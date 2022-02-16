16 пап, с которыми нет никаких шансов заскучать

Если в семье есть хотя бы один приколист, то скучно не будет никогда. А если это именно отец — все становится задорнее в 2 раза. Папы могут все: и остроумно ответить, и оригинально проявить заботу, и подшутить, и умело наставить.

Мы в AdMe.ru уверены, что с такими папами, как у героев нашей подборки, мир всегда будет чуточку ярче.

«Мой папа спросил меня, хочу ли я сэндвич с яйцом. Я даже не злюсь. Это гениально!»

Когда тебе намекают на последствия

«В моей квартире на 2 дня отключили электричество. Я пожаловалась папе, и через несколько минут получила сообщение: „Они в деле!“»

«Мой папа сказал, что нашел несколько моих милых детских фотографий, и передал мне их»

Когда телефон подарили, а приключения — нет

«Перекус отца, у меня нет слов»

Папины заветы

Будучи ребенком лет 12, гуляла с папой летом, и нас приманил запах шашлычной. Не знаю, что это была за детская дурь, но я решила, что шашлык есть не буду. Решила попробовать ребрышки. Их принесли огромным кусманом, и пришлось прорезать их тупым ножом и выгрызать плоть, разрывая и растягивая ребра маленькими детскими ладошками. От папиной помощи и салфеток я отказалась, и он спокойно наблюдал за всей этой дикостью и зверством. А когда я закончила, он сказал следующее:

— Знаешь, через несколько лет ты станешь взрослой девушкой, мальчики начнут звать тебя на свиданки. И вот когда тебя позовут в ресторан, ты просто, ну знаешь, короче, ребрышки не заказывай. © tanktayberry / Pikabu

«Папа приготовил обед для мамы. Вот результат»

Глава семьи в недоумении

Мой брат был третьим ребенком в семье. Мама принесла его из роддома, развернула. Он был длинный, но очень худенький. Глаза круглые, как у совы, и носик пятачком. Стоим мы — я, мама и папа. Отец смотрит на сына, потом поворачивается к маме: «Что-то, Надя, они у нас с каждым разом все хуже и хуже получаются!» Мама ему эту фразу до сих пор припоминает. © wolfelena / Pikabu

«Каждый раз, когда мой отец навещает меня, он прячет 20-долларовую купюру перед уходом. Это место было самым лучшим до сих пор»

«Я готовила кофе таким образом в течение недели, прежде чем заметила».

Когда твой папа тот еще приколист

Училась я в универе, пары с утра, встала рано, в 6 утра. Иду на кухню, папа завтракает, на работу собирается. Работает он посменно, так что норма. Папа на меня удивленно смотрит и спрашивает:

— Чего встала?

— Завтракать буду.

— Ну ок.

Налила себе кофе, взяла бутер, села напротив папы. Завтракаем. Идиллия. Допиваю кофе, он вопрос задает:

— Хочешь секрет?

— Давай.

— Сегодня воскресенье. © AlexAn38rus / Pikabu

«Мой папа сломал микроволновку и вместо нее принес домой блендер, который варит супы»

Когда наконец-то получаешь результат своих инвестиций

Когда моя мама сообщила моему отцу о том, что скоро он таковым станет, он лишь ответил: «Но я хотел велосипед». Просто он очень сдержанный и не всегда можно понять, шутит он или нет. Каждый раз, когда я в своей жизни косячил, он говорил: «А ведь я хотел всего лишь велосипед». Сегодня подарил ему велосипед. «Ну хоть какой-то толк с тебя», — сказал папа и уколесил прочь. Но я-то знаю, что он нас любит и очень обрадовался. © awi111 / Pikabu

«Мой папа живет в другом штате, поэтому мы отправили ему семейную фотографию. Это был его ответ с текстом, в котором говорилось: „Фотография со мной и всей моей семьей“»

Когда работаешь с папой в одном здании

Папам тоже хочется быть красивыми