16 остроумных ответов от гаджетов, которые мы не ожидали увидеть
Электронная техника развивается с пугающей скоростью: к примеру, с каждым годом гаджеты «отвечают» нам все осмысленнее — у них даже появляется чувство юмора.
Ну а пока мир не захватили роботы, мы в AdMe.ru решили посмеяться над самыми остроумными сообщениями, которые приготовила техника.
Когда лень работать, притворись, что тебя нет
Пей давай
Деловая колбаса
Моя микроволновка требует жертвоприношения
Сомнительное предложение
Навигатор устал и хочет домой
Кажется, принтеру пора к логопеду
Ну почему я не учил математику в школе?
Машинист, что с вами?
А могут и не быть
Когда насолил кофемашине
Опять эти русские хакеры
Ух ты какое!
Когда твой принтер — пессимист
Я устал и ухожу
Если что не так, главное — не обижайтесь!
Фото на превью mchyuaem / pikabu.ru