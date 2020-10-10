16 отважных комментаторов, которые успешно находят управу на нахалов в сети

В интернете нередко встречается такой тип людей, которым лишь бы что-то ляпнуть и выплеснуть накопившийся негатив. Они даже не задумываются о чувствах других людей и нормах приличия, и чем чаще никто не решается дать им отпор, тем больше растет их чувство безнаказанности. Однако герои нашей подборки все же устали молчать и наконец оказали сопротивление при помощи всей язвительной мощи своего сарказма.