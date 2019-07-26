16 метких наблюдений пользователей сети, которые не дадут вам покоя

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Умение подмечать детали — талант, который присущ не только хорошим детективам, но и некоторым пользователям социальных сетей. Последние, к слову, могут порой поделиться таким точным наблюдением или диковинным фактом, что и не сразу понятно, как на это реагировать — то ли смеяться, то ли плакать. Одно ясно точно: поставить лайк на это не жалко.

AdMe.ru во время очередной вылазки в сеть наткнулся на 16 человек, от зорких глаз и отточенного чувства юмора которых никто и ничего не скроется.

1. Киану Ривз предпочитает не рисковать

2. «Не могу перестать думать о том, что у Тимоти Шаламе и Наталии Дайер одинаковые лица»

2. Единственная вещь, связанная с выходом нового «Человека-паука», о которой говорят недостаточно много

4. Не в бровь, а в глаз

5. «До меня только дошло, что Тор пришел на похороны Старка в кроксах»

6. Почему Мелания Трамп всегда выглядит так, словно пытается согнуть ложки силой мысли?

7. И не только эту индустрию

8. «Напоминание самому себе: никогда не путешествуй с Сандрой Буллок»

9. На свете существует два типа людей

10. Энн Хэтэуэй в 18 лет и в 36: Ctrl + C, Ctrl + V

11. Если верить надписи на правах, то 14 июля этого года Губке Бобу исполнилось 33 года

12. «Я произнесу это всего один раз: Джейк Джилленхол — вылитый лев из „Мадагаскара“»

13. Молодая Хелена Бонем Картер могла бы стать отличной Гермионой

14. Хлои Кардашьян завершила свою трансформацию в Ким Кардашьян

15. Ребенок-солнышко из «Телепузиков» повзрослел. На фото актриса с малышом, который сейчас исполняет эту роль

16. Адам Драйвер выглядит словно Киану Ривз, которого пытались нарисовать по памяти