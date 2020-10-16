16 перлов от службы поддержки, которые запомнились людям на всю жизнь
Все мы хотя бы раз обращались в службу поддержки: когда у нас пропадал интернет, заказ из ресторана не оправдывал ожидания или просто чтобы уточнить какие-то детали. А вот ответы менеджеров и электронных помощников на вопросы клиентов порой оказываются поистине непредсказуемыми. На вашу проблему могут отреагировать с искренним сожалением, безразличием или же чувством юмора, которому позавидовали бы лучшие стендап-комики.
Мы в AdMe.ru давно подозревали, что обращение в службу поддержки — это всегда лотерея, и переписка героев нашей статьи рассеивает все сомнения по этому поводу. А из бонуса вы узнаете, какой тест нужно пройти, чтобы вам все-таки помогли.
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Бонус: вопрос, который хоть раз возникал у каждого
А вы часто обращаетесь в службу поддержки? Какой ее ответ вам если не помог, то уж точно поднял настроение?