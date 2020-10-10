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16 отважных комментаторов, которые успешно находят управу на нахалов в сети

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В интернете нередко встречается такой тип людей, которым лишь бы что-то ляпнуть и выплеснуть накопившийся негатив. Они даже не задумываются о чувствах других людей и нормах приличия, и чем чаще никто не решается дать им отпор, тем больше растет их чувство безнаказанности. Однако герои нашей подборки все же устали молчать и наконец оказали сопротивление при помощи всей язвительной мощи своего сарказма.

Мы в AdMe.ru уважаем людей, которые умеют сохранять самообладание в эмоциональных ситуациях и активно применяют логику и чувство юмора в ответ на грубые замечания и высказывания сетевых троллей.

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© funnystories / Tumblr

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© eliza*****taylor / Tumblr

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© ofgeography / Tumblr

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© chronicreality / Tumblr

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© straczynski / Twitter

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© Tim Mossholder / Pexels

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© stringy / Twitter

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© Class / Twitter

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© _blondieeeeeeee / Twitter

Вы наверняка тоже сталкивались с агрессией и неадекватностью в сети, но часто ли вы видите удачные ответы? Может, в ваших архивах сохранились самые впечатляющие из них?

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