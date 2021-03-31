16 педагогов, которые глядят в душу ребенка как в открытую книгу
Хороший учитель или воспитатель может не только дать знания детям, но и стать для них близким другом. Он знает, как помочь, не поставив в неловкое положение, как успокоить ученика, испытывающего страх перед экзаменами, и не бросит даже «сложного» ребенка, на которого все махнули рукой.
Редакция AdMe.ru рада, что такие люди живут среди нас. И, чтобы убедить вас в этом, мы подготовили подборку реальных историй о педагогах с чутким и добрым сердцем.
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Сестра работала воспитателем в саду, и я забежал к ней по делу. Вместе со мной зашли родители с ребенком. Пацана привели в первый раз, и он устроил истерику: падал, все швырял, стягивал с мамы юбку и орал без перерыва. И тут пришла моя сестра. Мне махнула: подожди. Родителям тихо сказала: «Пакет оставьте. Сами идите. Зайдете через час». И переключилась на мальчишку. Говорила серьезно, без заигрываний: «Так, Кирилл, запоминай: меня зовут Наталья Александровна. Игрушки дети собирают сами. Одеваются тоже сами». Не знаю, в чем фокус, но чадо сразу стихло и смотрело не мигая. Родители испарились в коридор. Не прекращая разговор, малого переодела, выбрали шкафчик. И пошли в группу. Через 5 минут пацан довольный носился по саду. Я был в восторге от ее работы, а сестра сказала: «Это — дважды два, а вот некоторые взрослые совсем плохо понимают». © Cthutq24 / Pikabu
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В нищем 1992 году я пошла в сельскую школу. Наша учительница в качестве поощрения дарила нам вырезанные из бумаги фигурки, которые можно было раскрашивать. Мы их хранили, копили, собирали коллекции. Это сейчас принтеры и картинок этих напечатать не проблема хоть тысячу. А она вырезала тогда по 10–15 штук каждый день, причем всегда новых. Когда закончили прописи и перешли на тетрадь, то она делала из альбомного листа обложку: клеила картинку из советской открытки по центру и внизу через трафарет разноцветными буквами подписывала ее: «Почетная тетрадь». Такую обложку можно было получить, только выполнив подряд первые три домашних задания на 5. Это очень мотивировало! Через месяц почетные тетрадки были у 90 % класса. © aleale2019 / Pikabu
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Когда я вижу знаки «>» или «<», я не всегда могу сразу понять, где «больше», а где «меньше». Тогда сразу в памяти всплывает воспитательница из садика и ее слова: «Посмотри: 2 < 7 — это семерка толкает локтем двоечку и говорит: „Подвинься! Я больше тебя!“» © Подслушано / Ideer
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Дочь, 11-й класс, первый государственный экзамен. Пришла — и все плохо! До рвоты. Слезы. «Не пойду, и все!» Классная руководительница каким-то дивным образом все же отправила дочь на экзамен. На мой вопрос: «Как?!» — ответила: «А я дала ей ручку, волшебную! У меня этой ручкой все в прошлом году на 5 (в баллах ЕГЭ, естественно) писали». Бог мой, дочери 18 лет! Какая волшебная ручка? А классная продолжает: «Не волнуйтесь! Она, думаете, одна такая? У меня целая упаковка была с утра, сейчас ни одной нет». © Татьяна Ланская / Facebook
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Тамара Павловна учила русскому языку и литературе сначала мою маму, а потом меня. Удивительная была женщина. Она всегда выглядела как Софи Лорен. Даже в выходные ее встречали в лесу на пробежке в элегантном белом спортивном костюме. И вот на очередном уроке литературы кто-то из наших поспорил с ней, что в лаптях ходить было абсолютно невозможно. На следующий урок мы входим в класс, а она нас встречает в лаптях. Целый урок в них провела. © Анна Бу / Facebook
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У меня жена работает учителем в школе с детьми с особенностями развития. У нее 2 таких ребенка. Про них говорили, что они необучаемы, даже родителям не нужны, можно не ходить к ним домой, а просто ставить часы работы и отписываться. Мол, нужны они для галочки, часов и зарплаты. Но жена наплевала на эти советы и начала работать с детьми по полной программе, плюс различные мероприятия для общего развития. Итог: после года полноценного обучения, общения и простого человеческого отношения один ребенок научился читать рассказы, писать буквы, решать примеры и ухаживать за рыбкой. Второй выучил слова «дай», «не хочу», «кушать», хотя до этого просто мычал. © Aleks2201 / Pikabu
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У нас был учитель биологии, немного странный, но я обожал его. Он уже собирался на пенсию и поэтому игнорировал все, что ему говорил директор, но как преподаватель был хорош. Однажды прямо во время урока он вдруг встал и выпрыгнул из окна на первом этаже, а потом побежал за каким-то парнем, шедшим по мосту. Мы совершенно не понимали, что происходит. Как оказалось, тот парень бросил пустую пластиковую бутылку в ручей, а учитель это увидел и не мог оставить без внимания. © AdrnF / Reddit
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Моим лучшим учителем был школьный преподаватель немецкого языка. Поскольку он понятно объяснял материал, мы его быстро проходили и могли общаться не по теме. Он всегда отвечал на вопросы откровенно и честно. Мог объяснить, что значит быть мужчиной, или рассказать нам то, что было неудобно спросить у собственных отцов. Он говорил с нами как с мужчинами, которыми мы становились, а не как с мальчиками, которыми мы были. А в конце учебного года он приглашал всех старшеклассников на прощальный ужин в свой любимый немецкий ресторан. Это был своего рода мини-обряд посвящения. © mwatwe01 / Reddit
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Однажды, когда мне было 3, меня не забрали из садика. Это была пятница, мама ушла на сутки на работу, а папа обо мне просто забыл. Меня забрала к себе воспитательница, и утром, когда мама со слезами на глазах прилетела к ней домой, картина была на 5 баллов: я сижу с тремя родными детьми воспитательницы за столом, ем кашу и говорю маме: «Привет, мам, можно я еще тут побуду?» © Подслушано / Ideer
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У нас был директор, очень строгий, которого мы все боялись. Однажды он заменял нам учителя по рисованию. Пришел в класс, такой веселый, сказал, что он в душе художник и может нарисовать все что угодно. Помню, мы попросили нарисовать блоху, и он мелом поставил точечку на школьной доске. Затем мы попросили изобразить жирафа, а он нарисовал 2 параллельные линии на всю доску и пятна и сказал, что влезла только шея. Это был самый веселый урок, и директор нам открылся совсем с другой стороны. © Oksana Nike / Facebook
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Мы русская семья, живем в Испании в многонациональном городе. Дома говорим только на родном языке. И вот моя дочь недавно пошла в детский сад, состоялось родительское собрание. Выслушали учебный план, чем будут кормить, какие занятия будут и прочее. А после собрания к нам с женой подошла воспитательница:
— Не могли бы вы написать те слова, которые говорит ваш ребенок на русском, транскрипцией на латинице? Чтобы лучше ее понимать.
Оказалось, 2 года назад у них половину группы составляли дети китайцев, так весь коллектив китайский изучал. А теперь вот русский будут учить. Вот что значит воспитатели с большой буквы. © SantaRabanoLoco / Pikabu
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Работала в детcком саду. В тихий час все дети у меня спали. Родители называли меня волшебницей, потому что дома в дневные часы их дети заснуть никак не могли. А на самом деле никакого волшебства не было. Просто, если ребенок не мог заснуть, я садилась к нему и тихонько похлопывала его по спине. Потом переходила к следующему. © Юлия Ляхова / Facebook
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Когда я учился в средней школе, у меня был учитель, который был немного странным, но он мне нравился. Он всегда использовал доску словно браузер на компьютере. Любой урок он начинал с того, что рисовал вкладку, а потом «вбивал» тему урока в «поиск». После он стирал всю вкладку и с невероятной скоростью записывал результаты «поиска». Все ученики смеялись, потому что это выглядело утомительно. А когда учителю надоедало писать, он нажимал кнопку микрофона и вел урок так, словно общается с искусственным интеллектом. Занятия с ним всегда проходили весело. © AliehS Lawliet / Quora
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В старших классах я проучился несколько недель с начала учебного года, но не торопился покупать учебник. Когда учительница узнала, что у меня нет книги, она отвела меня в сторону и спросила почему. Я не задумываясь сказал, что учебник стоит слишком дорого. На самом деле, хоть мои родители и не были особо богатыми, они без проблем купили бы мне его. Правда была в том, что я был лентяем, которому не хотелось учиться. Но преподавательница c искренним сопереживанием взглянула на меня и незаметно протянула мне $ 20. Это был хороший урок честности. Я почувствовал себя неловко, сразу купил книгу, а позднее вернул учительнице деньги. © Admirable-Note / Reddit
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У меня был лучший учитель английского языка. На уроках мы смотрели такие сериалы, как «Сверхъестественное» и «Как я встретил вашу маму», играли во что только можно, в том числе и в «слова» с названиями музыкальных групп, пели песни любимых рок-групп и сидели в онлайн-чатах. Естественно, все на английском языке. Не знаю, как этого человека допустили к преподаванию, но язык — тот, который используют обычные люди, — я теперь знаю отлично. © Подслушано / Ideer
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После университета дочка устроилась преподавать в 12-м классе экономику. Вскоре на открытый урок на тему ценообразования к ней пришли директриса и методисты с проверками. В классе было 30 человек, и дочка заранее купила 30 жвачек по 50 центов каждая. Урок она начала с объявления, что сейчас будет аукцион и тот, кто выиграет, должен будет реально заплатить деньги. А потом спросила: «Кто возьмет жвачку бесплатно?» Поднялось 30 рук, и на графике была поставлена первая точка: (30,0). После каждого увеличения цены количество желающих уменьшалось, график пополнялся новыми точками, пока один парень, Джонатан, из принципа не купил ее за 7 баксов. Последняя точка (1,7) украсила график. «Это называется кривая потребления», — объяснила дочка. По тому же принципу она объяснила кривую производства, а потом спросила: «И где кривые пересекаются?» «В точке (10,0.5)», — хором сказали дети, директриса и методисты. «Именно столько она и стоит — 50 центов!» — закончила она урок. И директриса с методистами признались: «Мы сами только что поняли, как образуется цена!» © PivBear / Pikabu
Были ли у вас талантливые учителя или воспитатели, которые оставили след в вашем сердце?