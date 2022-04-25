16 пользователей, которые почти даром заполучили настоящие сокровища на миллион
Отыскать что-то стоящее на распродажах и базарах — задача не из легких. Кто-то ищет там предметы гардероба, для кого-то это отличная возможность добавить новые фишки в интерьер или же продолжить собирать коллекцию ювелирных украшений, почти не вкладывая денег. Так или иначе, люди тратят месяцы, а то и годы на то, чтобы найти ту самую вещицу, при виде которой побегут мурашки по телу и тотчас захочется похвастаться ею перед всем миром.
Мы в AdMe.ru разделили счастье с пользователями, которые решили показать свои уникальные покупки всему интернету.
«Ухватил на распродаже золотое кольцо в 10 карат с настоящими бриллиантами и отличной винтажной, почти антикварной оправой»
«Купила кофейный столик в виде улитки. Я в восторге»
«Заполучил эту крутую лампу. На абажуре вышиты винтажные выкройки из модного журнала»
«Отыскала туалетный набор Анны Бартон. Восхитительно!»
«Мне досталось это старинное кольцо. Думал, обычная бижутерия, а оказалось, что это золото в 14 карат с настоящими бриллиантами и рубинами»
«Сегодня я отхватила парочку абажуров»
«Дверной звонок и домофон в моей квартире подключены к стационарному телефону. Пришлось купить это»
- У меня есть такой телефон! Самое крутое в нем — это рингтон. Когда поступает звонок, прибор издает вибрирующий звук, похожий на кряканье. © ljsstudio / Reddit
Этот степлер круче любого офисного
«Эти гигантские деревянные цветы — одна из моих лучших находок на сегодняшний день! Моя гостиная теперь похожа на причудливый сказочный лес»
«Купила винтажное платье ручной работы в эдвардианском стиле почти за бесценок»
- Это платье создано для того, чтобы мечтательно резвиться на лугу и плести венки из одуванчиков. © librarieofalexandria / Reddit
Телефон в виде Гуфи
Старинные графины для парфюма
«На распродаже купила простынь и сшила из нее платье. Этим шедевром я отметила свои 4 месяца в швейном деле»
«Отхватил старый будильник с покрытыми ураном цифрами и стрелками»
«Нашел на распродаже винтажную пряжку из серебра с бирюзовой вставкой. Она была настолько тусклая, что ее продали как медную. После небольшой шлифовки стала выглядеть еще прекраснее. Буду носить с гордостью»
«Моя самая крутая находка. Старинная безымянная брошь в виде паутины из золота в 14 карат»
Поделитесь, от какой покупки вы были на седьмом небе от счастья?
Фото на превью UrbanRelicHunter / Reddit
AdMe/Народное творчество/16 пользователей, которые почти даром заполучили настоящие сокровища на миллион
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