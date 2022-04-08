16 подтверждений того, что дети обладают непрошибаемой и мощной логикой
Дети непосредственны и искренни в своих суждениях, поэтому порой после очередного перла ребенка бывает сложно заставить себя не засмеяться. Особенно неловкие моменты случаются, когда чадо решает проявить свой дар красноречия на публике.
Мы в AdMe.ru решили выяснить, какими изречениями дети решили осчастливить родителей и заодно окружающих.
- Моя 5-летка попросила меня прийти к ней в «парикмахерскую». Нацепила мне на волосы какие-то аксессуары, потом посмотрела на меня и сказала: «Ну, сейчас ваши волосы выглядят хорошо, но я не знаю, что мы можем сделать с вашим лицом». © MumInBits / Twitter
- С сыном летом ремонтировал загон для коровы. Сыну 5 лет, помогает чем может:
— Пап, а здесь в загоне коровы жили?
— Да.
— А куда они делись?
— Мы их продали.
— Почему?
— Ну... мы их вырастили и продали. Сейчас других возьмем, тоже подрастим и продадим.
— А меня с братиком тоже продадите, когда мы вырастем? © Basist23 / Pikabu
- 8-летка: «Когда ты делишься, это делает счастливым не только другого человека, но и тебя тоже».
3-летка: «Я не хочу быть счастливым, я хочу быть эгоистом». © not_thenanny / Twitter
- 3 желания моего 8-летнего ребенка. Первые 2 были предсказуемы: «Каждый получит космический корабль», «Инопланетяне — наши лучшие друзья». Но 3-е было неожиданным: «Быть гигантом». Зачем? «Чтобы все видели, как я танцую». © JeffSharlet / Twitter
- Вчера в спортзале услышала разговор мамы и дочки. Мама: «Давай волоски быстро расчешем, больно не будет». Дочка, выдержав лирическую паузу, словно за секунду познав всю тщетность бытия, выдала: «Больно не будет... Уже было». © Elenapolzuchaya / Pikabu
- Утро, 5:10. Моя дочь стоит у кровати в пижаме оленя и строгим голосом говорит:
— Вставай в детский сад! Вставай в детский сад!
— Ты чего?
Она ехидно:
— Я тебе мстю! © glashechka / Pikabu
- Подслушала на кухне. 11-летка: «Ты не можешь использовать это кухонное полотенце». 8-летка: «Почему?» «Оно тут просто для показухи». © sharonlambert0 / Twitter
- Я: «Почему ты не ешь горох?»
5-летка: «Иногда дети просто не хотят горох. Тебе не понять». © MumInBits / Twitter
- Дочь подруги, первоклашка, как-то подходит ко мне, обнимает и говорит:
— Я тебя так люблю, ты мне как бабушка.
После моих нелепых попыток выдавить смех добивает:
— Тебе сколько лет?
— Тридцать.
— Эх, надеюсь я не доживу до такого возраста. © Valkiria1613 / Pikabu
- Младшая дочь, когда начала говорить, звала нас с мужем «мамаша» и «папаша». Долго гадали, откуда она это взяла, пока не поняли, что сами своих дочерей зовем «Настюша» и «Катюша». По детской логике, для того чтобы ласково кого-то назвать, нужна буква «ш». © Подслушано / Ideer
- Я: «Как думаешь, в чем ты будешь действительно хорош, когда станешь старше?»
6-летка: «Говорить людям, что делать. Потому что ты старая и делаешь это все время». © SatiricalMommy / Twitter
- Одно из самых больших удовольствий в воспитании детей — заниматься физкультурой у них на глазах. Они выкрикивают небольшие поощрения, такие как: «Мам, у той тети получается быстрее, чем у тебя!» и «Почему ты остановилась? Она все еще продолжает делать упражнение». © not_thenanny / Twitter
- Моя дочь сказала мне: «С тех пор как мне исполнилось 10 лет, все, чего я хочу, — это снова стать 7-летней». Что ж, очевидно, 4-й класс — то самое время, когда начинается этот пожизненный экзистенциальный кризис. © Dad_At_Law / Twitter
- С младшим братом (ему 8 лет) состоялся разговор. Я: «А что такое любовь?» Малой: «Ну это когда люди друг от друга не отстают, хотят все время проводить вместе». — «А что такое дружба?» — «А это как любовь, только жениться в конце не надо». © Подслушано / Ideer
- Стояла около магазина, ждала подругу. Вдруг из магазина на всех парах вылетает мужик, а за ним бежит маленький мальчик. Вскоре малой кидает варежки в мужика и орет: «Папа, стой, отдай мой киндер, я сейчас маму позову!» © Подслушано / Ideer
- У подруги есть младший брат Саша. Однажды мама забирала его из детского сада и по дороге домой решила узнать, чем кормили детей на обед.
— Сашенька, что вы сегодня кушали в детском саду?
— Это начинается на букву «Ф»!
— Фрикадельки?
— Нет!
— Фасоль?
— Нет!
Мама разводит руками — мол, сдаюсь, говори ответ. Саша просит ее наклониться и на ушко говорит: «Фторое!» © SkripkaLisa89 / Pikabu
А какой перл вашего чада вспоминается вам в первую очередь?
AdMe/Народное творчество/16 подтверждений того, что дети обладают непрошибаемой и мощной логикой
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