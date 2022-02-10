16 походов в школу, после которых легко можно обалдеть и детям, и родителям

Кто-то уверен, что школьные годы — безоговорочно чудесные. А кто-то и сейчас вздрагивает рядом со зданием, в которое покорно шагал каждое утро добрый десяток лет. Как бы то ни было, ясно одно: в любой школе наберется столько приключений, что хоть фильм снимай. Или целый сериал.

Мы в AdMe.ru сами до сих пор не можем забыть про «звонок для учителя». И, возможно, после просмотра нашей подборки вы тоже кое-что вспомните из своей школьной жизни. А в бонусе вас ждет парочка историй про максимально незабываемых учителей.

Что уж там, такая медсестра у всех была

Школу украшают. Так старались!

«У нас в школе есть агрегат с бесплатными тампонами»

Он выглядит так, будто повидал парочку крайне шокирующих вещей. © ***-ventris / Reddit

«У нас в школе есть очень крутая учительница по английскому языку. Она хорошо знает предмет, обожает Шерлока, и у нее по кабинету развешаны плакаты. Безграничная уважуха»

Просто зацените эту задачу

«У нас в школе есть торговый автомат буквально со всем»

«А у нас в школе унитаз пропал»

Некоторых учителей и правда не забыть

Собака-терапевт Тела подарила немного любви в начальной школе

«Бумажную цепочку ей сделала одна второклассница, у которой был плохой день, но она сказала, что „мягкая большая собака“ сделала его лучше».

«В день самоуправления ученики могут провести урок у других классов. Ну и я, как такой ученик, подготовил своим „подопечным“ тест. И вот так он выглядит с уже заполненными ответами»

«У нас в школе можно прийти сюда и просто отдохнуть, ну или поспать»

«В нашем классе вот уже 10 лет прямо на стене висит пироженка»

«Вас приветствует Золотая Пироженка Добра и Стойкости. Ее способность сохранять свежесть поистине непревзойденная. 13 января 2012 года».

И как же без школьных неловких ситуаций

В некоторых школах, чтобы отлучиться в туалет, нужно получить специальный пропуск. Здесь он, например, в виде крышки унитаза. Очень логично

«Пропуск в уборную».

И вот заходишь в школьный туалет, а тут такое

Так, я вижу там такой рваный край. Они что, реально разрезали рулон с туалетной бумагой пополам? © volunteer_*** / Reddit

Как ни крути, школа — это настоящая подготовка ко взрослой жизни

Работаю в школьной библиотеке. И вот как-то слышу топот в коридоре на уроке, выхожу посмотреть причину. Весьма спокойная (обычно) 9-классница несется аки сайгак по школе. Подхожу спросить, все ли в порядке, не нужна ли помощь. Она и говорит: «Ну почему так? Почему ксерокопию всех моих грамот за 9 лет нужно сдать сегодня в 12:00, а школа узнала об этом сегодня в 11:00. Что это? Нет, ну что это?» Я отвечаю, мол, это называется «Добро пожаловать во взрослую жизнь». А она заявляет: «М-да. Спойлер просто отпад». © Artemida88 / Pikabu

Бонус: некоторые учителя — просто песня какая-то

Уже в старших классах мама рассказала историю. На родительском собрании в начальной школе учительница предъявила маме. Мол, она покупает учебник для учителей с контрольными и заранее решает их со мной дома. Мама отвечает: «Я никогда подобным не занималась». А в ответ прилетело: «Мы всем преподавательским составом эту задачу (со звездочкой) решали несколько часов, ваша дочь не могла сделать это сама, да еще за полчаса!» © krololosh / Pikabu

У нас в школе была очень странная математичка. На уроках постоянно сидела в двух очках: одни обычные, другие — темные. Плюс наушники. Ну мы не выдержали и спросили, почему она так делает. А в ответ прилетело: «Я уже столько работаю, что видеть вас просто не могу!» Ей на тот момент было 84 года. © Подслушано / Ideer

Была у нас в школе вечно всем недовольная и постоянно орущая учительница. И вот в очередной раз ей не нравится ответ ученика. Она смотрит на него и выдает: «Это ведь про тебя сказано: как одену портупею — все тупею и тупею». А он в ответ: «Надену». Ее взгляд в этот момент — бесценно. © Подслушано / Ideer