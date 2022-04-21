16 перлов из школьных тетрадей и дневников, чтение которых может продлить жизнь лет на сто
Многие из нас не спешат выбрасывать старые школьные тетради, дневники и учебники — свои собственные или своих детей. Ведь там хранятся уморительные пометки учителей, наши потешные ошибки, примеры беспощадного детского креатива и нелепые задания.
Мы в AdMe.ru от души похохотали, когда читали перлы из школьных тетрадей и дневников. Уверены, у вас они тоже вызовут улыбку.
«Моя мама повидала каменный век»
Когда ребенок подошел к решению по-своему
Домашнее задание с подвохом
«Подруга нашла свой старый дневник за 3-й класс. Папа развлекался как мог»
Когда учитель психанул
Бедные химики...
Столбцы в таблице — «Название животного» и «Продолжительность жизни».
Когда учитель понимающий, но непреклонный
«Простите не ставте 2. Я нечего не знаю». «Прощаю!» (Орфография оригинала. — Прим. ред.)
У составителей этого задания странные представления о семье
«Подруга работает учителем. Иногда сбрасывает мне шедевры своих учеников»
Креатив на уроке изо
- Я только спустя минуту заметил, что хвост из волос! © Tp***k / Pikabu
«На второй пачке тетрадей, обнаруживая подобные перлы, ловишь небольшую истерику»
«Мышечная ткань — из нее сделан головной и спинной мозг». «Радимир, из мышечной ткани состоит филейная часть тела, на которой учащиеся просиживают мой урок!»
Забавная арифметика
Там должны были быть грачи, но это не точно
«Вот чудеса-то! Весной и летом у всех птиц много забот. И только глесты перелетают с ветки на ветку». (Орфография оригинала. — Прим. ред.)
«Нашел дневник отчима. „Горе о туман“»
Нельзя плакать на уроках
Задание — вставить пропущенные в словах гласные
Какие забавные моменты из собственной школьной жизни или из жизни ваших детей вы точно никогда не забудете? Помните, какие пометки учителя оставляли в вашем дневнике?