16 ответов на вопрос, почему мужьям всегда нужно быть начеку

Мужей часто обвиняют в недостаточной внимательности, отсутствии романтики после свадьбы и в своеобразном юморе. Но никто не упоминает о том, что мужчинам тоже есть над чем попотеть в отношениях, и иногда козни вторых половинок доходят даже до интернета.

Герои этой статьи столкнулись с не самыми обыденными поступками жен, но все равно сохранили умение смотреть на все с юмором, за что мы в AdMe.ru очень ими гордимся.

«Отдыхаю после того, как выиграл в споре с супругой»

«Вот как мы объявили о беременности нашим родственникам и друзьям»

«Жена заказывала себе косметику, сказал ей не тратить слишком много денег. Она меня успокоила — сказала, что закажет мне парфюм. А вот и он»

«Я пришел домой и 45 минут не мог найти свою жену»

«Попросил жену немножко укоротить мою шевелюру. Но она восприняла все слишком буквально»

«Жена разрешила нашей 8-летке самостоятельно выбрать шторку в ванную...»

«Она сказала, что я никогда не выкладываю наши общие фото. Ну что ж...»

«Жена хотела сделать торт, который выглядит как разрез минерала. Вышло вот так»

И попробуй потом адекватно влиться в диалог

«После 4 детей я сказал жене, что на этом все. Но у нас, кажется, „пополнение“...»

«Муж согласился на собаку только с условием, что он не будет иметь к ней никакого отношения. Знакомьтесь: мой муж и его лучший друг Джейкоб»

«Попросила мужа выкинуть наконец старую елку и саркастично заметила, что это займет просто УЙМУ времени. Потом я увидела это...»

«Кажется, цветы моей жены заполонили всю комнату»

А кто-то не сдается, несмотря на уговоры жены

«Теща требует у тестя выкинуть ее. Тот говорит, что она уже прижилась, корни пустила. Учитывая, что сейчас уже июнь, ставлю на то, что простоит до Нового года».

«Жену лучше не просить сделать фото в стиле „Держи мою руку“»

«Муж попросил не брить его налысо. Я упустила „не“. Пришлось выкручиваться»