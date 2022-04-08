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16 подтверждений того, что дети обладают непрошибаемой и мощной логикой

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Дети непосредственны и искренни в своих суждениях, поэтому порой после очередного перла ребенка бывает сложно заставить себя не засмеяться. Особенно неловкие моменты случаются, когда чадо решает проявить свой дар красноречия на публике.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, какими изречениями дети решили осчастливить родителей и заодно окружающих.

  • Моя 5-летка попросила меня прийти к ней в «парикмахерскую». Нацепила мне на волосы какие-то аксессуары, потом посмотрела на меня и сказала: «Ну, сейчас ваши волосы выглядят хорошо, но я не знаю, что мы можем сделать с вашим лицом». © MumInBits / Twitter
  • С сыном летом ремонтировал загон для коровы. Сыну 5 лет, помогает чем может:
    — Пап, а здесь в загоне коровы жили?
    — Да.
    — А куда они делись?
    — Мы их продали.
    — Почему?
    — Ну... мы их вырастили и продали. Сейчас других возьмем, тоже подрастим и продадим.
    — А меня с братиком тоже продадите, когда мы вырастем? © Basist23 / Pikabu
  • 8-летка: «Когда ты делишься, это делает счастливым не только другого человека, но и тебя тоже».
    3-летка: «Я не хочу быть счастливым, я хочу быть эгоистом». © not_thenanny / Twitter
  • 3 желания моего 8-летнего ребенка. Первые 2 были предсказуемы: «Каждый получит космический корабль», «Инопланетяне — наши лучшие друзья». Но 3-е было неожиданным: «Быть гигантом». Зачем? «Чтобы все видели, как я танцую». © JeffSharlet / Twitter
  • Вчера в спортзале услышала разговор мамы и дочки. Мама: «Давай волоски быстро расчешем, больно не будет». Дочка, выдержав лирическую паузу, словно за секунду познав всю тщетность бытия, выдала: «Больно не будет... Уже было». © Elenapolzuchaya / Pikabu
  • Утро, 5:10. Моя дочь стоит у кровати в пижаме оленя и строгим голосом говорит:
    — Вставай в детский сад! Вставай в детский сад!
    — Ты чего?
    Она ехидно:
    — Я тебе мстю! © glashechka / Pikabu
  • Подслушала на кухне. 11-летка: «Ты не можешь использовать это кухонное полотенце». 8-летка: «Почему?» «Оно тут просто для показухи». © sharonlambert0 / Twitter
  • Я: «Почему ты не ешь горох?»
    5-летка: «Иногда дети просто не хотят горох. Тебе не понять». © MumInBits / Twitter
  • Дочь подруги, первоклашка, как-то подходит ко мне, обнимает и говорит:
    — Я тебя так люблю, ты мне как бабушка.
    После моих нелепых попыток выдавить смех добивает:
    — Тебе сколько лет?
    — Тридцать.
    — Эх, надеюсь я не доживу до такого возраста. © Valkiria1613 / Pikabu
  • Младшая дочь, когда начала говорить, звала нас с мужем «мамаша» и «папаша». Долго гадали, откуда она это взяла, пока не поняли, что сами своих дочерей зовем «Настюша» и «Катюша». По детской логике, для того чтобы ласково кого-то назвать, нужна буква «ш». © Подслушано / Ideer
  • Я: «Как думаешь, в чем ты будешь действительно хорош, когда станешь старше?»
    6-летка: «Говорить людям, что делать. Потому что ты старая и делаешь это все время». © SatiricalMommy / Twitter
  • Одно из самых больших удовольствий в воспитании детей — заниматься физкультурой у них на глазах. Они выкрикивают небольшие поощрения, такие как: «Мам, у той тети получается быстрее, чем у тебя!» и «Почему ты остановилась? Она все еще продолжает делать упражнение». © not_thenanny / Twitter
  • Моя дочь сказала мне: «С тех пор как мне исполнилось 10 лет, все, чего я хочу, — это снова стать 7-летней». Что ж, очевидно, 4-й класс — то самое время, когда начинается этот пожизненный экзистенциальный кризис. © Dad_At_Law / Twitter
  • С младшим братом (ему 8 лет) состоялся разговор. Я: «А что такое любовь?» Малой: «Ну это когда люди друг от друга не отстают, хотят все время проводить вместе». — «А что такое дружба?» — «А это как любовь, только жениться в конце не надо». © Подслушано / Ideer
  • Стояла около магазина, ждала подругу. Вдруг из магазина на всех парах вылетает мужик, а за ним бежит маленький мальчик. Вскоре малой кидает варежки в мужика и орет: «Папа, стой, отдай мой киндер, я сейчас маму позову!» © Подслушано / Ideer
  • У подруги есть младший брат Саша. Однажды мама забирала его из детского сада и по дороге домой решила узнать, чем кормили детей на обед.
    — Сашенька, что вы сегодня кушали в детском саду?
    — Это начинается на букву «Ф»!
    — Фрикадельки?
    — Нет!
    — Фасоль?
    — Нет!
    Мама разводит руками — мол, сдаюсь, говори ответ. Саша просит ее наклониться и на ушко говорит: «Фторое!» © SkripkaLisa89 / Pikabu

А какой перл вашего чада вспоминается вам в первую очередь?

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AdMe/Народное творчество/16 подтверждений того, что дети обладают непрошибаемой и мощной логикой
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