16 «подслушанных» историй о комичных выходках, которые могли совершить только наши питомцы
Животные — крайне озорные и изобретательные существа. И благодаря этим своим качествам они часто веселят своих хозяев до чертиков, каждый раз удивляя своими оригинальными поступками, привычками и просто неоспоримой логикой.
AdMe.ru собрал наиболее популярные и свежие истории из группы «Подслушано» от людей, которые периодически сталкиваются с уморительными повадками своих любимых питомцев.
- Вечер, готовлю ужин. Кошка вертится рядом, выпрашивает кусочек. Отрезаю немного мяса, отдаю и говорю дальше ждать свою еду (кормим примерно в одно время). Она демонстративно облизывает края миски с подсохшими еще с утра остатками корма и ложится рядом, всем своим видом выражая муки голода. И я бы даже поверила, если бы у нее жирочек на боках в складки не собирался.
- Завела себе собаку, обычную дворняжку. Но как же она драматично намекает, что ей пора гулять! Забирается на подоконник, как кошка, и смотрит вдаль. Может так часа три просидеть. Полные слез глаза, тяжелые вздохи — даже завидую такому мастерству! Если что, я не тиран и регулярно с ней гуляю.
- Впервые пригласил девушку домой и заодно познакомил со своим котом. Было так забавно наблюдать за тем, как любимая, всю жизнь имеющая дело с собаками, неловко и смущенно гладит кота, словно пса. Но мой старичок не растерялся, даже лапу подал.
- Раннее утро. Еще не рассвело. Мы с котом в обнимку на кухне. Я пью кофе, курю. Кот, обняв меня всеми четырьмя лапами, висит на мне и кайфует, закатив глаза, мурча и пуская слюни и изредка суя нос в мою кружку, чтобы понюхать мой кофе. Эти обнимашки у нас длятся с полчаса. И просыпаюсь я так рано именно из-за того, чтобы пообниматься с котом. Потому что потом весь день этот рыжий 7-килограммовый брутал делает вид, что мы не знакомы.
- У меня есть собака. Каждое лето мы с мужем ездим на дачу, а под нашим домом как-то поселилась семейка ежей. Делали шашлык, прибежала наша собака и начала с жалобным видом выпрашивать его. Ну я ей дала кусок, она куда-то убежала, через 5 минут возвращается и просит еще, я ей дала, и так еще около 7 раз. Я поняла, что тут что-то не так, и пошла смотреть, куда она бегает. Пришла и наблюдаю: сидит еж — и с ним моя собака с горкой шашлыка.
- Пришла домой, кот кидается в ноги, орет, практически бьется в голодных судорогах. Не переодеваясь, бегу кормить. Только съел пакет корма — орет опять. Из зала слышится голос мужа: «Ты кота не корми, я покормил его, когда пришел». Вот, думаю, хитрый засранец. Рассказала маме, на что та сообщила мне, что тоже покормила его час назад, пока сидела с малой. Когда проходимец понял, что его план раскрыт и больше он ничего не получит, перестал орать, сел в углу и стал методично вылизываться.
- У меня пес — лентяй. Он не встает утром на прогулку — его нужно будить и заставлять. Сам он проснется часам к 2 дня и лениво сделает одолжение, мол, так и быть, пошли. При этом, если что-то ему будет мешать спать, пес будет ругаться. Например, мы с сестрой посмели слишком громко включить видео на планшете на кухне. Прибежал из зала, нарычал, облаял и недовольный пошел досыпать. А еще говорят, что шпицы — активные собаки.
- Мой огромный пушистый рыжий кот, конечно, самое очаровательное животное из всех существующих, но балда еще тот! После того как ему побрили живот, чтобы сделать УЗИ, он несколько недель пытался отгрызть свои соски, приняв их за что-то инородное. К счастью, шерсть отросла быстрее, чем он справился.
- Зима, стая бродячих собак. По возможности подкармливала их. Однажды проспала на работу, решила сократить дорогу. Бегу мимо гаражей, поскальзываюсь, падаю. И на меня бежит эта свора собак... Честно говоря, я даже не успела о чем-то подумать, а эти псы налетели на меня — и давай облизывать. Вот она — доброта. Не моя, а собачья.
- Мой любимый кот был снайпером. Он никогда не бегал за мухами. При появлении в доме мухи он занимал позицию: ложился в позу сфинкса и ждал. Ждал того мгновения, когда муха пролетит на расстоянии вытянутой лапы. Он мог так выжидать до 2 часов, следя за мухой лишь глазами. И он всегда дожидался этого момента, идеального для фатального броска.
- Заехал к матери, смотрю — смеется, аж слезы текут. Поведала: жарила котлеты, складывая готовые в тарелку. Рядом сидел наш кот и делал вид, что котлеты не ест, даже смотрел в другую сторону. Мать собралась очередную порцию в тарелку положить, смотрит — одной там не хватает. Кот сидит на том же месте, смотрит на нее. Некоторое время они играли в гляделки, затем кот с визгом умчался прочь, оставив дымящуюся котлету на том месте, где сидел. Украл и не придумал ничего лучше, чем сесть на нее.
- Сижу на кухне, ем суши. Собака рядом, выпрашивает. То с одной стороны подойдет, то с другой, поскуливает и смотрит жалобно. А я не даю, так как отучаю попрошайничать. Вдруг он вскакивает, лает и бежит в коридор. Обычно он так делает, когда кто-то пришел. Пошла проверять, кто бы там мог быть, а там никого. Иду обратно на кухню, а собака... Ест мои суши.
- Дело было на даче. Отец услышал со стороны улицы крик: «Уберите кота!» Он выглядывает в окно и видит, как от нашего кота отбивается парень лет 15, лихо размахивая рубашкой, а его кавказская овчарка сзади жмется к ногам хозяина, жалобно скуля. Оттащив зверя, папа выяснил, в чем дело было. Наш котя мирно дремал в кустах у дороги, мимо шел подросток с собакой. Пацан увидел спящего кота и решил натравить пса прикола ради, за что и поплатился. А питомец наш был местным авторитетом, его даже собаки боялись.
- В нашем доме завелась «любовница». Точнее, наша собака так решила. Есть у нее игрушка, на швабру похожая. Так вот, когда она слышит слово «любовница», даже в телевизоре, — тащит ее.
- Я настоящая собачница. Дома 5 псов, у каждого своя история о том, как ко мне попали, одна интереснее другой. А еще у меня одна кошка, которая просто взяла и однажды появилась у меня дома — понятия не имею откуда. Так теперь псы ей буквально поклоняются. Она вертит ими как хочет. Собаки даже из дома отказываются выходить без нее. Приходится выгуливать пятерых псов и при этом держать на руках эту мохнатую моську и смотреть, как каждую минуту они оборачиваются, чтобы проверить, где она.
- Подобрали умирающего козленка пяти дней от роду, выкормила из бутылочки, росла она с нашими четырьмя собаками. Коза выросла, но искренне считает себя собакой. Все повадки собачьи. Так и живем: собаки, которые при опасности прячутся за козу, и коза, искренне верящая, что она алабай.