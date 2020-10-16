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16 перлов от службы поддержки, которые запомнились людям на всю жизнь

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Все мы хотя бы раз обращались в службу поддержки: когда у нас пропадал интернет, заказ из ресторана не оправдывал ожидания или просто чтобы уточнить какие-то детали. А вот ответы менеджеров и электронных помощников на вопросы клиентов порой оказываются поистине непредсказуемыми. На вашу проблему могут отреагировать с искренним сожалением, безразличием или же чувством юмора, которому позавидовали бы лучшие стендап-комики.

Мы в AdMe.ru давно подозревали, что обращение в службу поддержки — это всегда лотерея, и переписка героев нашей статьи рассеивает все сомнения по этому поводу. А из бонуса вы узнаете, какой тест нужно пройти, чтобы вам все-таки помогли.

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© donBye / Pikabu

2.

© felixbondarev / Twitter, © yandex_go / Twitter

3.

© brbrbr123 / Pikabu

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© artcrash999 / Pikabu

5.

© Edmond.Dantes / Pikabu

6.

© DariyCat / Pikabu

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© drum1987 / Pikabu

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© SkyLine1384 / Pikabu

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© TvoiBatia / Pikabu

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© uzkieglaza / Pikabu

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© hahlin98 / Pikabu

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© littlebigpasha / Pikabu

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© ArteMIX / Pikabu

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© 4irkov / Pikabu
© 4irkov / Pikabu

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© AlexMayer2308 / Pikabu

Бонус: вопрос, который хоть раз возникал у каждого

© alinkerka / Twitter

А вы часто обращаетесь в службу поддержки? Какой ее ответ вам если не помог, то уж точно поднял настроение?

Фото на превью donBye / Pikabu
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