16 подарков, которые примут с улыбкой и уберут в дальний угол нераспакованными

Праздники — пора радости и счастья. Но многие из нас не раз сталкивались и с другим чувством — разочарованием. В частности, от получения нежелательного подарка. Говорят, важно то, что вы уже подумали о человеке, выбирая ему презент. Но, если он в конечном итоге окажется абсолютно неуместным или даже вызовет чувство неловкости, невольно возникнет вопрос: действительно ли ценен тот человек, кому этот подарок предназначается?

Мы в AdMe.ru прошерстили отзывы о наболевшем и подготовили список подарков, которые у вас, конечно, с улыбкой примут, но радости они не доставят.

Непрактичные подушки

Все, что касается интерьера дома, лучше предварительно согласовать с одариваемым. В лучшем случае подушка может просто не подойти под остальную стилистику жилища. А вот вариант похуже — не подойти вообще и оказаться крайне неуместным подарком.

Духи и туалетная вода

Представьте ситуацию: у вас аллергия на бергамот, а вам дарят духи с таким ингредиентом. И парфюм может быть даже дорогой и престижный. Но вы же не рассказываете о вашей аллергии всем подряд. А последствия могут быть крайне неприятными и даже небезопасными. Поэтому с подарком в виде чего-то парфюмированного нужно быть очень осторожным.

Фарфоровый сервиз

Дорогой сервиз, конечно же, может быть прекрасным подарком. Но есть риск, что он просто окажется не к месту на фоне остальной посуды в доме. Или просто придется не по вкусу одариваемому и будет так и нераспакованным убран в дальний угол шкафа.

Дезодорант

«Дезодорант? Это что, намек на то, что я плохо пахну?» Такие вот мысли в большинстве случаев возникнут в голове того, кому вы решили преподнести подобный презент. Так ненароком можно даже обидеть человека. Да и любые средства личной гигиены лучше оставить за рамками списка подарков.

Картина

Если вы цените живопись и думаете, что презент в виде картины понравится каждому, то лучше предварительно хотя бы узнать, какой стиль предпочитает конкретный человек. Уместнее будет подарить сертификат в студию рисования, где одариваемый получит два в одном — отлично проведенное время за рисованием и саму картину.

Ванные принадлежности

Корзина с мылом, солью и пеной для ванны может показаться, на первый взгляд, шикарным подарком. Но что, если вам подарили ее, а ванны у вас нет? Или вам подарили набор с ароматом пиона, а вы его на дух не переносите? Конечно, такой подарок вы примете с улыбкой, но принесет ли он пользу и радость.

Корзина шоколада

Никто не хочет гадать, какой вкус попадется ему, кладя в рот кусочек чего бы то ни было. К тому же пищевая аллергия может быть очень опасна. Поэтому такой подарок рискует быть просто выброшенным. Съедобные презенты лучше оставить для себя любимых.

Необычные настольные игры

Настольные игры в принципе довольно специфический подарок. А непонятные игры вызовут скорее негативные эмоции, чем предвкушение нового опыта. Настольный боулинг? Зачем, если есть полноразмерный! Уместнее в таком случае подарить сертификат в хороший боулинг-центр и сходить всей компанией.

Книга рецептов

Сейчас большинство людей ищут рецепты в интернете просто в момент самой готовки. Да и с направлением рецептов можно прогадать. Представьте, как неуместно будет подарить книгу «100 рецептов жаркого» вегетарианцу. Еще такой подарок может быть обидным, если его воспримут как намек на то, что одариваемый не умеет готовить.

Напольные весы

Все, что касается веса человека, должно остаться на его личное усмотрение. Ненароком можно обидеть таким подарком, как бы намекая: тебе не помешает последить за весом. Особенно даря весы девушкам. Если только вы не уверены на 100 процентов, что она хотела бы получить новые весы с модными примочками.

Биографические книги

Документальный жанр — довольно сложный выбор для подарка. Кумиром одного человека может быть какой-то известный деятель, но вот другим людям эта знаменитость окажется совсем неинтересна. Такой подарок рискует стать дверной подпоркой или подставкой для монитора.

Спортивное оборудование

Редко у кого хватает силы воли и желания заниматься спортом дома. Велика вероятность, что ваши благие намерения в виде гантелей или коврика для йоги останутся нетронутыми в груде хлама на балконе или в кладовке.

Новогодняя одежда

Сезонные подарки будут использованы максимум пару дней или для тематической фотосессии. Свитер с оленями или снежинками точно не войдет в повседневный гардероб. К тому же можно запросто прогадать с размером или материалом.

Стабилизированный цветок

Модным пару лет назад «долговечным» подарком сейчас никого не удивишь. Да и цветок под стеклом может вызвать у одариваемого ощущение чего-то неживого. Лучше вместо одного такого вечного растения дарить букет живых цветов к каждому празднику.

Футболка с надписью

У каждого человека уникальный стиль. Покупать одежду для кого-то в принципе непросто. А подаренная футболка с неловкой или неуместной надписью может и вовсе обидеть или выйти боком вам же самим.

Букет из сладостей или сухофруктов

Букет из сладостей или сухофруктов не очень полезный подарок. Такое количество сахара в одной охапке вряд ли будет во благо кому бы то ни было. Гораздо приятнее будет получить корзину свежих фруктов, которую можно сразу же поставить на праздничный стол.