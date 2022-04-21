16 перлов из школьных тетрадей и дневников, чтение которых может продлить жизнь лет на сто

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Многие из нас не спешат выбрасывать старые школьные тетради, дневники и учебники — свои собственные или своих детей. Ведь там хранятся уморительные пометки учителей, наши потешные ошибки, примеры беспощадного детского креатива и нелепые задания.

Мы в AdMe.ru от души похохотали, когда читали перлы из школьных тетрадей и дневников. Уверены, у вас они тоже вызовут улыбку.

«Моя мама повидала каменный век»

Когда ребенок подошел к решению по-своему

Домашнее задание с подвохом

«Подруга нашла свой старый дневник за 3-й класс. Папа развлекался как мог»

Когда учитель психанул

Бедные химики...

Столбцы в таблице — «Название животного» и «Продолжительность жизни».

Когда учитель понимающий, но непреклонный

«Простите не ставте 2. Я нечего не знаю». «Прощаю!» (Орфография оригинала. — Прим. ред.)

У составителей этого задания странные представления о семье

«Подруга работает учителем. Иногда сбрасывает мне шедевры своих учеников»

Креатив на уроке изо

Я только спустя минуту заметил, что хвост из волос! © Tp***k / Pikabu



«На второй пачке тетрадей, обнаруживая подобные перлы, ловишь небольшую истерику»

«Мышечная ткань — из нее сделан головной и спинной мозг». «Радимир, из мышечной ткани состоит филейная часть тела, на которой учащиеся просиживают мой урок!»

Забавная арифметика

Там должны были быть грачи, но это не точно

«Вот чудеса-то! Весной и летом у всех птиц много забот. И только глесты перелетают с ветки на ветку». (Орфография оригинала. — Прим. ред.)

«Нашел дневник отчима. „Горе о туман“»

Нельзя плакать на уроках

Задание — вставить пропущенные в словах гласные