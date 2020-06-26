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16 ответов на вопрос, почему мужьям всегда нужно быть начеку

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Мужей часто обвиняют в недостаточной внимательности, отсутствии романтики после свадьбы и в своеобразном юморе. Но никто не упоминает о том, что мужчинам тоже есть над чем попотеть в отношениях, и иногда козни вторых половинок доходят даже до интернета.

Герои этой статьи столкнулись с не самыми обыденными поступками жен, но все равно сохранили умение смотреть на все с юмором, за что мы в AdMe.ru очень ими гордимся.

«Отдыхаю после того, как выиграл в споре с супругой»

16 ответов на вопрос, почему мужьям всегда нужно быть начеку
© BreakfastIsTheMostImportantMeal / Imgur

«Вот как мы объявили о беременности нашим родственникам и друзьям»

16 ответов на вопрос, почему мужьям всегда нужно быть начеку
© LT_DANS_ICECREAM / Reddit

«Жена заказывала себе косметику, сказал ей не тратить слишком много денег. Она меня успокоила — сказала, что закажет мне парфюм. А вот и он»

16 ответов на вопрос, почему мужьям всегда нужно быть начеку
© JUSTDOITSULLEY / Twitter

«Я пришел домой и 45 минут не мог найти свою жену»

16 ответов на вопрос, почему мужьям всегда нужно быть начеку
© fourzerotwo / Twitter

«Попросил жену немножко укоротить мою шевелюру. Но она восприняла все слишком буквально»

16 ответов на вопрос, почему мужьям всегда нужно быть начеку
© HopscotchFireDomingo / Reddit

«Жена разрешила нашей 8-летке самостоятельно выбрать шторку в ванную...»

16 ответов на вопрос, почему мужьям всегда нужно быть начеку
© SkipTracePro / Reddit

«Она сказала, что я никогда не выкладываю наши общие фото. Ну что ж...»

16 ответов на вопрос, почему мужьям всегда нужно быть начеку
© JuiceKing5x / Twitter

«Жена хотела сделать торт, который выглядит как разрез минерала. Вышло вот так»

16 ответов на вопрос, почему мужьям всегда нужно быть начеку
© ScurvyDog509 / Reddit

И попробуй потом адекватно влиться в диалог

16 ответов на вопрос, почему мужьям всегда нужно быть начеку
© thedad / Twitter

«После 4 детей я сказал жене, что на этом все. Но у нас, кажется, „пополнение“...»

16 ответов на вопрос, почему мужьям всегда нужно быть начеку
© MrRoboto01 / Reddit

«Муж согласился на собаку только с условием, что он не будет иметь к ней никакого отношения. Знакомьтесь: мой муж и его лучший друг Джейкоб»

16 ответов на вопрос, почему мужьям всегда нужно быть начеку
© petulatnscholar / Imgur

«Попросила мужа выкинуть наконец старую елку и саркастично заметила, что это займет просто УЙМУ времени. Потом я увидела это...»

16 ответов на вопрос, почему мужьям всегда нужно быть начеку
© Addicted2Groove / Imgur

«Кажется, цветы моей жены заполонили всю комнату»

16 ответов на вопрос, почему мужьям всегда нужно быть начеку
© rgbyrunner21 / Reddit

А кто-то не сдается, несмотря на уговоры жены

16 ответов на вопрос, почему мужьям всегда нужно быть начеку
© LivsiKZ / Pikabu

«Теща требует у тестя выкинуть ее. Тот говорит, что она уже прижилась, корни пустила. Учитывая, что сейчас уже июнь, ставлю на то, что простоит до Нового года».

«Жену лучше не просить сделать фото в стиле „Держи мою руку“»

16 ответов на вопрос, почему мужьям всегда нужно быть начеку
© Nian / Imgur

«Муж попросил не брить его налысо. Я упустила „не“. Пришлось выкручиваться»

16 ответов на вопрос, почему мужьям всегда нужно быть начеку
© BrokenAvacado / Reddit

А какие истории женского коварства по отношению к мужьям встречались на вашем опыте? Или, может, вы считаете, что начеку нужно быть женам?

Фото на превью JUSTDOITSULLEY / Twitter
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