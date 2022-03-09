16 отважных красоток, которые собственными руками сделали себе шикарные прически и заодно неплохо сэкономили
Сейчас, когда в интернете полно обучающих роликов и мастер-классов, которые могут помочь освоить что угодно с нуля, неудивительно, что многие из нас пробуют сделать что-то самостоятельно. И героини нашей статьи не исключение. Они поверили в собственные силы и решились на смелый шаг — сделать стрижку или покрасить волосы своими руками, а кое-кто из них еще и заплел дреды.
Мы в AdMe.ru аплодируем этим смелым девушкам, которые проигнорировали салоны красоты и самостоятельно освежили свои прически.
«Впервые сама себе подстригла волосы. Я в шоке, что не напортачила, хотя брить затылок было страшно»
«Моим дредам 1 год и 2 месяца, я заплела их сама. Это мой особый подарок самой себе»
«Добавила себе несколько светлых прядок»
«Вместо фольги я использовала плоскую расческу, на которую наносила состав, а затем проводила ею по волосам не слишком близко к корням».
«Пепельный блонд своими руками. Вполне довольна»
«Впервые подстриглась сама и очень довольна. В салонах меня не раз стригли гораздо хуже»
«Я стригу свои волосы уже много лет, но это первый раз, когда я сделала такую короткую стрижку»
«Сперва я хотела просто подровнять кончики, но все превратилось в полноценную стрижку»
«От каштанового до розового. Я обесцвечивала волосы 4 раза, все делала сама»
«От скучной прически до веселой лохматости. Благодаря обучающим видео от моих любимых стилистов я наконец-то снова довольна своими волосами»
Из стрижки маллет в боб
«Вернулась к коротким волосам. Мне так не терпелось постричься, что я решила сделать это сама. Что думаете?»
«До и после. Наконец-то набралась смелости, чтобы самой сделать себе стрижку»
«Я подстриглась и покрасилась сама. Как вам?»
«До и после домашней стрижки и окрашивания. Я пыталась отрастить волосы, но мой ребенок любит меня за них тянуть. Так что я отрезала их»
«У меня не было денег на стрижку, так что я посмотрела несколько видео и сделала ее сама»
«Как только мои волосы отрастают до плеч, я сама делаю себе стрижку пикси»
- С ней вы выглядите на 5 лет моложе! © lenaatje127 / Reddit
Если и вы тоже хотя бы однажды самостоятельно освежали свою прическу, расскажите нам, как все прошло. Вы остались довольны результатом?