свои уникальные покупки всему интернету.

«Ухватил на распродаже золотое кольцо в 10 карат с настоящими бриллиантами и отличной винтажной, почти антикварной оправой»

«Купила кофейный столик в виде улитки. Я в восторге»

«Заполучил эту крутую лампу. На абажуре вышиты винтажные выкройки из модного журнала»

«Отыскала туалетный набор Анны Бартон. Восхитительно!»

«Мне досталось это старинное кольцо. Думал, обычная бижутерия, а оказалось, что это золото в 14 карат с настоящими бриллиантами и рубинами»

«Сегодня я отхватила парочку абажуров»

«Дверной звонок и домофон в моей квартире подключены к стационарному телефону. Пришлось купить это»

У меня есть такой телефон! Самое крутое в нем — это рингтон. Когда поступает звонок, прибор издает вибрирующий звук, похожий на кряканье. © ljsstudio / Reddit

Этот степлер круче любого офисного

«Эти гигантские деревянные цветы — одна из моих лучших находок на сегодняшний день! Моя гостиная теперь похожа на причудливый сказочный лес»

«Купила винтажное платье ручной работы в эдвардианском стиле почти за бесценок»

Это платье создано для того, чтобы мечтательно резвиться на лугу и плести венки из одуванчиков. © librarieofalexandria / Reddit

Телефон в виде Гуфи

Старинные графины для парфюма

«На распродаже купила простынь и сшила из нее платье. Этим шедевром я отметила свои 4 месяца в швейном деле»

«Отхватил старый будильник с покрытыми ураном цифрами и стрелками»

«Нашел на распродаже винтажную пряжку из серебра с бирюзовой вставкой. Она была настолько тусклая, что ее продали как медную. После небольшой шлифовки стала выглядеть еще прекраснее. Буду носить с гордостью»

«Моя самая крутая находка. Старинная безымянная брошь в виде паутины из золота в 14 карат»