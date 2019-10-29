16 остросюжетных CМС-диалогов людей с альтернативной логикой
Некоторые СМС-диалоги по непредсказуемости сюжетных поворотов бывают покруче голливудских блокбастеров. Например, мы даже не представляем, как среагировали бы на новость о том, что родной сын бросает институт, но этой маме — респект и уважуха.
Мы в AdMe.ru не устаем восхищаться людьми, у которых всегда в запасе парочка точных фраз, и вот очередная порция остроумных СМС-диалогов этих остряков.
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А кто из ваших друзей или близких — мастер остроумных диалогов?
Фото на превью StWolf.mgn / Pikabu