16 подарков, которые упорно продолжают дарить, несмотря на их бесполезность

Все знают, что важен не подарок, а внимание. Но каждый из нас хотя бы раз в жизни получал абсолютно ненужные и бесполезные презенты. Чаще всего они выбрасываются, передариваются или лежат нетронутыми и покрываются толстым слоем забвения.

AdMe.ru прошерстил многочисленные отзывы людей и составил антирейтинг подарков, о которых только и можно сказать: «Лучше бы деньгами».

Тапочки в виде мягких игрушек

Плюшевые тапочки имеют ряд существенных недостатков: в большинстве случаев производятся из синтетических материалов (из-за чего ноги нещадно преют), не имеют ортопедической стельки, от частых стирок деформируются и быстро теряют свой вид. К тому же не каждому одариваемому придется по вкусу дизайн в виде кроликов, котиков, собачек или монстров.

Стандартные поздравительные открытки

Пестрые открытки с напечатанными шаблонными стихами — бездушное и бесполезное дополнение к основному подарку. Выкидываются не сразу, копятся годами, превращаясь в гору макулатуры и хлама. Совсем другое дело — открытки, сделанные на заказ или своими руками. Они отличаются эксклюзивным дизайном, содержат искреннее поздравление и демонстрируют неизбитый подход к выбору презента.

Фоторамка и фотоальбом

Сегодня фотографии чаще хранят на электронных носителях, распечатывают крайне редко и лишь по особому случаю. Подаренный фотоальбом может так и не заполниться снимками и будет убран в дальний угол. Туда же может отправиться и фоторамка, ведь есть вероятность того, что она попросту не впишется в интерьер комнаты.

Отрывной или настенный календарь с символом года

К гадалке не ходи: вряд ли кто-то обрадуется такому презенту. Пережиток прошлого в виде отрывных и настенных календарей не стоит ваших потраченных денег, времени и испорченного настроения получателя.

Чайная пара или чашка в подарочной упаковке

В большинстве случаев чашка в подарочной упаковке убирается в сервант, где и покрывается толстым слоем пыли. Ведь она совершенно не подходит к уже имеющемуся чайному сервизу и интерьеру кухни.

Прыжок с парашютом и прочий экстрим

Не каждый отважится на экстремальные развлечения. Поэтому стоит несколько раз подумать, прежде чем дарить человеку, не склонному к авантюрам, билет на банджи-джампинг, полет в аэротрубе или прыжок с парашютом. Подарочный сертификат в спа-центр или на необычную экскурсию будет гораздо уместнее.

Ненужные или устаревшие кухонные помощники

Если вы на 100 % не уверены в том, что одариваемому действительно необходимы подобные девайсы на кухне, то лучше не спешите с их покупкой. Вряд ли молодая девушка, которая не часто готовит, будет в восторге от электрошашлычницы, а суровый бизнесмен — от набора для фондю. Такие подарки могут оказаться совершенно бесполезными, если не знать предпочтения и увлечения человека.

Живые цветы в горшке

Не всем приносит удовольствие уход за комнатными растениями. К тому же всегда возможен риск появления аллергии на тот или иной цветок. Лучше не дарить вещи, которые доставляют дополнительные хлопоты, иначе есть риск остаться виноватым.

Обыкновенные бытовые полезные вещи

Прихватки, кухонные полотенца, подставки под ложки и прочие кухонные атрибуты не создают ощущения праздника, а кажутся чем-то обыденным и бытовым. Вручите их просто так, без повода, а в особенный день поднимите настроение дорогому человеку чем-то необычным и запоминающимся.

Устаревшая или неактуальная бижутерия

Мода циклична. Вещи, о которых еще вчера мечтала каждая модница, сегодня могут стать антитрендами. Не стоит полагаться исключительно на свой вкус при выборе бижутерии или ювелирных изделий. Сертификат в специализированный магазин наверняка гораздо больше обрадует виновника торжества, а вас убережет от лишней головной боли и мучений, что же выбрать.

Комплект синтетического постельного белья

Синтетическое постельное белье и качественный, здоровый сон — вещи несовместимые. Помимо токсичных испарений и неприятного запаха комплект из ненатуральных материалов не только теряет свой вид уже после пары стирок, быстро изнашивается и линяет, но и может стать причиной аллергии. И, судя по отзывам, спать на нем катастрофически неудобно.

Полотенце с вышитой надписью

В 2000-х именные полотенца были на пике популярности и имелись практически у каждого. Сегодня такой подарок не отличается оригинальностью и уникальностью. Благо продемонстрировать свой креатив сейчас можно десятками других способов.

Ненужная бытовая техника

Бытовая техника, без которой и так неплохо жилось, вряд ли приживется на кухне. Исключения, конечно, бывают, но в большинстве случаев, использовав ненужный девайс пару раз, о нем благополучно забывают и убирают в дальний угол шкафа. Хорошо, если место позволяет. Тем, у кого с кухонным пространством напряженка, добавляется еще одна проблема: где же это чудо техники теперь хранить?

Статуэтки и сувениры

Нагромождение пестрых и разномастных статуэток, сувениров и прочих мелочей является источником беспорядка на полках и создает ощущение захламленности. Как правило, их покупают, когда не очень понятно, что преподнести. Или же дарителю откровенно все равно.

Дешевый массажер для тела

Нет на свете человека, который не знал бы об этом нехитром приспособлении. До сих пор оно пользуется спросом и часто приобретается в качестве подарка коллегам или родственникам. Вот только имеет совершенно непрезентабельный вид и устаревший дизайн. Сегодня существует множество современных массажеров для любой части тела, на любой вкус и кошелек.

Несъедобные торты и нецветочные букеты

Начнем с того, что торт из подгузников никакого отношения к гигиене не имеет. О какой стерильности может идти речь, если упаковка была вскрыта, а подгузники побывали в руках чужого человека (и не одного)? Что касается букета из плюшевых игрушек, он лишь собирает пыль и занимает драгоценное место. Как говорится, и выбросить жалко, и деть некуда.