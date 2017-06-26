16 остроумных ответов от гаджетов, которые мы не ожидали увидеть

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Электронная техника развивается с пугающей скоростью: к примеру, с каждым годом гаджеты «отвечают» нам все осмысленнее — у них даже появляется чувство юмора.

Ну а пока мир не захватили роботы, мы в AdMe.ru решили посмеяться над самыми остроумными сообщениями, которые приготовила техника.