16 остроумных ответов от гаджетов, которые мы не ожидали увидеть

Электронная техника развивается с пугающей скоростью: к примеру, с каждым годом гаджеты «отвечают» нам все осмысленнее — у них даже появляется чувство юмора.

Ну а пока мир не захватили роботы, мы в AdMe.ru решили посмеяться над самыми остроумными сообщениями, которые приготовила техника.

Когда лень работать, притворись, что тебя нет

Пей давай

Деловая колбаса

Моя микроволновка требует жертвоприношения

Сомнительное предложение

Навигатор устал и хочет домой

Кажется, принтеру пора к логопеду

Ну почему я не учил математику в школе?

Машинист, что с вами?

А могут и не быть

Когда насолил кофемашине

Опять эти русские хакеры

Ух ты какое!

Когда твой принтер — пессимист

Я устал и ухожу

Если что не так, главное — не обижайтесь!

Фото на превью mchyuaem / pikabu.ru

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