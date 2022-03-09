16 отважных красоток, которые собственными руками сделали себе шикарные прически и заодно неплохо сэкономили

Сейчас, когда в интернете полно обучающих роликов и мастер-классов, которые могут помочь освоить что угодно с нуля, неудивительно, что многие из нас пробуют сделать что-то самостоятельно. И героини нашей статьи не исключение. Они поверили в собственные силы и решились на смелый шаг — сделать стрижку или покрасить волосы своими руками, а кое-кто из них еще и заплел дреды.

Мы в AdMe.ru аплодируем этим смелым девушкам, которые проигнорировали салоны красоты и самостоятельно освежили свои прически.

«Впервые сама себе подстригла волосы. Я в шоке, что не напортачила, хотя брить затылок было страшно»

«Моим дредам 1 год и 2 месяца, я заплела их сама. Это мой особый подарок самой себе»

«Добавила себе несколько светлых прядок»

«Вместо фольги я использовала плоскую расческу, на которую наносила состав, а затем проводила ею по волосам не слишком близко к корням».

«Пепельный блонд своими руками. Вполне довольна»

«Впервые подстриглась сама и очень довольна. В салонах меня не раз стригли гораздо хуже»

«Я стригу свои волосы уже много лет, но это первый раз, когда я сделала такую ​​короткую стрижку»

«Сперва я хотела просто подровнять кончики, но все превратилось в полноценную стрижку»

«От каштанового до розового. Я обесцвечивала волосы 4 раза, все делала сама»

«От скучной прически до веселой лохматости. Благодаря обучающим видео от моих любимых стилистов я наконец-то снова довольна своими волосами»

Из стрижки маллет в боб

«Вернулась к коротким волосам. Мне так не терпелось постричься, что я решила сделать это сама. Что думаете?»

«До и после. Наконец-то набралась смелости, чтобы самой сделать себе стрижку»

«Я подстриглась и покрасилась сама. Как вам?»

«До и после домашней стрижки и окрашивания. Я пыталась отрастить волосы, но мой ребенок любит меня за них тянуть. Так что я отрезала их»

«У меня не было денег на стрижку, так что я посмотрела несколько видео и сделала ее сама»

«Как только мои волосы отрастают до плеч, я сама делаю себе стрижку пикси»

С ней вы выглядите на 5 лет моложе! © lenaatje127 / Reddit