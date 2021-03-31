16 педагогов, которые глядят в душу ребенка как в открытую книгу

Сестра работала воспитателем в саду, и я забежал к ней по делу. Вместе со мной зашли родители с ребенком. Пацана привели в первый раз, и он устроил истерику: падал, все швырял, стягивал с мамы юбку и орал без перерыва. И тут пришла моя сестра. Мне махнула: подожди. Родителям тихо сказала: «Пакет оставьте. Сами идите. Зайдете через час». И переключилась на мальчишку. Говорила серьезно, без заигрываний: «Так, Кирилл, запоминай: меня зовут Наталья Александровна. Игрушки дети собирают сами. Одеваются тоже сами». Не знаю, в чем фокус, но чадо сразу стихло и смотрело не мигая. Родители испарились в коридор. Не прекращая разговор, малого переодела, выбрали шкафчик. И пошли в группу. Через 5 минут пацан довольный носился по саду. Я был в восторге от ее работы, а сестра сказала: «Это — дважды два, а вот некоторые взрослые совсем плохо понимают». © Cthutq24 / Pikabu

В нищем 1992 году я пошла в сельскую школу. Наша учительница в качестве поощрения дарила нам вырезанные из бумаги фигурки, которые можно было раскрашивать. Мы их хранили, копили, собирали коллекции. Это сейчас принтеры и картинок этих напечатать не проблема хоть тысячу. А она вырезала тогда по 10–15 штук каждый день, причем всегда новых. Когда закончили прописи и перешли на тетрадь, то она делала из альбомного листа обложку: клеила картинку из советской открытки по центру и внизу через трафарет разноцветными буквами подписывала ее: «Почетная тетрадь». Такую обложку можно было получить, только выполнив подряд первые три домашних задания на 5. Это очень мотивировало! Через месяц почетные тетрадки были у 90 % класса. © aleale2019 / Pikabu